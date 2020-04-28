تعاملات بـ12 مليونا..كشف حيلة أب ونجله للثراء السريع
٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٥ م
أموال
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا؛ لاتهامه ونجله (يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقدًا أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري عن طريق البريد، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع نجله، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 12 مليون جنيه مصري.
من ناحية أخرى، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا استغلال رئيس فرع إحدى شركات الجملة بمرسى مطروح سابقا -سبق اتهامه في 3 قضايا-
وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع نجله، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 12 مليون جنيه مصري.
من ناحية أخرى، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا استغلال رئيس فرع إحدى شركات الجملة بمرسى مطروح سابقا -سبق اتهامه في 3 قضايا- موقعه الوظيفي السابق باختلاس بضائع عبارة عن مواد غذائية تقدر قيمتهما بـ300 ألف جنيه، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات المالية غير المشروعة.