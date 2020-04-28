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«رغم الخلافات».. مصر متمسكة بالحل السياسي للصراع في ليبيا

تحرير:محمد فتحي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ م
الخارجية
الخارجية
أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تمسُك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك، مشددا على أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي.
وأكد المتحدث الرسمي، أنه في الوقت ذاته فإن البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركيًا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا.وفي هذا الصدد، فقد عَبّر المتحدث عن تقدير مصر لما حققه الجيش الليبي من استقرار نسبي في الأراضي الليبية،
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طقس-بارد

«شبورة وريارح وبرد».. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وعلى شمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة.. حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه ومثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعد.
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«غير صالحة».. ضبط أكثر من 60 طن مخللات في الشرقية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في الشرقية، بمداهمة أسوء معمل للمخللات في العالم، والذي يقوم بتخزين المخللات ببدرومات أشبه بالمدافن، في إحدي الأماكن بدون ترخيص، وبدون توافر أي اشتراطات صحية بها، بعزبة أبو صالح، التابعة لقرية أم رماد، مركز الزقازيق، ليتم تعبئتها بعد تخميرها وبيعها بالأسواق، جاء ذلك أثناء ترأسه لحملة مكبرة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المعمل الذي يمثل خطر داهم على الصحة العامة.
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السيسي يوجه بتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»، مع عدد من مديري مستشفيات العزل المتخصصة لعلاج فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات: «العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و15 مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور»، وذلك بحضور كلا من الوزراء: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
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طلبت اللجوء إليها.. والسبب «كورونا»!

(1) في شارع الصحافة.. ومن نافذة الكتابة المنتظمة يوميًّا أو أسبوعيًّا.. إذا أراد الكاتب أن يقرأ الناس ما يطرحه، أمامه خياران، لا ثالث لهما.. فإما أن أن تكتب في موضوع يشغل بال الناس والمجتمع، وإما أن تشغل بال المجتمع والناس بموضوع ما..
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اللواء أحمد المسماري

ليبيا تعتقل أحد أكبر تجار البشر: يعمل لصالح تركيا

قال الجيش الليبي، إنه اعتقل أحد كبار قادة تهريب البشر الذين يعملون لصالح تركيا، جنوب العاصمة طرابلس، وأوضح المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، في بيان صحفي، نشره اليوم الأحد، أن قوة من القوات المسلحة في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس، تمكنت من أسر أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة وهو المدعو صالح الدباشي، شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي، الملقب بـ"العمّو"، مضيفا أنه تم أسر الدباشي وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز "كيربي".
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حقيقة عودة صلاة الجمعة والجماعة الأسبوع المقبل

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل.
طائرات الجيش الليبي

غارات جوية على القوات التركية شرقي مصراته

أعلن سلاح الجو التابع «للجيش الوطني الليبي»، أن طائراته شنت غارات استهدفت غرفة عمليات التحكم بالطيران المسير، وأحد مقرات الإقامة لضباط القوات التركية داخل الكلية الجوية بمصراته. وأشار «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، مطلع الشهر الجاري إلى تدمير محطات صواريخ، ورادارات نصبها الجيش التركي شرقي المدينة، مؤكدًا على أن العمليات «لا تزال مستمرة لتدمير باقي الأهداف المنتخبة والتي تشكل تهديدا عسكريا لقواتنا شرقي مصراته»، وفقا لروسيا اليوم.
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الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين خلال 12 ساعة

أعلنت مصادر عسكرية ليبية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة أخرى من نوع "بيرقدار"، بعدما حاولت الإغارة على مواقع بمنطقة الكسارات غرب العاصمة، وذلك بعد ساعات من إسقاط طائرة تركية مسيرة بدون طيار جنوب طرابلس، وقال أبو بكر أدويهش المسؤول الإعلامي لقوة الاحتياط في الجيش الوطني الليبي: "تمكنت وحداتنا من إسقاط طائرة مسيرة من نوع بيرقدار حاولت الإغارة على مواقعنا بمنطقة الكسارات بورشفانة، غرب طرابلس"، موضحا أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط الطائرة باستخدام مدفع "م ط 14.5"، وذلك قبل أن تحقق الأهداف التي أقلعت من أجل تنفيذها.
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