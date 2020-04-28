جريمة

الشرطة تستعيد أراض الدولة وتحافظ على الرقعة الزراعية

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١١ م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين -بسبب الإجراءات الاحترازية- لارتكاب تلك المخالفات.
أجهزة وزارة الداخلية وجهت حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. البداية من عروس البحر الأبيض المتوسط، جرى تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة أول العامرية
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الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

تعاملات بـ12 مليونا..كشف حيلة أب ونجله للثراء السريع

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا؛ لاتهامه ونجله (يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقدًا أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري عن طريق البريد، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
المستلزمات الطبية (5)

أمن العاصمة يتصدى لقضايا غش المستلزمات الطبية

تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية وبحوزتهما حقيبة بداخلها 150 كمامة سوداء اللون "محلية الصنع" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واعترفا المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها للبيع بأسعار مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقرا بقيامهما بتصنيع الكمامات بإحدى الورش بمنطقة سكنهما ، ملك (أحد الأشخاص) جاري تحديده وضبطه.
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حملة الـ24 ساعة لإحكام السيطرة على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (أقمشة – ألواح معدنية – بضائع أجنبية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 700 ألف جنيه.
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المرور تشن حملات انضباطية في الشوارع والميادين

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، حملاتها الانضباطية المكبرة بمختلف الشوارع والميادين؛ لتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 807 مخالفات مرورية متنوعة.
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مصرع- واصابة- 3 -فى -انهيار -عقار -بالجمرك (1)

دفن ضحيتي انهيار عقار واستدعاء مسئولين للتحقيق

صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان مسنتين شقيقتين لقيتا مصرعهما في انهيار عقار سكني قديم، بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي على الجثتين للتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، وأمرت النيابة باستدعاء مسئول الحي اليى شهد واقعة انهيار العقار، وطلبت النيابة ملف المبنى لفحصه، وبيان حالته الإنشائية وصدور ثمة تراخيص بشأنه من عدمه، للوقوف على سبب انهيار المبنى، وإذا كان ذلك بسبب إهمال المسئولين من عدمه، فيما طلبت النيابة استدعاء مالك العقار والسكان الناجون من الانهيار لسماع إفادتهم.
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مصرع شقيقتين وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية

لقيت شقيقتان في العقد السابع من العمر، مصرعيهما، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالإضافة للطابق الأرضي، وذلك بشارع عثمان جلال، المتفرع من شارع عرفان في حي محرم بك بوسط محافظة الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الإدارة، يفيد انهيار عقار قديم مأهول بالسكان ووجود متوفيين وإصابات بين السكان.
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جريمة الفجر.. زوج يخنق زوجته حتى الموت في الإسكندرية

أقدم عامل في العقد الرابع من العمر على التخلص من زوجته، اليوم الأربعاء، إذ قام بخنقها أثناء النوم بسبب خلافات زوجية بين الطرفين وشك القاتل في سلوك زوجته، وذلك بمنطقة العامرية، بغرب محافظة الإسكندرية، حيث تم العثور عليها مخنوقة في غرفة نومها على السرير، وبإجراء التحريات اللازمة بمعرفة مباحث التحريات بقسم شرطة العامرية ثان، تبين أن الزوج مرتكب الواقعة، ولاذ بالهروب، إذ أفاد شهود عيان أن الزوجين كانا دائمين الشجار في أوقات متفرقة من اليوم ودبت بينهما الخلافات الزوجية.
جهاز-القاهرة-الجديدة-يشن-حملة-لإزالة-مخالفات-البناء-بالمدينة (1)

لليوم الثاني.. تنفيذ حملات إزالة مخالفات بناء

تواصل أجهزة الأمن العام بالتعاون مع إدارات الأحياء على مستوى كافة المحافظات، شن حملات أمنية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء على الرقعة الزراعية، والبناء دون ترخيص، وذلك للحد من البناء العشوائي الذى يمكن أن يتسبب في كوارث وخسائر بشرية، وانطلقت حملة اليوم بمنطقة الوراق بالجيزة، وتمكنت القوات من تنفيذ إزالة 4 عقارات مخالفة لشروط وتراخيص البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر إثبات حالة بالإزالة وعرضه على النيابة العامة للتحقيق مع المخالفين.
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