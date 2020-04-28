جريمة

تشكيل لجنة هندسية لفحص حريق سيارة نقل بترول بالدائرى

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٥ م
أرشيفية
أرشيفية
أمرت النيابة العامة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي ولجنة هندسية للفحص الفني، لبيان أسباب الحريق الذى اندلع ظهر اليوم فى سيارة نصف نقل تحمل مواد بترولية أعلى الطريق الدائري بالقرب من منطقة صفط اللبن بالجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على النيران التي امتدت إلى سيارتين أخرتين، وتسبب الحريق في إصابة سخصين، فيما تولى قطاع الحماية المدنية تبريد آثار الحريق لمنع تجدده، وتولى رجال المرور رفع السيارة المتسببة في الحادث باستخدام الأوناش.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة وقوات الحماية المدنية، تلقيا بلاغا ظهر اليوم يفيد بنشوب حريق داخل سيارةنصف نقل أعلى الطريق الدائرى، وامتداد النيرات إلى سيارتين أخرتين، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، إلى مكان الحريق أعلى الطريق الدائري بالقرب من منطقة صفط اللبن. وفرضت القوات كردون أمنى و تمت محاصرة النيران،
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ترامادول

«ست و6 رجال».. أسرار وكر الترامادول بـ«فيلا أشمون»

ضربة أمنية حاسمة ضد مصنعى ومروجى المواد المخدرة وجهتها الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية استمراراً لجهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وتصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوى السوابق الإجرامية" فى مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر.
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النيابة تصرح بدفن ضحية التسابق في حادث منية النصر

بسبب التسابق على أولوية المرور، لقيت ربة منزل مصرعها، في حادث تصادم، بين سيارتين إحداهما ملاكي والثانية ربع نقل، ودراجة نارية ثلاثية العجلات "توك توك"، وبينما نقلت سيارة الإسعاف المجني عليها إلى أقرب مستشفى إذ أكد الأطباء وفاتها، تحفظت قوات الأمن على قائدى المركبات الثلاثة لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، فيما صرحت النيابة بدفن جثمان المتوفاة، بعد كشف مفتش الصحة دون الحاجة إلى تشريح لكون سبب الوفاة معروف ألا وهو الحادث المروري.
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«الكارو والحمار كشفوه».. ضبط قاتل جاره بالقليوبية

مزارع يعمل بدأب في أرضه الزراعية على أطراف إحدى قرى محافظة القليوبية، ويربي رؤوس ماشية، كما يقتني حمارًا وعربة كارو يستقلها في الصباح الباكر من منزله إلى الأرض، لكن شقاء الرجل وجهده كان مصدر حسد وحنق لدى جاره، الذي تمنى أن يكون مكان الفلاح الدؤوب، يخرج صباحًا ممتطيًا عربته الكارو، يجرها الحمار، رابطًا في مؤخرة العربة رؤوس ماشيته ليأخذها لتأكل وسط الخضرة والماء حتى تسمن ويتكسب منها، وتحول هذا الحسد إلى جريمة قتل، إذ قتل الطامع جاره وسرق ماشيته وحتى العربة الكارو والحمار لم يسلما منه.
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مصادرة 3 أطنان سلع غذائية لدى محتكر وطرحها للمواطنين

تواصل الأجهزة الأمنية، شن الحملات التموينية المكبرة، بهدف ضبط الأسواق، والرقابة عليها، للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على توافر احتياجات المواطنين وحفظ صحتهم وسلامتهم، خاصة في ظل الجهود الراهنة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتمكنت قوات الحملة في نطاق محافظة الجيزة من ضبط مخزن سلع غذائية غير مرخص ومصادرة محتواه.
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تسمم-طفله

بعد سقوط طفل.. تحذير من الطائرات الورقية بأسطح المنازل

تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، من إنقاذ طفل عقب سقوطه من سطح الطابق الرابع، إلى سطح الطابق الأول، على شبكة معدنية داخل منور عقار بمنطقة الأزبكية، بسبب إطلاقه طائرة ورقية والجري خلفها على سطح المنزل، ودون أن ينتبه جري في اتجاه منور العقار، وخلال انشغاله بالطائرة سقط في المنور، واستخدم رجال الإنقاذ معدات متطورة لانتشال الطفل من على الشبكة الحديدية، من خلال فتحة دخول بين الطابقين، وتم نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.
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غرق صبي في المنيا.. نزل للاستحمام بحوض ري

عثر أهالى قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، على جثة صبي يبلغ من العمر 15 سنة، غارقًا بأحد الأحواض المخصصه للزراعة بترعة على أطراف القرية، وبادر الأهالي بانتشال جثمان الصبي، وإخطار شرطة النجدة، وبوصول رجال الأمن حرروا محضرًا بالواقعة، واستدعوا سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت بدورها توقيع كشف الصحة على الجثمان دون تشريح، وصرحت بدفنه لاستبعاد وجود شبهة جنائية، وفق للمعاينة وإفادة الأهالي، علاوة على عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان.
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نشر أكمنة لضبط المرور والاستعداد للحظر الكامل غدًا

تكثف قوات الإدارة العامة للمرور، من وجودها وارتكاز حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور الرئيسية، خاصة على الطرق السريعة، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتحقيق الانضباط المروري وضمان يسر حركة السيارات في كل الطرق والميادين ومنع وقوع الحوادث المرورية، علاوة على نشر أكمنة استعدادا لضمان تطبيق حظر التجوال الكامل، غدا الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
انهيار- العقار (2)

إنقاذ 13 مواطنا من انهيار جزئي بعقار فى المنوفية

شهد مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، انهيارا جزئيا بعقار سكني، تسكنه 3 أسر، وطلب الأهالي سيارات النجدة والإسعاف، إذ تبين أن قاطني العقار محتجزين بداخله، وليس بإمكانهم الخروج من العقار وسط التهدم والانهيار الذي أصابه، وعلى الفور وصلت سيارات النجدة والحماية المدنية للتدخل السريع، وانتشلت القوات سكان المنزل جميعهم، وتولى المسعفون فحصهم وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتبين عدم لحاق ثمة إصابات خطيرة بهم، وأن حالتهم العامة جيدة ولا تستدعي نقلهم إلى المستشفى.
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