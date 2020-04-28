جريمة

قتلته مرتان.. مفاجآت بمقتل سائق على يد زوجته بالهرم

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٥ م
جثة
جثة
كعادتها كل صباح، استيقظت "منال" - اسم مستعار- من النوم مبكرا استعدادا للتوجه إلى محل عملها بإحدى الشركات بمدينة نصر، لاسيما بعد المسافة من محل سكنها بشارع المنشية بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة وصولا إلى محل عملها، لكن ذلك الصباح بدت أحداقه مختلفة جملة وتفصيلا عن سابقيه، رائحة دخان تطبق على الجو، أسرعت إلى الشرفة لاكتشاف مصدرها لتقع أنظارها على حريق هائل نشب في شقة بالعقار المجاور لها وأصوات الصراخ من الجيران طلبا للنجدة خشية تعرض أحد لمكروه لكن الحكاية بدت حالكة السواد.
3 سيارات إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وصلت موقع الحريق بعد بلاغا ورد لمشرف غرفة عمليات شرطة النجدة. صعد رجال الإطفاء درجات السلم وصولا إلى الشقة محل الحريق، وجرى محاصرة النيران بالصالة، وكسر باب إحدى الغرف لإتمام عملية الإخماد لكن ثمة مفاجأة صادمة لدى العثور على جثة شخص شبه متفحمة
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الشرطة تستعيد أراض الدولة وتحافظ على الرقعة الزراعية

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين -بسبب الإجراءات الاحترازية- لارتكاب تلك المخالفات.
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تعاملات بـ12 مليونا..كشف حيلة أب ونجله للثراء السريع

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا؛ لاتهامه ونجله (يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقدًا أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري عن طريق البريد، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
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أمن العاصمة يتصدى لقضايا غش المستلزمات الطبية

تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية وبحوزتهما حقيبة بداخلها 150 كمامة سوداء اللون "محلية الصنع" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واعترفا المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها للبيع بأسعار مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقرا بقيامهما بتصنيع الكمامات بإحدى الورش بمنطقة سكنهما ، ملك (أحد الأشخاص) جاري تحديده وضبطه.
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حملة الـ24 ساعة لإحكام السيطرة على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (أقمشة – ألواح معدنية – بضائع أجنبية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 700 ألف جنيه.
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جثة

«مش هترجعي لجوزك».. ربة منزل تقتل أمها في نهار رمضان بالإسماعيلية

تجردت ابنة من مشاعر الإنسانية وصلة والرحم، وتعدت على والدتها المسنة في نهار شهر رمضان الكريم، وطعنتها بسبب عدم رغبة الأم لعود ابنتها إلى طليقها نظرًا لوجود مشاكل بينهما. تلقى اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارًا من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لسيدة فى العقد السادس من العمر بها طعنات داخل منزلها بقرية عين غصين بدائرة مركز الإسماعيلية، على الفور انتقل النقباء حسن رضوان ومحمد جبر وعمر الطحاوي وكلاء المباحث وتبين من الفحص والمعاينة لفريق البحث أن وراء ارتكاب الجريمة ابنة المجنى عليها 35 عامًا ربة منزل.
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«12 ساعة موتًا».. مقتل شاب على يد عشيق زوجته في الشرقية

دقات الساعة كانت تُشير إلى الثامنة مساء الخميس الماضي، بينما كان الجاني ينتظر فريسته «المجني عليه» للتخلص منه خوفًا من افتضاح أمره هو وعشيقته، زوجة المجني عليه، لكي يمحوَ آثار جريمتهما بعد أن افتضح أمرهما وشاهد صورًا مخلة للزوجة على هاتفها الخاص بها، وذاقت طعم الحرام مرات ومرات، لكنهم لم يعلموا أن الله مطلع على كل شيء، بالفعل ذهب المجني عليه لمقابلة العشيق الذي تربص له عدة مرات لكن هذه المرة كانت النهاية، إذ استدرجه لمكان بعيد عن الأهالي لقتله.
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سرقة انتهت بجريمة.. ضبط 4 متهمين قتلوا سمسارا بالهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط 4 متهمين بقتل سمسار بمنطقة الهرم، وتوصلت المباحث إلى هويتهم عقب فحص كاميرات المراقبة بنطاق الحادث والتوصل إلى صورًا لهم، إذ تبين أن المجني عليه انتبه لمحاولة اثنين من اللصوص فتح جراج مسكنه لسرقة سيارة شقيقه من داخله، فخرج إلى شرفة المنزل للتحقق من أن الصوت الذى سمعه نتاج محاولة فتح الجراج، وبالفعل شاهد لصين يحاولان فتح الباب، فصرخ يعلن وجود لصوص لإرهابهما وطلب مساعدة الأهالي ونزل للقبض عليهما، وحاول مطاردتهما فأطلقا عليه النيران من سلاح خرطوش فقتلاه.
اشتباكات

«جثتان ورصاص وسلاح».. ماذا حدث في جريمة فيصل؟

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مشاجرة انتهت بمقتل شابين بمنطقة بولاق الدكرور، وتداول مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو لمشاجرة بين الأهالي بشارع الملكة بفيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تحت عنوان "تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالي للإرشاد عنه"، وبإجراء الفحص تبين أن مشاجرة نشب بين طرف أول صاحب محل هواتف "محمود .ح." وشقيقه "شعبان" صاحب محل بقالة واثنين آخرين، وطرف ثاني 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة.
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