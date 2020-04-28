مين عايز يتعمل روبوت؟.. عمرو عبد الجليل مداعبا جمهور «النهاية»

تحرير:هالة صقر ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٧ م

عمرو عبد الجليل

نقل الروبوت الذي قام بتصنيعه الفنان عمرو عبد الجليل كنسخة آلية من الفنان يوسف الشريف بمسلسل النهاية، المشاهدين من الواقع إلى عالم الخيال، حيث أصبح الروبوت أمنية لهم مثلما كان أمنية إلى صباح "الفنانة سهر الصايغ" في المسلسل والتي حاولت بكل الطرق تجميع مكوناته حتى تحصل على نسخة من المهندس زين "يوسف الشريف" الذي تحبه ولكنه متزوج. وانهالت التعليقات على صفحات السوشيال ميديا والتي يطالب من خلالها المشاهدون بصناعة روبوت لأشخاص يحبونهم مثلما فعلت صباح في "النهاية".

وأبرز تلك التعليقات: "اصحي يا أمي هاتيلي سلوك الشواحن القديمة والحلل عشان أسيحهم وأعمل روبوت زي سهر الصايغ"، "طريقة عمل روبوت عمرو دياب في البيت على طريقة سهر الصايغ"، "أنا عايزة روبوت يا جماعة"، "طيب دا روبوت وبيكلمها أنا مالي مبسوطة وفرحانه ليه". وكتب الفنان عمرو عبد الجليل عبر حسابه على موقع "تويتر"،