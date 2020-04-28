بسبب كورونا..رئيس الوزراء الفرنسى يوصى بإلغاء الدورى

تحرير:محمد جمال ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٦ م

الدوري الفرنسي

قال إدورارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي إن الأحداث الرياضية في دولته لا يمكن أن تقام حتى خلف الأبواب المغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا. وذلك يوم الثلاثاء. وصرح فيليب حسبما نقلت وسائل الإعلام الفرنسية قائلا: "الأحداث الرياضية الكبيرة لا يمكن استئنافها قبل شهر سبتمبر، موسم 2019-2020 لا يمكن أن يعود في ظل هذه الأجواء". وحسب إذاعة مونت كارلو، فإن مسؤولي رابطة الكرة الفرنسية سيتقابلون خلال شهر مايو المقبل لمناقشة حسم الصعود والهبوط والمراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية .

وأقيم من الدوري الفرنسي حتى الآن 28 جولة من أصل 34، ويتصدر جدول الترتيب باريس سان جيرمان برصيد 68 نقطة وفارق 12 نقطة عن وصيفه مارسيليا، قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم. أصدر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، أعلن فيه إلغاء الدوري لموسم