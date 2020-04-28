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حكاية صور جمعت بين الشهيد أحمد المنسي وأمير كرارة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م
أمير كرارة
أمير كرارة
بصور تجمع بين الشهيد أحمد المنسي، والفنان أمير كرارة، الذي يجسد شخصيته من خلال مسلسل "الاختيار"، الذي يعرض حاليا على شاشات التلفزيون، فاجأ مصمم الجرافيك محمد جابر، متابعيه بالصورة التي نشرها على حسابه عبر «إنستجرام»، إذ علق عليها قائلا: «إهداء للفنان أمير كرارة، الذي أعتقد أنه أحق بهذا التصميم عن المسلسل الأكثر من رائع الاختيار.. ‏رحم الله الشهيد المنسي والرجال الذين رحلوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وبارك في ذرياتهم وحفظ الله مصر وسائر بلادنا».
يعرض المسلسل على قناة ON في الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الساعة الثانية بعد منتصف الليل على ON دراما. View this post on Instagram إهداء للفنان أمير كراره والذي اعتقد انه احق بهذا التصميم عن المسلسل الأكثر من رائع ??#الاختيار?? ‏رحم الله ??#المنسي?? والرجال الذين رحلوا معه وكل من قدم
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نور-الشريف-وبوسى

في ذكرى ميلاد نور الشريف.. بوسي أخفت عنه مرضه وهذه قصة طلاقهما

يوافق اليوم 28 أبريل ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف، اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وتوفى يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما، وبدأ نور حياته الفنية عام 1964، وذلك قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم تزوج من الممثلة بوسي، واستمرت الزيجة فترة طويلة، لكنهما انفصلا في عام 2006، وعادا مرة أخرى في عام 2014، ولهما ابنتان هما سارة ومي.
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إسرائيل تهاجم «النهاية».. ومتابعيه: «شابوه يوسف الشريف»

مازالت حالة الغموض والإثارة تحيط بأحداث مسلسل "النهاية"، بل تزداد يوما بعد الآخر، مما يجعل المسلسل مسيطرًا على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يتوقف الأمر عند تساؤلات البعض حول تفسير هذا الغموض، بل انتقل إلى حالة من السعادة بين متابعيه، عقب صدور بيانا من وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتراضا على أحد مشاهد المسلسل الذي يحث على تحرير القدس، إذ وصفت المسلسل قائلة: «مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين الدول التي أبرمت اتفاقية سلاما بينها منذ 41 عاما، إن المسلسل التلفزيوني المصري الذي يصور مستقبل دمرت فيه الدول العربية إسرائيل غير مقبول».
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«جزمة أمينة خليل» في برنامج رامز مجنون رسمي تشعل السوشيال ميديا

«زي معظم البنات ممكن تخاف على لبسها أكتر من نفسها»، كان هذا أول رد فعل من الفتيات على السوشيال ميديا، عن الفنانة أمينة خليل التي كانت ضيفة الحلقة الرابعة من برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي يقدمه الفنان رامز جلال. فبالرغم من صعوبة الموقف الذي تعرضت له خلال الحلقة إلا أن ذلك لم يكون باعثا على القلق في بداية الأمر بقدر قلقها أن ينال المقلب من حذائها، إذ طلبت منه أن تخلعه قائلة: «الجزمة غالية وبحبها»، ومن هنا اشتعلت صفحات السوشيال ميديا لتتصدر أمينة خليل التريند على موقع «تويتر».
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مسلسل الاختيار - أمير كرارة

تسليم عشماوي وحادث رفح.. «الاختيار» يتصدر تويتر

أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مسلسل الاختيار وتصدر تريند تويتر، عقب عرض أولى حلقات المسلسل التي بدأت بلقطات من واقعة استشهاد البطل أحمد المنسي، وهو يفتدي مجموعته ويبادر بالاقتحام ويقاتل الإرهابيين، ونقلت الأحداث إلى مشهد إلقاء القبض على هشام عشماوي فى قبضة الأمن المصري قادما من ليبيا، وظهور الإعلامي خالد أبوبكر في مشهد تسليم عشماوي عقب ووصوله إلى مطار القاهرة، وظهر الفنان محمد رجب في دور أحد الضباط المشاركين في القبض على عشماوي، وشهدت أحداث رفح الإرهابي الأول، الذي وقع أثناء إفطار الجنود في شهر رمضان.
احمد-العوضى-من-مسلسل-ياسر-جلال

«بكرا هتبدأ المعركة».. أحمد العوضي يروج لـ«الاختيار»

نشر الفنان أحمد العوضي صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، من كواليس مسلسل «الاختيار» عبر «إنستجرام»، قائلا: «بكرا هتبدا المعركة». وتعرض أولى حلقات مسلسل «الاختيار» غدا الجمعة على قناة ON في الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الساعة الثانية بعد منتصف الليل على ON دراما، إذ تدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم «أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي، بينما يجسد «أحمد العوضي»، دور الإرهابي هشام عشماوي.
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مؤلف «الاختيار» يوجه رسالة للشهيد أحمد المنسي

وجه المؤلف باهر دويدار، مؤلف مسلسل "الاختيار"، رسالة للشهيد أحمد المنسي على حسابه عبر فيسبوك، قائلا: «الأخ العزيز أحمد منسي، ها قد وصلنا لنهاية رحلتنا التي امتدت لأحد عشر شهرًا، عرفتك فيها ولم تعرفني وسافرت فيها خلال رحلة حياتك القصيرة المبهرة رغم أنني لم أعش معك فيها، ولو للحظة واحدة ولعلها يا سيدي تكون المرة الأولى التي أشعر فيها بمثل هذا الحزن لانتهائي من عمل ما"، متابعًا: "حالة من ألم الفراق الغير مفهوم وحالة من الفراغ الذي يبحث عمن يملؤه جعلتني أخيرا أتفهم ما صادفته مع كل من عرفك من حنين غريب وارتباط أغرب وفقد لا يجد ما يعوضه".
احمد-العوضى-من-مسلسل-ياسر-جلال

«الاختيار» يستعين بكلمات السيسي في الفرق بين منسي وعشماوي

نشر الفنان أحمد العوضي على حسابه عبر «إنستجرام» مقطع من برومو مسلسل "الاختيار" ظهر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يلقي كلمات من خطاب له يوضح فيه الفارق بين البطل الشهيد أحمد المنسي والخائن هشام عشماوي قبيل إلقاء القبض عليه في ليبيا. وتدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة ويجسد النجم "أمير كرارة"، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، في أثناء التصدي لهجوم إرهابي..
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