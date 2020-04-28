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أمينة شفيق: التاريخ سيحكم على مبارك.. وعارضت السادات عندما قال «أنا مسلم لبلد مسلم»

ذهبت إلى بور سعيد لعملى الصحفى برفقة أحمد بهجت، ورغم صغر سنى، فإن الأقدار شاءت أن أحتك بالعاملين فى المقاومة..قمنا بالسكن فى منزل الصياد التى تسلمنا له.
تحرير:محمد فتحي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ م
أمينة شفيق
أمينة شفيق
واحدة من كبار الصحفيين فى مصر، عاصرت أهم الأحداث فى تاريخ الأمة العربية، سافرت إلى بورسعيد لتغطية الأحداث عبر مركب صيد، مرت خلال رحلتها بثلاث ثورات منذ تأسيس الجمهورية، انتقدت الرئيس أنور السادات أثناء توقيعه اتفاقية كامب ديفيد، تحمل فى جعبتها كثيرًا من المعلومات والأسرار على مر العصور، لديها قراءة تحليلية للأحداث التى تدور حاليًّا، سواء كانت سياسية أو دينية، أو مجتمعية، ناقشت العديد من القضايا المهمة، لها وجهة نظر مختلفة فى تأميم "القنال" فترة حكم جمال عبد الناصر، وكذلك فى المشهد الصحفى الحالى، إنها الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة شفيق، التى كان لنا معها هذا الحوار الذى كشفت فيه كواليس العديد من الأحداث المهمة التى غيرت تاريخ مصر، وإلى نص الحوار:
التاريخ سيحكم على مبارك.. وعارضت السادات عندما قال «أنا مسلم لبلد مسلم» احترمت مصر بعد جنازة مبارك.. والسادات السبب فى كل ما حدث لنا   نعيش فى مجتمع «ذكورى».. ونقابة الصحفيين تحتاج إلى التطوير   مصر ليست واحدة.. هناك صفوة وهناك معدمون   الإعلام لم يَقُمْ بدوره
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كورونا والحجر الصحي (1)

تعافي 10 مصابين بكورونا داخل مستشفى عزل المنيا

ارتفعت عدد الحالات التي تم شفائها من مرض فيروس كورونا المستجد بمستشفى عزل ملوي بالمنيا، إلى 85 شخصا بعد شفاء 10 حالات اليوم الثلاثاء، تقرر خروجهم بعد تحول نتيجة عيناتهم من إيجابية لسلبية، إذ قال مصدر طبى بالمستشفى، إن إجمالي حالات الوفاة هو 9 أشخاص، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، موضحًا أن الحالات الموجوده داخل مستشفى العزل بملوى كانت قد تم تحويلها من مختلف المحافظات وليست قاصرة على محافظة المنيا فقط. ?كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن عن فتح حساب بنكي لقبول جميع التبرعات المادية من الأفراد والكيانات والمؤسسات المختلفة.
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«بهجة ووداع وفراق».. كورونا يحصد روح مسنة وشفاء أخر بالإسكندرية

«بهجة ووداع وفراق».. هذا هو الحال داخل مستشفيات العزل الصحي فى محافظة الإسكندرية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، ما بين وداع حالات تماثلت للشفاء واستقبال حالات جديدة وأداء صلاة الجنازة، حيث أعلنت، أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي، المخصصة كحجر صحي، بغرب المدينة، تماثل حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا والسماح له بمغادرة الحجر الصحي، بعد التأكد من الشفاء تماما، لافته أن عدد من تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى بلغ 82 حالة حتى الآن.
طقس-بارد

«شبورة وريارح وبرد».. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وعلى شمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة.. حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه ومثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعد.
وزارة الخارجية

«رغم الخلافات».. مصر متمسكة بالحل السياسي للصراع في ليبيا

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تمسُك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك، مشددا على أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي.
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كتابات-وخواطر (2)

طلبت اللجوء إليها.. والسبب «كورونا»!

(1) في شارع الصحافة.. ومن نافذة الكتابة المنتظمة يوميًّا أو أسبوعيًّا.. إذا أراد الكاتب أن يقرأ الناس ما يطرحه، أمامه خياران، لا ثالث لهما.. فإما أن أن تكتب في موضوع يشغل بال الناس والمجتمع، وإما أن تشغل بال المجتمع والناس بموضوع ما..
الضفة الغربية - أرشيفية

واشنطن مستعدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة

أعلنت الولايات المتحدة استعدادها الاعتراف بضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: "كما أوضحنا دوما، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها جزءا من دولة إسرائيل"، مضيفة أن الاعتراف الأمريكي بهذا الضم سيتم في سياق موافقة حكومة إسرائيل على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
محمود-عباس (4)

عباس: كل الاتفاقات لاغية إذا ضم الاحتلال الضفة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لاغية تماما إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك استنادا إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة، مضيفا: "سوف نتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على حقوقنا وحماية ثوابتنا الوطنية".
قوات الاحتلال

مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية دهس

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا فلسطينيا عند أحد الحواجز العسكرية، بعد أن هاجم بسيارته الحاجز، وطعن جنديا إسرائيليا، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب استشهد بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، قرب بيت لحم، وتناقلت وسائل الإعلام العبرية الخبر، نقلا عن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على إبراهيم محمد إبراهيم حجاز هلسه (25 عاما)، إثر تنفيذه عملية طعن بالقرب من حاجز عسكري متاخم لمستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز".
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