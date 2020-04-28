صادرات مصر من الملابس تتراجع 8 % بسبب كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٥ م

صادرات

تراجعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من العام الجاي بنسبة 8% لتبلغ 372 مليون دولار في مقابل 406 مليون دولار خلال الربع الأول من 2019. وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والذي حصل أموال الغد على نسخة منه، انخفاض صادرات الملابس خلال مارس لتسجل 101 مليون دولار في مقابل 130 مليون دولار بتراجع قدره 22%.

واستحوذت الولايات المتحدة الامريكية على 55.4% من اجمالي صادرات الملابس المصرية، بالرغم من تراجعها بنسبة 8% خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري لتبلغ 206 مليون دولار في مقابل 224 مليون دولار خلال أول 3 أشهر من 2019.9 % تراجعا بصادرات الملابس لأوروباوتراجعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى



واستحوذت الولايات المتحدة الامريكية على 55.4% من اجمالي صادرات الملابس المصرية، بالرغم من تراجعها بنسبة 8% خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري لتبلغ 206 مليون دولار في مقابل 224 مليون دولار خلال أول 3 أشهر من 2019.



9 % تراجعا بصادرات الملابس لأوروبا



وتراجعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول الأوروبية لنحو 113 مليون دولار خلال الفترة من ” يناير- مارس 2020? في مقابل 124 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وكذلك للدول العربية بنحو 26% لتبلغ نحو 16 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار.



كما انخفضت صادرات الملابس إلى الدول الافريقية بنحو 21% لتسجل نحو 250 ألف دولار مقابل 317 ألف دولار ، وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة الى باقي دول العالم بنحو 2% لتبلغ 37 مليون دولار مقابل 36 مليون دولار.



تراجع صادرات ملابس الأطفال



وفيما يتعلق بصادرات الملابس الجاهزة وفقا لدرجة التصنيع أشار التقرير الى تراجع صادرات (المصنرات) خلال الربع الأول من 2020 بنحو 22% لتبلغ نحو 122 مليون دولار مقابل 144 مليون دولار خلال الربع الأول من 2019.









