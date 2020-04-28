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السيسي يستعرض خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها

تحرير:محمد فتحي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٨ م
السيسي_أرشيفية
السيسي_أرشيفية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقاري، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار للتسهيل على المواطنين، خاصة من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري.كما تم عرض جهود تطوير منظومة العمل القضائية، وذلك من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري
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طقس-بارد

«شبورة وريارح وبرد».. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وعلى شمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة.. حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه ومثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعد.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

«غير صالحة».. ضبط أكثر من 60 طن مخللات في الشرقية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في الشرقية، بمداهمة أسوء معمل للمخللات في العالم، والذي يقوم بتخزين المخللات ببدرومات أشبه بالمدافن، في إحدي الأماكن بدون ترخيص، وبدون توافر أي اشتراطات صحية بها، بعزبة أبو صالح، التابعة لقرية أم رماد، مركز الزقازيق، ليتم تعبئتها بعد تخميرها وبيعها بالأسواق، جاء ذلك أثناء ترأسه لحملة مكبرة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المعمل الذي يمثل خطر داهم على الصحة العامة.
وزارة الخارجية

«رغم الخلافات».. مصر متمسكة بالحل السياسي للصراع في ليبيا

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تمسُك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك، مشددا على أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي.
الرئيس-السيسى

السيسي يوجه بتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»، مع عدد من مديري مستشفيات العزل المتخصصة لعلاج فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات: «العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و15 مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور»، وذلك بحضور كلا من الوزراء: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
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السيسي بالكمامة

أول ظهور بالكمامة.. السيسي يتفقد المستشفيات الميدانية لمكافحة كورونا

في أول ظهور علني له بالكمامة الواقية شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، اصطفاف عناصر القيادة العامة للقوات المسلحة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية لتقديم الدعم لأجهزة الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
الرئيس-السيسى

السيسي يتفقد أطقم القوات المسلحة لمكافحة كورونا

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد صباح اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
السيسي (5)

إسقاط الضريبة ودعم المصدرين.. قرارات جديدة للسيسي لمواجهة كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، مع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد.
السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية

انتصار السيسي: البر باليتيم من أرقى الأخلاق الإنسانية

قالت السيدة انتصار السيسي، قريتة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن البر باليتيم هو من أرقى الأخلاق الإنسانية والتي تستنزل الرحمات على الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله، وفي يوم اليتيم، أدعو الله أن يحفظ بناتنا وأبنائنا، وأن يحفظ مصرنا الغالية العزيزة.
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