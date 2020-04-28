أمن العاصمة يتصدى لقضايا غش المستلزمات الطبية

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م

مستلزمات طبية

تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية وبحوزتهما حقيبة بداخلها 150 كمامة سوداء اللون "محلية الصنع" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واعترفا المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها للبيع بأسعار مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقرا بقيامهما بتصنيع الكمامات بإحدى الورش بمنطقة سكنهما ، ملك (أحد الأشخاص) جاري تحديده وضبطه.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط صاحب محل لصيانة الأجهزة الطبية بدائرة قسم شرطة المعادي؛ لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة المصدر، وعثر بداخل المحل على (130 عبوة كحول إيثيلى 70 % سعة 100مم - 5 عبوة كحول إيثيلى 70% سعة 1 لتر - 5 عبوات مطهر سعة 1 لتر - 5000 كمامة طبية) جميعها