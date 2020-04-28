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صادرات مصر من الملابس تتراجع 8 % بسبب كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٥ م
صادرات
صادرات
تراجعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من العام الجاي بنسبة 8% لتبلغ 372 مليون دولار في مقابل 406 مليون دولار خلال الربع الأول من 2019. وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والذي حصل أموال الغد على نسخة منه، انخفاض صادرات الملابس خلال مارس لتسجل 101 مليون دولار في مقابل 130 مليون دولار بتراجع قدره 22%.
واستحوذت الولايات المتحدة الامريكية على 55.4% من اجمالي صادرات الملابس المصرية، بالرغم من تراجعها بنسبة 8% خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري  لتبلغ 206 مليون دولار في مقابل 224 مليون دولار خلال أول 3 أشهر من 2019.9 % تراجعا بصادرات الملابس لأوروباوتراجعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى 
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البورصة

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه بختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.723 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و415 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة.
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بنك ناصر يدعم لجان الزكاة بـ10 ملايين جنيه

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، عن دعم البنك للجان الزكاة التابعة له بمبلغ 10 ملايين جنيه، ضمن العمل على تفعيل وتعظيم دور هذه اللجان لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مضيفة أن دعم لجان الزكاة بهذا المبلغ يأتي لتعزيز دور هذه اللجان لمساعدة الأسر المحتاجة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والاستمرار في تقديم المشروعات الخيرية التي تقوم بها.
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أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 747 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1708 دولارات. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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سُنّة الحياة.. اورنج تخطف قلوب المصريين بصوت الجسمي

تفاعل جماهيري ونجاح كبير لحملة اورنچ مصر "سُنّة الحياة" بمجرد إنطلاقه مطلع شهر رمضان المبارك بإعلان مؤثر منح الشعب المصري دور البطولة وكشفت اورنچ مصر عن كواليس الإعداد للإعلان حيث تقرر الاعتماد على شخصيات من الواقع مرتبطة بحياة المصريين في ظل الأجواء الاستثنائية الحالية، مع الاستعانة بصوت الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي والذي تربطه علاقة خاصة بالشعب المصري في أوقات الشدة أو الفرح. ومع حلول شهر رمضان الكريم حرصت "اورنچ" على إطلاق إعلان يضم بعض مظاهر التباعد الاجتماعي ويوفر دعم نفسي للمصريين.
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