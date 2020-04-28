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السيسي يوجه بتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل

تحرير:محمد فتحي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٥ م
السيسي
السيسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»، مع عدد من مديري مستشفيات العزل المتخصصة لعلاج فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات: «العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و15 مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور»، وذلك بحضور كلا من الوزراء: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب سيادته عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية.ووجه
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طقس-بارد

«شبورة وريارح وبرد».. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وعلى شمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة.. حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه ومثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعد.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

«غير صالحة».. ضبط أكثر من 60 طن مخللات في الشرقية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في الشرقية، بمداهمة أسوء معمل للمخللات في العالم، والذي يقوم بتخزين المخللات ببدرومات أشبه بالمدافن، في إحدي الأماكن بدون ترخيص، وبدون توافر أي اشتراطات صحية بها، بعزبة أبو صالح، التابعة لقرية أم رماد، مركز الزقازيق، ليتم تعبئتها بعد تخميرها وبيعها بالأسواق، جاء ذلك أثناء ترأسه لحملة مكبرة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المعمل الذي يمثل خطر داهم على الصحة العامة.
وزارة الخارجية

«رغم الخلافات».. مصر متمسكة بالحل السياسي للصراع في ليبيا

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تمسُك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك، مشددا على أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي.
كتابات-وخواطر (2)

طلبت اللجوء إليها.. والسبب «كورونا»!

(1) في شارع الصحافة.. ومن نافذة الكتابة المنتظمة يوميًّا أو أسبوعيًّا.. إذا أراد الكاتب أن يقرأ الناس ما يطرحه، أمامه خياران، لا ثالث لهما.. فإما أن أن تكتب في موضوع يشغل بال الناس والمجتمع، وإما أن تشغل بال المجتمع والناس بموضوع ما..
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و22 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و22 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

أكبر حصلية.. الصحة: تسجيل 248 حالة جديدة بكورونا.. و20 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: مستشفيات الحميات استقبلت 900 ألف مواطن منذ ظهور كورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعين اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الأول مع الأطقم الطبية بـ5 مسشتفيات عزل وهي: "أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، ومستشفى النجيلة"، والثاني مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية؛ للاطمئنان على توافر كل الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة، بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية.
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