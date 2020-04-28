«رغم الخلافات».. مصر متمسكة بالحل السياسي للصراع في ليبيا

تحرير:محمد فتحي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ م

الخارجية

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تمسُك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك، مشددا على أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي.

وأكد المتحدث الرسمي، أنه في الوقت ذاته فإن البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركيًا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا.وفي هذا الصدد، فقد عَبّر المتحدث عن تقدير مصر لما حققه الجيش الليبي من استقرار نسبي في الأراضي الليبية،