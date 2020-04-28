«غير صالحة».. ضبط أكثر من 60 طن مخللات في الشرقية

تحرير:محمد فتحي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ م

هشام مسعود

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في الشرقية، بمداهمة أسوء معمل للمخللات في العالم، والذي يقوم بتخزين المخللات ببدرومات أشبه بالمدافن، في إحدي الأماكن بدون ترخيص، وبدون توافر أي اشتراطات صحية بها، بعزبة أبو صالح، التابعة لقرية أم رماد، مركز الزقازيق، ليتم تعبئتها بعد تخميرها وبيعها بالأسواق، جاء ذلك أثناء ترأسه لحملة مكبرة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المعمل الذي يمثل خطر داهم على الصحة العامة.

أسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 60 طن مخللات لسوء التخزين، وإعدام طن، ومائتان كجم مخللات عبارة عن «جزر، وهريسة شطة»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، ووجود عفن بها. كما تم سحب 5 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 2 محضر جنحة صحية للمعمل. وأكد مسعود على استمرار