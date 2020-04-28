جريمة

«ست و6 رجال».. أسرار وكر الترامادول بـ«فيلا أشمون»

ضربة أمنية حاسمة ضد مصنعى ومروجى المواد المخدرة وجهتها الداخلية بضبط عناصر تشكيل عصابى حولوا فيلا بالمنوفية لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم
٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٦ م
ترامادول
ترامادول
ضربة أمنية حاسمة ضد مصنعى ومروجى المواد المخدرة وجهتها الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية استمراراً لجهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وتصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوى السوابق الإجرامية" فى مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر.
وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم (6 أشخاص، سيدة) لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، كونوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم لتصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، يجهز 4 منهم المواد الكيميائية والخامات الأولية والماكينات والأدوات اللازمة لعملية تصنيع ذلك العقار المخدر، وأعدوا وجهزوا فيلا بدائرة
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تشكيل لجنة هندسية لفحص حريق سيارة نقل بترول بالدائرى

أمرت النيابة العامة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي ولجنة هندسية للفحص الفني، لبيان أسباب الحريق الذى اندلع ظهر اليوم فى سيارة نصف نقل تحمل مواد بترولية أعلى الطريق الدائري بالقرب من منطقة صفط اللبن بالجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على النيران التي امتدت إلى سيارتين أخرتين، وتسبب الحريق في إصابة سخصين، فيما تولى قطاع الحماية المدنية تبريد آثار الحريق لمنع تجدده، وتولى رجال المرور رفع السيارة المتسببة في الحادث باستخدام الأوناش.
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النيابة تصرح بدفن ضحية التسابق في حادث منية النصر

بسبب التسابق على أولوية المرور، لقيت ربة منزل مصرعها، في حادث تصادم، بين سيارتين إحداهما ملاكي والثانية ربع نقل، ودراجة نارية ثلاثية العجلات "توك توك"، وبينما نقلت سيارة الإسعاف المجني عليها إلى أقرب مستشفى إذ أكد الأطباء وفاتها، تحفظت قوات الأمن على قائدى المركبات الثلاثة لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، فيما صرحت النيابة بدفن جثمان المتوفاة، بعد كشف مفتش الصحة دون الحاجة إلى تشريح لكون سبب الوفاة معروف ألا وهو الحادث المروري.
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«الكارو والحمار كشفوه».. ضبط قاتل جاره بالقليوبية

مزارع يعمل بدأب في أرضه الزراعية على أطراف إحدى قرى محافظة القليوبية، ويربي رؤوس ماشية، كما يقتني حمارًا وعربة كارو يستقلها في الصباح الباكر من منزله إلى الأرض، لكن شقاء الرجل وجهده كان مصدر حسد وحنق لدى جاره، الذي تمنى أن يكون مكان الفلاح الدؤوب، يخرج صباحًا ممتطيًا عربته الكارو، يجرها الحمار، رابطًا في مؤخرة العربة رؤوس ماشيته ليأخذها لتأكل وسط الخضرة والماء حتى تسمن ويتكسب منها، وتحول هذا الحسد إلى جريمة قتل، إذ قتل الطامع جاره وسرق ماشيته وحتى العربة الكارو والحمار لم يسلما منه.
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مصادرة 3 أطنان سلع غذائية لدى محتكر وطرحها للمواطنين

تواصل الأجهزة الأمنية، شن الحملات التموينية المكبرة، بهدف ضبط الأسواق، والرقابة عليها، للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على توافر احتياجات المواطنين وحفظ صحتهم وسلامتهم، خاصة في ظل الجهود الراهنة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتمكنت قوات الحملة في نطاق محافظة الجيزة من ضبط مخزن سلع غذائية غير مرخص ومصادرة محتواه.
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بالأرقام.. حصيلة مداهمة بؤرتي المنزلة والسحر والجمال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
جمارك

رحلة الشرطة لإحكام قبضتها على المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بإحكام السيطرة على المنافذ كافة، وأسفرت جهود الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع عبر المنافذ الجمركية وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 12 ألف جنيه.
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مأمورية بـ3 أرواح للإيقاع بعصابة سرقة السيارات

عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة، يقيم الأول في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، والثاني في حي العمرانية غرب محافظة الجيزة، جمعهما عالم الإجرام لاسيما أنهما من أرباب السوابق، عقدا العزم على تكوين ثنائي إجرامي على درجة عالية من الاحترافية في تنفيذ وقائع سرقة السيارات، وقررا اتخاذ المحافظتين مسرحا لنشاطهما غير المشروع، واتفقا أيضا على تصريف العربات المسروقة لدى تاجر سيارات سيء النية يقيم بعروس الصعيد "محافظة المنيا" بعيدا عن صخب العاصمة حتى كشفت المباحث نشاط الثلاثة.
اموال

كواليس إحباط محاولة عصابة لغسل 30 مليون جنيه بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
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