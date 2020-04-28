تعاملات بـ12 مليونا..كشف حيلة أب ونجله للثراء السريع

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٥ م

أموال

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا؛ لاتهامه ونجله (يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقدًا أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري عن طريق البريد، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع نجله، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 12 مليون جنيه مصري. من ناحية أخرى، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا استغلال رئيس فرع إحدى شركات الجملة بمرسى مطروح سابقا -سبق اتهامه في 3 قضايا-