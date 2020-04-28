قتلته مرتان.. مفاجآت بمقتل سائق على يد زوجته بالهرم

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٥ م

جثة

كعادتها كل صباح، استيقظت "منال" - اسم مستعار- من النوم مبكرا استعدادا للتوجه إلى محل عملها بإحدى الشركات بمدينة نصر، لاسيما بعد المسافة من محل سكنها بشارع المنشية بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة وصولا إلى محل عملها، لكن ذلك الصباح بدت أحداقه مختلفة جملة وتفصيلا عن سابقيه، رائحة دخان تطبق على الجو، أسرعت إلى الشرفة لاكتشاف مصدرها لتقع أنظارها على حريق هائل نشب في شقة بالعقار المجاور لها وأصوات الصراخ من الجيران طلبا للنجدة خشية تعرض أحد لمكروه لكن الحكاية بدت حالكة السواد.

3 سيارات إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وصلت موقع الحريق بعد بلاغا ورد لمشرف غرفة عمليات شرطة النجدة. صعد رجال الإطفاء درجات السلم وصولا إلى الشقة محل الحريق، وجرى محاصرة النيران بالصالة، وكسر باب إحدى الغرف لإتمام عملية الإخماد لكن ثمة مفاجأة صادمة لدى العثور على جثة شخص شبه متفحمة