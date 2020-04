حكاية صور جمعت بين الشهيد أحمد المنسي وأمير كرارة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م

أمير كرارة

بصور تجمع بين الشهيد أحمد المنسي، والفنان أمير كرارة، الذي يجسد شخصيته من خلال مسلسل "الاختيار"، الذي يعرض حاليا على شاشات التلفزيون، فاجأ مصمم الجرافيك محمد جابر، متابعيه بالصورة التي نشرها على حسابه عبر «إنستجرام»، إذ علق عليها قائلا: «إهداء للفنان أمير كرارة، الذي أعتقد أنه أحق بهذا التصميم عن المسلسل الأكثر من رائع الاختيار.. ‏رحم الله الشهيد المنسي والرجال الذين رحلوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وبارك في ذرياتهم وحفظ الله مصر وسائر بلادنا».

