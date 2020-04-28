أمينة شفيق: التاريخ سيحكم على مبارك.. وعارضت السادات عندما قال «أنا مسلم لبلد مسلم»

ذهبت إلى بور سعيد لعملى الصحفى برفقة أحمد بهجت، ورغم صغر سنى، فإن الأقدار شاءت أن أحتك بالعاملين فى المقاومة..قمنا بالسكن فى منزل الصياد التى تسلمنا له.

تحرير:محمد فتحي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ م

واحدة من كبار الصحفيين فى مصر، عاصرت أهم الأحداث فى تاريخ الأمة العربية، سافرت إلى بورسعيد لتغطية الأحداث عبر مركب صيد، مرت خلال رحلتها بثلاث ثورات منذ تأسيس الجمهورية، انتقدت الرئيس أنور السادات أثناء توقيعه اتفاقية كامب ديفيد، تحمل فى جعبتها كثيرًا من المعلومات والأسرار على مر العصور، لديها قراءة تحليلية للأحداث التى تدور حاليًّا، سواء كانت سياسية أو دينية، أو مجتمعية، ناقشت العديد من القضايا المهمة، لها وجهة نظر مختلفة فى تأميم "القنال" فترة حكم جمال عبد الناصر، وكذلك فى المشهد الصحفى الحالى، إنها الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة شفيق، التى كان لنا معها هذا الحوار الذى كشفت فيه كواليس العديد من الأحداث المهمة التى غيرت تاريخ مصر، وإلى نص الحوار:

التاريخ سيحكم على مبارك.. وعارضت السادات عندما قال «أنا مسلم لبلد مسلم» احترمت مصر بعد جنازة مبارك.. والسادات السبب فى كل ما حدث لنا نعيش فى مجتمع «ذكورى».. ونقابة الصحفيين تحتاج إلى التطوير مصر ليست واحدة.. هناك صفوة وهناك معدمون الإعلام لم يَقُمْ بدوره

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- فى البداية.. لماذا عملتِ فى مجال الصحافة؟

«زى ما انت دخلتها».. لاحظ فى هذا التوقيت كان عدد الصحفيات قليلًا جدًّا، لكن كانت هناك صحفيات مشهورات جدا مثل: «أمينة السعيد، وصفية المهندس»، قدمن نموذجًا للصحفيات المحترمات، وفى الخمسينيات كنا أقل تعليمًا وتطورًا بلا شك، لكن كان هناك درجة تطور مست العقل المصرى، على سبيل المثال: «جدى وجدتى ربيانى وهما أميَّان، لكن كان هناك وعى، وجدى فرح جدا لما كلمته 26 يوليو وقولتله أنا هتأخر، قالى إيه الحكاية فى دوشة فى البلد؟ قولتله عشان عبد الناصر أمم القنال، قالى والله راجل ابن راجل»، كان المواطنون يتحدثون كثيرًا فى السياسة، وفكرة السد العالى والبنك الدولى والحرب، خلقت وعيًا لدى المواطنين، كانوا يجلسون على المقاهى يلعبون، لكنهم يتحدثون سياسة.

- ما سر ذهابكِ إلى بور سعيد وقت العدوان الثلاثى؟

ذهبت إلى بور سعيد لعملى الصحفى برفقة أحمد بهجت، ورغم صغر سنى، فإن الأقدار شاءت أن أحتك بالعاملين فى المقاومة، والأجهزة ساعدتنا فى الذهاب، لكن كمال الدين رفعت، كان المسؤول عن دخولنا مدينة بور سعيد عن طريق المنزلة، وبالفعل ذهبنا إلى المنزلة، ووجدنا مركب صيد صغيرا ينتظرنا بالصياد قائده لنستقله، وسكنا ليلة فى المنزلة، لكن فى صباح اليوم التالى نزلنا فى مركب صيد آخر فى المنزلة، لنتحرك للدخول إلى بورسعيد وقت أذان الفجر.

- كيف قضيت هذه الليلة؟

سكنت فى منزل عمدة المنزلة فى هذا التوقيت، لكن أتذكر عند مغادرتى منزله أعطانى لفافة صغيرة الحجم، وحينما ذهبت إلى المركب بصحبة أحمد بهجت تفاجأت بأن اللفافة بها «بطارخ وزيتون أخضر»، ووصلنا إلى المركب المحدد لنا استقلاله فى المساء، ووجدنا مجموعة الصيادين الذين يريدون -أيضًا- دخول بورسعيد، من منطقة تسمى بـ«المناخ»، وهى حى شعبى ببورسعيد، التى قام الاحتلال -آنذاك- بدكها: «دى الحتة إللى إحنا عبرنا منها».

