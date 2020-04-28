«ست و6 رجال».. أسرار وكر الترامادول بـ«فيلا أشمون»

ضربة أمنية حاسمة ضد مصنعى ومروجى المواد المخدرة وجهتها الداخلية بضبط عناصر تشكيل عصابى حولوا فيلا بالمنوفية لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٦ م

ترامادول

ضربة أمنية حاسمة ضد مصنعى ومروجى المواد المخدرة وجهتها الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية استمراراً لجهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وتصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوى السوابق الإجرامية" فى مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر.

وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم (6 أشخاص، سيدة) لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، كونوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم لتصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، يجهز 4 منهم المواد الكيميائية والخامات الأولية والماكينات والأدوات اللازمة لعملية تصنيع ذلك العقار المخدر، وأعدوا وجهزوا فيلا بدائرة