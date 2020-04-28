تشكيل لجنة هندسية لفحص حريق سيارة نقل بترول بالدائرى

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٥ م

أرشيفية

أمرت النيابة العامة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي ولجنة هندسية للفحص الفني، لبيان أسباب الحريق الذى اندلع ظهر اليوم فى سيارة نصف نقل تحمل مواد بترولية أعلى الطريق الدائري بالقرب من منطقة صفط اللبن بالجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على النيران التي امتدت إلى سيارتين أخرتين، وتسبب الحريق في إصابة سخصين، فيما تولى قطاع الحماية المدنية تبريد آثار الحريق لمنع تجدده، وتولى رجال المرور رفع السيارة المتسببة في الحادث باستخدام الأوناش.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة وقوات الحماية المدنية، تلقيا بلاغا ظهر اليوم يفيد بنشوب حريق داخل سيارةنصف نقل أعلى الطريق الدائرى، وامتداد النيرات إلى سيارتين أخرتين، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، إلى مكان الحريق أعلى الطريق الدائري بالقرب من منطقة صفط اللبن. وفرضت القوات كردون أمنى و تمت محاصرة النيران،