السيسي يستعرض خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها

تحرير:محمد فتحي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٨ م

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقاري، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار للتسهيل على المواطنين، خاصة من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري.كما تم عرض جهود تطوير منظومة العمل القضائية، وذلك من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري