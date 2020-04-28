هناك شرط.. الداخلية تُعلن موعد تجديد تراخيص السيارات
٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٩ م
وحدة مرور
بعد 48 ساعة من إعادة فتح وحدات المرور لترخيص السيارات الجديدة، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عن البدء في تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 مايو القادم. وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن مواعيد فتح تقديم باقي الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.
قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أعد مقطع فيديو يرصد عودة العمل بوحدات التراخيص اعتبارا من أول أمس الأحد، أمام المواطنين الراغبين في ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات،
قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أعد مقطع فيديو يرصد عودة العمل بوحدات التراخيص اعتبارا من أول أمس الأحد، أمام المواطنين الراغبين في ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، في ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية؛ لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين للوقابة من خطر فيروس كورونا.
يأتي ذلك تزامنا مع إتاحة التجديد من خلال "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت لترخيص المركبات الملاكي المرخصة والتي سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفني الدوري ولايوجد عليها حظر، وتسليم الرخصة بمحل الإقامة من خلال منافذ "فوري".