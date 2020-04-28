السيسي يوجه بتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل

تحرير:محمد فتحي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٥ م

السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»، مع عدد من مديري مستشفيات العزل المتخصصة لعلاج فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات: «العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و15 مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور»، وذلك بحضور كلا من الوزراء: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب سيادته عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية.ووجه