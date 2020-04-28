سُنّة الحياة.. اورنج تخطف قلوب المصريين بصوت الجسمي

اعتمد الإعلان على شخصيات تجسد واقع المصريين ومواقفهم الحياتية مع مراعاه للظروف الحالية اقتصادياً ونفسياً، وآثرت توجيه الإنفاق إلى حملات متعددة ترتبط بالمسؤولية المجتمعية

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م

تفاعل جماهيري ونجاح كبير لحملة اورنچ مصر "سُنّة الحياة" بمجرد إنطلاقه مطلع شهر رمضان المبارك بإعلان مؤثر منح الشعب المصري دور البطولة وكشفت اورنچ مصر عن كواليس الإعداد للإعلان حيث تقرر الاعتماد على شخصيات من الواقع مرتبطة بحياة المصريين في ظل الأجواء الاستثنائية الحالية، مع الاستعانة بصوت الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي والذي تربطه علاقة خاصة بالشعب المصري في أوقات الشدة أو الفرح. ومع حلول شهر رمضان الكريم حرصت "اورنچ" على إطلاق إعلان يضم بعض مظاهر التباعد الاجتماعي ويوفر دعم نفسي للمصريين.

ويبث الإعلان الأمل في ما يتطلع له المصريون وهو لم الشمل قريباً إن شاء الله وحتى ذلك الحين.واعتمد إعلان "اورنچ" في رمضان 2020 على شخصيات تجسد واقع المصريين ومواقفهم الحياتية مع مراعاه للظروف الحالية اقتصادياً ونفسياً، وآثرت توجيه الإنفاق إلى حملات متعددة ترتبط بالمسؤولية المجتمعية التي اعتاد المصريون

ويبث الإعلان الأمل في ما يتطلع له المصريون وهو لم الشمل قريباً إن شاء الله وحتى ذلك الحين.



واعتمد إعلان "اورنچ" في رمضان 2020 على شخصيات تجسد واقع المصريين ومواقفهم الحياتية مع مراعاه للظروف الحالية اقتصادياً ونفسياً، وآثرت توجيه الإنفاق إلى حملات متعددة ترتبط بالمسؤولية المجتمعية التي اعتاد المصريون أن تضعها اورنچ مصر في مقدمة أولوياتها.



استعانت اورنچ مصر بالنجم الكبير حسين الجسمي المعروف عنه حبه الكبير لمصر حيث ارتبط بعلاقة خاصة مع الشعب المصري بصوته الدافئ والمُبهج والممتلئ بالحياة الذي كان دوماً حاضراً في أفراح المصريين وفي وقت الشدة، ليستمر صوتاً يبث الأمل في نفوس المصريين.







وبالفعل نال أداء الجسمي إشادة الملايين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبروا عن إعجابهم بفكرة الإعلان والهدف منه وحالة الدفء التي تسري في المشاهد والمستمع.



وعبر الجسمي عن سعادته بالمشاركة مع اورنچ مصر في اعلانها الرمضاني، وقال :"انجذبت بشدة للفكرة.. السفر والسعي والتنقل هي سنة الحياة بالفعل، وجاءت الاحداث لتؤثر على حركة كل البشر، لكن الدعم النفسي كان هو السلاح الأهم في مواجهة التداعيات الحالية". عندما نقول: "نتمنى لحظة تجمعنا بحبايبنا" فإننا لا نبكي على الماضي لكن نستدعي اللحظات الجميلة في حياتنا حتى يدفعنا الأمل لتكرارها على المقاومة والالتزام لحين زوال الغمة".



وأضاف الجسمي: "في كلمات هذه الأغنية أيضا الكثير من طمأنة الناس وبث الأمل في نفوسهم، وأنا سعيد جدا بالمشاركة في الإعلان لأنه لحظة تلاقي جديدة مع الجمهور المصري الذي تشاركت معه في العديد من اللحظات الهامة على مدار الأعوام الماضية.. مصر بيتي الغالي والمصريين عائلتي وأنا سعيد بتوجيه رسالة إيجابية لهم من خلال هذه الأغنية".



يحظى الجسمي بشعبية طاغية في مصر والعالم العربي، حيث يتابعه أكثر من 16 مليون شخص على تويتر وفيسبوك ويوتيوب، وعشرات الملايين عبر القنوات الفضائية والحفلات التي يحييها في أنحاء الوطن العربي.



وصرح حسين الجسمي أن عدم ظهور نجوم مشهورين في الإعلان رسالة تقول إن الشعب المصري العريق هو البطل وهو الذي سيعبر هذه المحنة بفضل شجاعته وصبره.



مسيرة الجسمي طويلة في الفن والعطاء والمشاركة في هموم الأمة العربية، أهلته للحصور على أرفع الأوسمة والتكريمات من ملوك ورؤساء الدول العربية، وتضمن أسمه ضمن أقوى وأشهر 100 شخصية عربية في قوائم عديدة أبرزها قائمتي "فوربس" و"أريبيان بيزنس"، وحصل على "الدكتوراه الفخرية" مرتين، في عام 2015 من أكاديمية الفنون في مصر، وفي 2017 من فرع مصر لجامعة كيب بريتون الحكومية الكندية، الى جانب مشاركته في العديد من الأعمال والنشاطات على الصعيد العربي والعالمي.

ومنذ بداية ازمة كورونا أعلنت اورنچ مصر عن تسخير جميع اماكانتها التكنولوجية وتقديم أحدث الحلول الرقمية والمالية لمساعدة العملاء علي انجاز المعاملات اليومية أثناء بقائهم في المنزل دون الحاجة الي الخروج، وقامت بوضع ارشادات الوقاية من فيروس كورونا علي الخدمة الصوتية ليسمعها العملاء عند اتصالهم بخدمة العملاء الي جانب عرض تلك الارشادات بصفة مستمرة في مقرات الشركة وعلي شاشات متاجرها في جميع أنحاء الجمهورية.