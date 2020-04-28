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مين عايز يتعمل روبوت؟.. عمرو عبد الجليل مداعبا جمهور «النهاية»

تحرير:هالة صقر ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٧ م
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
نقل الروبوت الذي قام بتصنيعه الفنان عمرو عبد الجليل كنسخة آلية من الفنان يوسف الشريف بمسلسل النهاية، المشاهدين من الواقع إلى عالم الخيال، حيث أصبح الروبوت أمنية لهم مثلما كان أمنية إلى صباح "الفنانة سهر الصايغ" في المسلسل والتي حاولت بكل الطرق تجميع مكوناته حتى تحصل على نسخة من المهندس زين "يوسف الشريف" الذي تحبه ولكنه متزوج. وانهالت التعليقات على صفحات السوشيال ميديا والتي يطالب من خلالها المشاهدون بصناعة روبوت لأشخاص يحبونهم مثلما فعلت صباح في "النهاية".
وأبرز تلك التعليقات: "اصحي يا أمي هاتيلي سلوك الشواحن القديمة والحلل عشان أسيحهم وأعمل روبوت زي سهر الصايغ"، "طريقة عمل روبوت عمرو دياب في البيت على طريقة سهر الصايغ"، "أنا عايزة روبوت يا جماعة"، "طيب دا روبوت وبيكلمها أنا مالي مبسوطة وفرحانه ليه". وكتب الفنان عمرو عبد الجليل عبر حسابه على موقع "تويتر"،
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دينا الشربيني تتصدر «تريند تويتر»

منذ انطلاق المارثون الرمضاني، والجمهور يتابع الأعمال الدرامية بعناية شديدة، وتمكنت دينا الشربيني، من حجز مكانة لها لدى الجمهور، وبالرغم من الانتقادات التي وجهت إليها، إلا أن هاشتاج "دينا الشربيني" تصدر "تريند" موقع "تويتر"، بسبب أدائها في مسلسل "لعبة النسيان".
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في عيد ميلادها.. زيجات «فيفي عبده» وعمرها الحقيقي

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انتشرت شائعة بشأن وفاة الفنان أحمد بدير، وروج مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي الخبر، ومن المثير للدهشة أن بعض الصفحات الفنية تداولت الخبر، مثل تلك المنسوبة إلى محمد لطفي، وكتبت: "البقاء والدوام لله أحمد بدير في ذمة ربنا"، لكن نف الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الخبر، خلال تصريحات صحفية، وأكد أنها مجرد شائعة.
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إسرائيل تهاجم «النهاية».. ومتابعيه: «شابوه يوسف الشريف»

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طرح برومو مسلسل بـ«100 وش» للفنانة نيللي كريم

طرحت قناة الحياة برومو مسلسل بـ "100وش" للفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين، والمنتظر عرضه في رمضان 2020. مسلسل "بـ 100وش" كان يحمل اسم "النصابين" قبل أن يتم تغييره وتخوض به السباق الرمضاني نيللي كريم، وتجسد شخصية "سكر" مع آسر ياسين، ويقوم بدور "عمر" ويلتقيان داخل أحداث العمل لتشكيل فريق احتيال لتتصاعد أحداث كل قصة في 5 حلقات، والمسلسل من تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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غادة عبد الرازق تروج لـ«سلطانة المعز»: تذيعه 4 قنوات

روجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها "سلطانة المعز" والذي تخوض به السباق الرمضاني، ونشرت صورة لبوستر العمل على حسابها الرسمي عبر موقع "انستجرام"، كاشفة عن القنوات التي ستعرض المسلسل على شاشتها. وعلقت عبد الرازق على البوستر قائلة: "سلطانة المعز ان شاء الله 2020، قناة النهار مصر حصري، وقناة السعودية الأولى SBC حصري،وقناة العراق الأولى دجلة حصري، وقناة الأردن رؤيا حصري،وأتمنى إن المسلسل يعجبكم وربنا يديم علينا الصحة والستر علشان الأيام المفترجة اللي إحنا فيها بإذن الله".
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كورونا يُطيح بهيفاء ونادية الجندي تنجو بـ«سكر زيادة»

كشف المنتج صادق الصباح، عن أعماله الجديدة، المقرر عرضها في الموسم الرمضاني لعام 2020، والآخرى التي توقف تصويرها بسبب أزمة فيروس كورونا وصعوبة استكمالها في الوقت الحالي. شركة صبّاح إخوان كان من ضمن خريطتها هذا العام عرض 9 أعمال تليفزيونية، من ضمنها 8 مسلسلات ما بين لبنان مصر والمغرب، بالإضافة إلى برنامج "إغلب السقا" مع أحمد السقا. وقالت الشركة، إن قرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة اللبنانية إضافة إلى إغلاق مطار لبنان وحدوده حالا دون استكمال معظم الأعمال التي تقوم الشركة بتصويرها في لبنان أدت إلى تأجيل أعمال كان مقرر عرضها خلال شهر رمضان.
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