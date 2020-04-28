جريمة

«غير صالحة».. ضبط أكثر من 60 طن مخللات في الشرقية

تحرير:محمد فتحي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ م
هشام مسعود
هشام مسعود
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في الشرقية، بمداهمة أسوء معمل للمخللات في العالم، والذي يقوم بتخزين المخللات ببدرومات أشبه بالمدافن، في إحدي الأماكن بدون ترخيص، وبدون توافر أي اشتراطات صحية بها، بعزبة أبو صالح، التابعة لقرية أم رماد، مركز الزقازيق، ليتم تعبئتها بعد تخميرها وبيعها بالأسواق، جاء ذلك أثناء ترأسه لحملة مكبرة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المعمل الذي يمثل خطر داهم على الصحة العامة.
أسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 60 طن مخللات لسوء التخزين، وإعدام طن، ومائتان كجم مخللات عبارة عن «جزر، وهريسة شطة»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، ووجود عفن بها. كما تم سحب 5 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 2 محضر جنحة صحية للمعمل. وأكد مسعود على استمرار
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حملات-ازاله (4)

الشرطة تستعيد أراض الدولة وتحافظ على الرقعة الزراعية

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين -بسبب الإجراءات الاحترازية- لارتكاب تلك المخالفات.
الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

تعاملات بـ12 مليونا..كشف حيلة أب ونجله للثراء السريع

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا؛ لاتهامه ونجله (يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقدًا أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري عن طريق البريد، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
المستلزمات الطبية (5)

أمن العاصمة يتصدى لقضايا غش المستلزمات الطبية

تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية وبحوزتهما حقيبة بداخلها 150 كمامة سوداء اللون "محلية الصنع" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واعترفا المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها للبيع بأسعار مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقرا بقيامهما بتصنيع الكمامات بإحدى الورش بمنطقة سكنهما ، ملك (أحد الأشخاص) جاري تحديده وضبطه.
جمارك- سفاجا (1)

حملة الـ24 ساعة لإحكام السيطرة على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (أقمشة – ألواح معدنية – بضائع أجنبية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 700 ألف جنيه.
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وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اعتداء الشرطة على سيدة بالشرقية

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للإعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية، موضحا أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية اتجار بالمواد المخدرة وبحوزته فرد خرطوش، طلقة، 16 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى.
سوق-الماشية (8)

التوصيلة المشؤومة.. السطو على سيارة محملة بالمواشي

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة المرج من سائق وتباع بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم يستقلان سيارة نصف نقل قيادة السائق، والمحمل عليها 8 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمجزر بدائرة القسم، فوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها 4 أشخاص اعترضوا طريقهما، واستولوا على السيارة بحمولتها وهاتفي محمول كرهاً عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم، واصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين، وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية، ولاذوا بالفرار.
حملات-ازاله (3)

حملات الإزالة تضرب التعديات على أراضي الدولة

نفذت أجهزة الأمن العديد من قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، وذلك ضمن الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات والجرائم، ففي مديرية أمن أسيوط نفذت القوات 56 قرار إزالة تعديات، وكذلك تم تنفيذ حملات مماثلة في محافظة بني سويف، وفي مركز القرين بمحافظة الشرقية، وفي محاقظة الغربية، كما تم استهداف مخالفات مركز شرطة المحلة الكبرى.
انقلاب-مقطورةبطاطس-بالطريق-الصحراوي-في-العاشر (1)

تصادم 6 سيارات بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

تصادمت 3 سيارات نقل بـ3 سيارات ملاكي، ما تسبب في إصابة قائدي الفريق الأخير، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك في حادث مروري بنطاق مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي، وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتولى رجال المرور باستخدام الأوناش رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة السيارات بالطريق، مع نشر خدمات مرورية لضمان التزام السائقين باحتياطات الأمن والسلامة وخاصة السرعات المقررة والمسافات بين المركبات.
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