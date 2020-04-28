رياضة

بسبب كورونا..رئيس الوزراء الفرنسى يوصى بإلغاء الدورى

تحرير:محمد جمال ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٦ م
الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي
قال إدورارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي إن الأحداث الرياضية في دولته لا يمكن أن تقام حتى خلف الأبواب المغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا. وذلك يوم الثلاثاء. وصرح فيليب حسبما نقلت وسائل الإعلام الفرنسية قائلا: "الأحداث الرياضية الكبيرة لا يمكن استئنافها قبل شهر سبتمبر، موسم 2019-2020 لا يمكن أن يعود في ظل هذه الأجواء". وحسب إذاعة مونت كارلو، فإن مسؤولي رابطة الكرة الفرنسية سيتقابلون خلال شهر مايو المقبل لمناقشة حسم الصعود والهبوط والمراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية .
وأقيم من الدوري الفرنسي حتى الآن 28 جولة من أصل 34، ويتصدر جدول الترتيب باريس سان جيرمان برصيد 68 نقطة وفارق 12 نقطة عن وصيفه مارسيليا، قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم. أصدر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، أعلن فيه إلغاء الدوري لموسم
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خالد-الغندور (1)

خالد الغندور يسخر من تصريحات علي معلول

سخر الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، من ظهور الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال، عبر قناة "إم بي سي" الفضائية. وتحدث خالد الغندور، في برنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه عبر شاشة قناة "الزمالك"، قائلا:" أتعجب مما حدث مع علي معلول، بعدما صرح في البرنامج الفكاهي أنه سيأخذ الثعبان ولا يوقع للزمالك، لتفرح جماهير الأهلي بما يقوله، وهو شيء يدعو للضحك بكل تأكيد".
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور يُطالب بالقبض على الفنان رامز جلال

قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بإرسال إنذار للسيد وزير الداخلية، للقبض علي رامز جلال، الذي يقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة "إم بي سي" الفضائية، كما تقدم بطلب إلي السيدة وزيرة الصحة والسيد مدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى. وأكد منصور، أن المدعو يرتكب عن عمد أفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، كما وجه رئيس النادي بلاغا للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.
حوار -مجدى- عبد-الغنى (9)

عبد الغني: يجب خلق المناصب لأبناء الأهلي داخل النادي

أكد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه ليس أقل حبا للقلعة الحمراء، عن صالح سليم رئيس مجلس إدارة النادي السابق، جاء ذلك في تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، مساء اليوم الإثنين، قائلا: "يجب أن يتم الاستعانة بأبناء الأهلي في المناصب داخل النادي، يجب خلق المناصب لأبناء النادي، وتأهيلهم لتلك المناصب". وواصل عضو اتحاد الكرة السابق، قائلا: "لو طُلب مني العمل في أي منصب داخل الأهلي، لن أحصل على أي مقابل مادي، حتى لو طلبني الأهلي مديرا للكرة".
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سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

عبد الحفيظ يتحدث عن تخفيض العقود وقرار خفض الأجانب

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات لقناة "النهار"، عن قرار ناديه تخفيض رواتب اللاعبين؛ بسبب توقف النشاط الرياضي، وكذلك ما تردد عن رغبة اتحاد الكرة في تقليص عدد الأجانب، قائلا: "محمود الخطيب رئيس الأهلي، طلب من كل المسؤولين في قطاعات النادي المختلفة، وضع تصور للفترة المقبلة، فلو استمر الوضع الحالي ستعاني الأندية كلها من الإفلاس، وليس الأهلي فقط، تحدثنا مع أقدم اللاعبين من أجل تخفيض العقود، الأزمة الجارية عالمية، والأهلي ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة، والجميع يخفض عقوده".
حسام-حسن

حسام حسن: رحيل الثلاثي لن يهز الأهلي فنيا

دافع حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، عن سيطرة العصبية عليه كمدير فني، باعتبار أن أكبر المدربين في العالم يتعرضون لمثل هذه المواقف مثل بيب جوارديولا ويورجن كلوب وجوزيه مورينيو، والتقييم يكون بالجانب الفني والتكتيكي، قائلا إن منتخب مصر يملك الإمكانيات التي كانت تؤهله لتحقيق نتائج أفضل في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2019، وأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الممكن توظيفه بشكل أفضل مع الفراعنة والاعتماد على تحركاته سواء بالكرة أو بدونها، وإيجاد حلول قائمة على هذه التحركات ولكن هذا لا يحدث كثيرا.
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: مباراة بين الأهلي والزمالك لمواجهة كورونا

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة سيكون لها دور كبير في دعم المجتمع المصري، خلال فترة الأزمات، وخصوصا في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا. وقال صبحي في تصريحات اذاعية عبر "أون سبورت": "نبحث في الوقت الحالي إقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك يكون عائدها المالي لصالح المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد". وأكمل: "سوف يتم تخصيص العائد أيضا لدعم المستشفيات، ونسعى للتواصل مع اتحاد الكرة لبحث الفكرة وتطبيقها، من خلال طرح التذاكر عبر الإنترنت لدعم الدولة المصرية من خلال الرياضة".
الزمالك -وانبى (6)

إنبي: يجب استكمال الموسم حتى لا نتعرض لخسائر كبيرة

شدد عبدالناصر زيدان مدير الكرة بنادي إنبي على ضرورة استكمال مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي، كما نوه إلى ضرورة تقليص عدد اللاعبين الأجانب بقوائم الأندية. وقال عبدالناصر في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كل الأندية سوف تتعرض لخسائر مالية كبيرة حال إلغاء الدوري هذا الموسم، يجب أن يتم استكمال الموسم الحالي". وأضاف: "الشركات الراعية للدوري والأندية ستخسر الكثير، هناك اتفاقات ولاعبين حصلوا على مستحقات مالية، وبالتالي أتمنى استكمال الموسم، وأطالب الأندية بعدم الاعتراض".
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