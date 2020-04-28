«ست و6 رجال».. أسرار وكر الترامادول بـ«فيلا أشمون»

ضربة أمنية حاسمة ضد مصنعى ومروجى المواد المخدرة وجهتها الداخلية بضبط عناصر تشكيل عصابى حولوا فيلا بالمنوفية لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم
٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٦ م
ترامادول
ضربة أمنية حاسمة ضد مصنعى ومروجى المواد المخدرة وجهتها الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية استمراراً لجهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وتصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوى السوابق الإجرامية" فى مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر.
وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم (6 أشخاص، سيدة) لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، كونوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم لتصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، يجهز 4 منهم المواد الكيميائية والخامات الأولية والماكينات والأدوات اللازمة لعملية تصنيع ذلك العقار المخدر، وأعدوا وجهزوا فيلا بدائرة
وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم (6 أشخاص، سيدة) لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، كونوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم لتصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، يجهز 4 منهم المواد الكيميائية والخامات الأولية والماكينات والأدوات اللازمة لعملية تصنيع ذلك العقار المخدر، وأعدوا وجهزوا فيلا بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وتجهيز كميات من تلك المواد الكيميائية والخامات الأولية المستخدمة فى عملية تصنيع المخدر، وكميات من أقراص الترامادول المخدر كمنتج نهائى.
وعن دور السيدة، تتولى ترويج الأقراص المخدرة بمحافظتى القاهرة والجيزة لحسابهم جميعاً، وقيام الآخر بإعداد الأكلاشيهات اللازمة والمدون عليها بيانات الأقراص المخدرة لتغليفها عقب عملية التصنيع.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاية اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية ومديريتى أمن المنوفية والشرقية، تم استهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات أسفرت عن استهداف الفيلا (مكان التصنيع) بمأمورية أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين وبصحبتهم 3 أشخاص آخرين.
وعثر بحوزتهم على 900 قرص لعقار الترامادول المخدر، 166 ألفا و400 قرص ترامادول أحمر بإجمالى وزن 71,300 كيلو جرام، 19140 قرصا من عقار الترامادول الأبيض، 31 كيلو جراما من بودرة الترامادول، 10 كيلو جرامات أقراص منشطة، 13 كيلو جراما من بودرة السيالس، 4 مسدسات، بندقيتي خرطوش، 120 طلقة مختلفة الأعيرة.
وضُبط أيضا بالفيلاد محل المداهمة على الماكينات والعدد والأدوات والخامات المستخدمة فى عملية التجهيز والتصنيع والتعبئة والتغليف، 10 تماثيل مختلفة الأحجام، 9 أوراق بردى، جعران، مجموعة من الأوانى الفخارية يشتبه فى أثريتهم، ومبلغ 16 ألفا و600 جنيه و14 هاتفا محمولا و5 سيارات.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهداف مسكن أحد عناصر التشكيل، تبين عدم تواجده، وبتفتيش المسكن بحضور زوجته تم ضبط 266 قرصا مخدرا مختلف الأنواع، مبلغ مالى وهاتف محمول، والقبض على السيدة وبحوزتها (كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى - هاتف محمول).
ضبط أحد المتهمين حال إستقلاله سيارة ملاكى وبرفقته أحد الأشخاص (مسجل شقى خطر– مقيم بالقاهرة) وضبط بحوزتهما (عدد 940 قرص مخدر - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - طبنجة صوت - مبلغ مالى - عدد 4 هواتف محمولة).
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى واتفاقهم مع مالكى الفيلا "تم ضبطهما أثناء المداهمة" فى تصنيع الأقراص المخدرة، وإمدادهم بالأموال لإنتاج ذلك العقار مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، وقيام آخر تم ضبطه أثناء المداهمة بالمشاركة فى عملية التصنيع، وأقروا بأن المبالغ المالية من حصيلة البيع والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والقطع الأثرية للاتجار فيها واستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى 26 مليون جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.