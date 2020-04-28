النيابة تصرح بدفن ضحية التسابق في حادث منية النصر

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢١ م

أرشيفية

بسبب التسابق على أولوية المرور، لقيت ربة منزل مصرعها، في حادث تصادم، بين سيارتين إحداهما ملاكي والثانية ربع نقل، ودراجة نارية ثلاثية العجلات "توك توك"، وبينما نقلت سيارة الإسعاف المجني عليها إلى أقرب مستشفى إذ أكد الأطباء وفاتها، تحفظت قوات الأمن على قائدى المركبات الثلاثة لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، فيما صرحت النيابة بدفن جثمان المتوفاة، بعد كشف مفتش الصحة دون الحاجة إلى تشريح لكون سبب الوفاة معروف ألا وهو الحادث المروري.

النيابة العامة كلفت كذلك رجال الأمن باستدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم، والبحث عن كاميرات مراقبة بنطاق الحادث، لبيان كيفية وقوع الحادث والمسئولية عنه.علاوة على إجراء التحريات الأمنية لذات السبب. تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