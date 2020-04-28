الشرطة تستعيد أراض الدولة وتحافظ على الرقعة الزراعية

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١١ م

إزالة تعديات

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين -بسبب الإجراءات الاحترازية- لارتكاب تلك المخالفات.

أجهزة وزارة الداخلية وجهت حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. البداية من عروس البحر الأبيض المتوسط، جرى تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة أول العامرية