السيسي يوجه بتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل
تحرير:محمد فتحي
٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٥ م
السيسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»، مع عدد من مديري مستشفيات العزل المتخصصة لعلاج فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات: «العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و15 مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور»، وذلك بحضور كلا من الوزراء: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب سيادته عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية.ووجه
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب سيادته عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية.
ووجه الرئيس بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها، فضلاً عن التشديد على توفير العدد الكافي من القوى البشرية.
كما وجه بتكثيف حملات التوعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين بشأن فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تدفع البعض إلى تجنب الخضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الطبية خوفا من التعرض للنبذ الاجتماعي، وهو الأمر الذي يزيد من خطورة إصابتهم.