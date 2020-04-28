جريمة

هناك شرط.. الداخلية تُعلن موعد تجديد تراخيص السيارات

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٩ م
وحدة مرور
وحدة مرور
بعد 48 ساعة من إعادة فتح وحدات المرور لترخيص السيارات الجديدة، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عن البدء في تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 مايو القادم. وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن مواعيد فتح تقديم باقي الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.
قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أعد مقطع فيديو يرصد عودة العمل بوحدات التراخيص اعتبارا من أول أمس الأحد، أمام المواطنين الراغبين في ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات،
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الشرطة تستعيد أراض الدولة وتحافظ على الرقعة الزراعية

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين -بسبب الإجراءات الاحترازية- لارتكاب تلك المخالفات.
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تعاملات بـ12 مليونا..كشف حيلة أب ونجله للثراء السريع

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا؛ لاتهامه ونجله (يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقدًا أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري عن طريق البريد، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
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أمن العاصمة يتصدى لقضايا غش المستلزمات الطبية

تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية وبحوزتهما حقيبة بداخلها 150 كمامة سوداء اللون "محلية الصنع" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واعترفا المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها للبيع بأسعار مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقرا بقيامهما بتصنيع الكمامات بإحدى الورش بمنطقة سكنهما ، ملك (أحد الأشخاص) جاري تحديده وضبطه.
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حملة الـ24 ساعة لإحكام السيطرة على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (أقمشة – ألواح معدنية – بضائع أجنبية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 700 ألف جنيه.
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بعد عودتها للعمل.. كيف بدأت وحدات المرور؟ (فيديو)

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد عودة العمل بوحدات التراخيص اعتبارا من أمس الأحد، أمام المواطنين الراغبين في ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، في ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية؛ لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين للوقابة من حطر فيروس كورونا.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

وحدات المرور تستقبل راغبي ترخيص السيارات الجديدة

استقبلت وحدات التراخيص، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين فى ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، وذلك فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الموافق 26 الجارى لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين للوقابة من حطر فيروس "كورونا".
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«قلب المحل مصنع».. إحباط بيع 24 ألف كمامة مغشوشة

لجأ صاحب محل ملابس في محافظة كفر الشيخ إلى تغيير نشاطه مؤقتا ليتماشى مع الظروف الراهنة وزيادة إقبال المواطنين على شراء المستلزمات الطبية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فعمد إلى بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة حتى سقط في قبضة مباحث التموين بعدما أكدت التحريات إنشاءه خط إنتاج لتصنيع الكمامات الطبية مستخدماً خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وإيداعها داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية وطرحها للتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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30 ألف مقهى و11 ألف سنتر تعليمي خالفوا الحظر بأسبوع

على مدار الأيام السبعة الماضية شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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