جريمة

أمن العاصمة يتصدى لقضايا غش المستلزمات الطبية

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية وبحوزتهما حقيبة بداخلها 150 كمامة سوداء اللون "محلية الصنع" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واعترفا المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها للبيع بأسعار مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقرا بقيامهما بتصنيع الكمامات بإحدى الورش بمنطقة سكنهما ، ملك (أحد الأشخاص) جاري تحديده وضبطه.
كما تمكنت مباحث التموين من ضبط صاحب محل لصيانة الأجهزة الطبية بدائرة قسم شرطة المعادي؛ لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة المصدر، وعثر بداخل المحل على (130 عبوة كحول إيثيلى 70 % سعة 100مم - 5 عبوة كحول إيثيلى 70% سعة 1 لتر - 5 عبوات مطهر سعة 1 لتر - 5000 كمامة طبية) جميعها
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الشرطة تستعيد أراض الدولة وتحافظ على الرقعة الزراعية

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين -بسبب الإجراءات الاحترازية- لارتكاب تلك المخالفات.
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تعاملات بـ12 مليونا..كشف حيلة أب ونجله للثراء السريع

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا؛ لاتهامه ونجله (يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقدًا أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري عن طريق البريد، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
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حملة الـ24 ساعة لإحكام السيطرة على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (أقمشة – ألواح معدنية – بضائع أجنبية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 700 ألف جنيه.
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المرور تشن حملات انضباطية في الشوارع والميادين

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، حملاتها الانضباطية المكبرة بمختلف الشوارع والميادين؛ لتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 807 مخالفات مرورية متنوعة.
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ضربات شم النسيم.. إحباط بيع 2.5 طن أسماك مملحة فاسدة

ضربات ناجحة وجهتها مباحث التموين لبعض التجار وأصحاب محلات بيع الأسماك المملحة غير الصاحة للاستهلاك الآدمي قبل 24 ساعة من الاحتفال بأعياد شم النسيم، تزامنا مع زيادة إقبال جمهور المستهلكين على محلات بيع الأسماك المملحة والرنجة في طقوس معتادة، واستغلال البعض لتحقيق أرباح طائلة بغض الطرف عن صحة المواطنين، وذلك بطرح منتجات فاسدة معرضا حيياة المواطنين للخطر، وهو ما تتصدى له الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خاصة إدارات مباحث التموين على مستوى مديريات الأمن.
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إعدام 1.2 طن فسيخ وسردين فاسد في عابدين

قبل ساعات من الاحتفال بأعياد شم النسيم، يزداد إقبال جمهور المستهلكين على محلات بيع الأسماك المملحة والرنجة في طقوس معتادة، الامر الذي يستغله بعض التجار وأصحاب المحلات لتحقيق أرباح طائلة بغض الطرف عن صحة المواطنين، وذلك بطرح منتجات فاسدة معرضا حيياة المواطنين للخطر، وهو ما تتصدى له الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خاصة إدارات مباحث التمويين على مستوى الجمهورية في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والاتجار بالسلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
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ضبط 162 مخالفة غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية

جهود أمنية متواصلة يقدمها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
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مباحث التموين بالقاهرة تضرب تجار السوق السوداء

نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في ضبط مالك مجزر لتجارة السلع الغذائية فى عين شمس لحيازته 1200 طن فيليه دواجن معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتمت مصادرتها قل طرحها للبيع بالأسواق، كما ضبطت القوات مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، لحجبه عن التداول كمية قدرها 14 ألفا و100 طن دقيق فاخر ومسلى، و252 عبوة تمور مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها بالأسواق.
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