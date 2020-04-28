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غضب صيني من تلميح ترامب طلب تعويضات جراء «كورونا»

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١١ م
ترامب
ترامب
أثارت تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يسعى للحصول على تعويضات من الصين جرّاء وباء كوفيد-19 الذي ظهر في مدينة ووهان قبل أن يجتاح العالم، ردا غاضبا من بكين اليوم الثلاثاء. وانخرطت بكين وواشنطن بشكل متكرر في سجال بشأن تفشي الفيروس مع ارتفاع منسوب التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وقال ترامب الاثنين خلال مؤتمره الصحافي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19 "نحن مستاؤون من الصين"، مضيفا "لسنا راضين عن الوضع بأكمله لأننا نعتقد أنه كان من الممكن وقفه (الفيروس) في مصدره".
وأضاف "كان من الممكن درؤه سريعا وما كان ليتفشى في العام أجمع"، مشيرا إلى وجود خيارات عدة "لمحاسبتهم (الصينيون)". وسألت صحفية ترامب عن مقال نشرته صحيفة ألمانية طالب الصين بدفع 165 مليار دولار لألمانيا كتعويض عن الأضرار الاقتصادية التي تسبب بها الفيروس. ولدى سؤاله إن كانت الولايات المتحدة ستفكر في القيام
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أضخم طائرة فى العالم

هبوط أثقل وأضخم طائرة شحن في العالم بألمانيا

?هبطت طائرة أنطونوف إيه أن - 225، أضخم وأثقل طائرة في العالم، في مطار مدينة لايبزيغ الألمانية، وعلى متنها إمدادات طبية صينية. وضمن الإمدادات الطبية، 25 مليون كمامة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من مساعدات طلبتها الحكومة الألمانية من الصين. وكان في استقبال الطائرة، وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور. وسجلت ألمانيا أكثر من 156 ألفًا و200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى صباح الثلاثاء، وذلك بحسب تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مقارنة بحوالي 155 ألفًا و500 إصابة حتى صباح أمس الاثنين.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: 6 لقاحات لكورونا قيد التقييم السريري

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقدته المنظمة، اليوم الثلاثاء، عبر "الفيديو كونفرنس"، أن المنظمة تعمل مع الباحثين على تسريع تطوير اللقاحات والعلاجات لفيروس كورونا، وأنه تم عن تطوير أكثر من 80 لقاحا على مستوى العالم، بما في ذلك 6 لقاحات قيد التقييم السريري، ويخضع العديد من العلاجات للتجارب السريرية، وسيتم إطلاق تجربة التضامن لتطوير اللقاحات، بالإضافة إلى المسار الحالي للعلاجات، قائلا: "ملتزمون بضمان تقاسم الأدوية واللقاحات بمجرد تطويرها، على نحو عادل مع جميع البلدان".
بوتين (1)

الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مهما بشأن مكافحة كورونا

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع كبار المسؤولين لبحث تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في روسيا، وسط توقعات بتمديد فترة العزل الذاتي حتى منتصف شهر مايو المقبل على أقل تقدير، وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم، إن الرئيس بوتين يعتزم إلقاء خطاب طويل خلال هذا الاجتماع عبر الفيديو، مضيفا أن الاجتماع سيجري بمشاركة رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا، وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين، وعدد من المسؤولين الحكوميين وحكام الأقاليم الروسية الآخرين".
فيروس كورونا

مرض له صلة بكورونا يحصد أرواح الأطفال في بريطانيا

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن إن بعض الأطفال في المملكة المتحدة يموتون فجأة دون أن يعانون من أي ظروف أو عوارض صحية كامنة، مؤكدا أن تفسير ذلك يعود إلى احتمال اصابتهم بمتلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ذات صلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ويبحث خبراء طبيون إيطاليون وبريطانيون في وجود صلة محتملة بين جائحة كورونا ومجموعات من الأمراض الالتهابية الحادة تنتشر بين الأطفال، الذين يصلون إلى المستشفيات يعانون من الحمى الشديدة وتورم الشرايين، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "مترو".
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دونالد ترامب

ترامب: لا أستبعد طلب تعويضات من الصين عن ضرر كورونا

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لتطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات عن ضرر الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، مضيفًا: "نحن مستاؤون من الصين، كان من الممكن "ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع، ويوجد عدة وسائل لمحاسبتها، نجري تحقيقات جدية جدًّا بهذه المسألة، ونحن نتحدث عن مبلغ كبير كثيرا، لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيرا".
ترامب (1)

ترامب يكشف عن وصفة لتدمير كورونا خلال دقيقة واحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بأن الفيروس التاجي يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة"، من دون أن يحدد الرئيس الأمريكي مصدر هذه الفرضية. وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد لفت في وقت سابق إلى أن الشمس "تعيق انتشار الفيروس التاجي"، ولكن فقط في الطقس الدافئ.
دونالد ترامب

ترامب: أمور غريبة تحيط بأصل فيروس «كورونا»

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمورا غريبة كثيرة تحدث فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "الحكومة تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من مختبر في الصين، فهناك أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث ولكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك". ويعد مصدر الفيروس لغزا، ويشير الإجماع العلمي الواسع إلى أن الفيروس بدأ أصلا في الخفافيش، وذكرت محطة "فوكس نيوز" سابقا، أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات.
دونالد ترامب

وفيات كورونا اليومية في أمريكا تتجاوز 2600 حالة وفاة

أعلنت جامعة "هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن تسجيل الولايات المتحدة 2600 وفاة في 24 ساعة فقط، وهو أكبر معدل يومي للوفيات سجله العالم حتى الآن، وتكرر سيناريو إسبانيا مع الولايات المتحدة، فقد سجلت إسبانيا، أمس الأربعاء، أعلى حصيلة يومية للإصابات في تاريخ البلاد (1220 إصابة جديدة)، بعد يوم واحد من قرارات تخفيف إجراءات العزل، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 88 ألفا و201 حالة، وسط تحذيرات من الصحة العالمية بأن العالم لم يصل بعد إلى ذروة تفشي فيروس كورونا.
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