- صفى لنا الوضع عند دخولك بورسعيد؟

ما يسمى بالورديات الإنجليزية كانت قليلة، ونظام بورسعيد فى ذلك التوقيت كان يُطلق عليه العدوان الثلاثى، وإسرائيل وفرنسا كل منهما لها مصالحها الخاصة، نظرًا لأن هذا التوقيت كانت الجزائر تشتعل ومصر تساعدها، لكن كانوا يريدون أن يقطعوا اليد التى تساعد الجزائر، وإنجلترا -أيضًا- كانت تدافع عن مصالحها القديمة، واستطاعوا تقسيمنا، الإنجليز يقطنون فى مدينة بورسعيد، والفرنسيون فى بورفؤاد، والإسرائيليون لم يكونوا موجودين نهائيًّا: «على أساس أن الإنجليز عارفين المنطقة، والفرنسيين متسيبين شوية».

- وماذا بعد الدخول للمدينة؟

بعد أن دخلنا بورسعيد، قمنا بالسكن فى منزل الصياد التى تسلمنا له، إذ كان يرعى طفلة صغيرة واثنين آخرين: «أنا وأحمد بهجت»، وطوال الليل كنا نسير ونتفقد المدينة ثم نعود لمنزل الصياد على النوم، لكن من أهم الأشياء التى شاهدتها أننا نعيش فى وضع مختلف جدًّا جدًّا جدًّا عن القاهرة، على سبيل المثال، عندما تسير على المقاهى تجد أغانى: «والله زمان يا سلاح»، وهذه الأغانى فى بلد به احتلال تؤثر أكثر على المواطنين، تجد أيضًا "كونفوى" إنجليزيا يسير فى الشارع وموازيا له مجموعة من الأطفال يحملون عصا ويقومون بتقليدهم، وهذا المشهد لم نجده فى القاهرة وقت الاحتلال، أيضًا انضباط المواطنين فى التموين كان منظمًا جدًّا.

بعد أن مضى أسبوع على إقامتى بمدينة بورسعيد، قمت بتجميع بعض المعلومات، لكنها كانت معلومات غير عميقة حول المقاومة، واتفقت مع أحمد بهجت على أن يعود إلى القاهرة ويتركنى أستكمل مسيرتى الصحفية، وبحوزتى الكاميرا الخاصة بى، وبالفعل وافق بهجت، وأتذكر يوم عودته إلى القاهرة، بالصدفة حدث هجوم كامل من المقاومة على عدد من العساكر الإنجليز فى بورسعيد؛ مما دفع الاحتلال إلى إعلان حالة الطوارئ على المدينة بالكامل.

- وأين كنتِ وقتها؟

فى هذا التوقيت، كنت أقف وحدى بالشارع ولم أجد مكانًا، ولم أستطع الوصول إلى الصياد الذى كنت أسكن فى منزله، وبالصدفة تقابلت مع زميل لى قام بسؤالى إلى أين تذهبين فى هذا التوقيت؟ ووجدته يبلغنى أن الإنجليز فرضوا حظر التجوال: «قولتلوا بدور على حتة أبات فيها، فقال لى ليه؟ حكيتله قالى مينفعش، كان معايا 2 أو 3 جنيهات، حاجة زى كدا، موسى صبرى أعطانا 30 جنيهًا بنتغدى ونعيش بها وإحنا مسافرين»، اصطحبنى هذا الصديق إلى منزل محامٍ، تحديدًا شقة مكونة من: «غرفتين وصالة وحمام ومطبخ»، واكتشفت أن هذه الشقه يقطن بها 8 رجال، جميعهم يعملون فى المقاومة، ولم أعلم هذا، وبالصدفة البحتة علمت منه ومن الموقع الذى أنا به بأن هناك تحركًا، لكننى لم أعلم معنى التحرك، أنا صحفية عادية لم يخطر بذهنى معنى الكلمة.

- ما أخطر موقف تعرضتِ له خلال تغطيتك الصحفية لأحداث العدوان؟

حظر التجوال الذى فرضه الاحتلال أجبر الأهالى على الجلوس فى المنازل وعدم الخروج للشارع، فذهبت إلى الشقة التى يسكن بها الشباب، وأعطونى غرفة بها سرير لأنام عليه، وفضلوا هم النوم على الأرض، فى اليوم التالى اقترح أحد زملائى أن أكتب لهم شيئا على «التايكارتر»، فى هذا الوقت تعلمت أن أكتب مقالاتى على «التايكارتر»، وتساءلت هل يوجد تايكارتر هنا لأكتب لكم عليه؟ أجاب أحد زملائى أن هناك الجهاز، واصطحبنى إلى شقة تفاجأت أنها مكتب لبنك مصر، ويوجد بها تايكارتر، وأعطانى منشور مجلة اسمها «انتصار»، بها صورة جمال عبد الناصر، ويشاء القدر أن تكون هذه الشقة مجاورة لـ«هركولة الإنجليزى»، وهذا كان مرعبًا جدًّا بالنسبة لى، لكننى اندمجت فى العمل، ونسيت أهلى وأصدقائى، ذهبت إلى بورسعيد بعد دخول العدوان، وخرجت منها بعد مغادرة العدوان.

- صفى لنا بورسعيد أيام العدوان الثلاثى؟

مختلفة عن القاهرة.. حالة ثورية ولو أردنا أن نكتب عن هذه الفترة بالتحديد، يجب أن نذكر أن عام 56 جزء أصيل لا يمكن أن ينمحى من تاريخ الحركة الوطنية المصرية، لأنه ملحمة من الحركة الوطنية، ولو تذكرنا الأحداث التى دارت فيه نجد خروج الإنجليز فى 18 يونيو، وتأميم القناة كان فى 26 يوليو، ثم بعد ذلك المناوشات التى دارت فى تأميم القنال، ثم بدأت الحرب، ثم بدأت المقاومة، وعلى سبيل المثال عند تأميم القنال كان الغرب يرددون أن المصريين -ويؤكدون- لا يستطيعون أن يديروا هذا المرفق، لكن الحدث أننا أدرناه.

- حدثينا عن تأميم قناة السويس؟

فكرة تأميم قناة السويس ليست بسيطة، وليست بنت جمال عبد الناصر: «ده من زمان فى العشرينيات رئيس وزراء مات عشان مد امتياز قناة السويس من 69 إلى بعد ذلك، كان هيوافق عليها»، أما عبد الناصر فهو صاحب فكرة الموعد والإجراء والتوقيت، لكن فكرة قناة السويس نفسها وعودتها للمصريين عايشة فى ضمير الشعب المصرى منذ زمن طويل، عبد الناصر نفذها وتحمل مسؤوليتها.

- لماذا استدعاكِ الرئيس جمال عبد الناصر؟

عبد الناصر لم يستدعِنى، لكن رأيته مرة واحدة فقط، حينما كنت أعمل فى جريدة المساء، وذهبت إلى المطار لاستقبال أحد رؤساء الجمهورية الأفارقة، وكان عبد الناصر موجودًا لاستقبال الرئيس، وحينما رآنى سأل عنى: «لما سأل عنى أنا خفت، ورحت الجورنال قولتلهم أنا مش هروح الرئاسة تانى».

- صفى لنا حكم الرئيس الراحل أنور السادات.

أنا شخصيًّا معارضة للرئيس السادات فى توقيع اتفاقية «كامب ديفيد»، وعارضته فى إجراءات الانفتاح، لأنه السبب فى كل ما حدث، لكننى عارضته عندما تحدث وقال: «أنا مسلم لبلد مسلم، كان لا بد أن يقول أنا مسلم لبلد متنوع».

- وهل شهدت الصحافة حرية فى عصر السادات؟

«يعنى إيه حرية».. كنا نكتب فى إطار ما يريده صاحب الجريدة، لكن لا شك أن نقابة الصحفيين شهدت خلال حكم السادات حريات أكثر، والدليل على ذلك أننا كنا نزور الزملاء الصحفيين فى المعتقلات ونراهم ونتحدث معهم.

- كيف رأيت جنازة الرئيس مبارك؟

قمت بنعى الرئيس الراحل مبارك، وذهبت لتقديم واجب العزاء، واحترمت الجنازة جدًّا، كما أننى احترمت من اتخذ قرار الجنازة، احترامًا لقانون 25 لعام 79 الذى أصدره الرئيس السادات، والذى يعطى لكل القادة العسكريين الذين حاربوا فى 6 أكتوبر، وضعًا خاصًّا، احترمت مصر كلها، والتاريخ فيما بعد سيحكم على مبارك.

- من صاحب فكرة إنشاء نقابة الصحفيين؟

فكرة إنشاء نقابة الصحفيين قديمة، لكنها أنشئت عام 41، بمرسوم ملكى، والنقابات المهنية بالتحديد كانت بدايتها مع نقابة المهندسين، ومؤسسها عثمان محرم، ولم يكن هناك نقابة صحفيين فى الأساس، كانت اتحادًا مهنيًّا: «نقابة الصحفيين أنشئت أيام الملك بمرسوم، وأعطونا الأرض كمان، وكنا بندفع جنيه أو قرش ساغ كل عام، ماكنتش أرضنا، كانت وقف، وأظن كانت فى الأساس إسطبلا إنجليزيا، وخدناها، وادونا فلوس مبانى النقابة، الحكومة أعطت الهيئة فلوس وبنينا النقابة»، ومن المؤكد أن علاقة الحكومة بالنقابة ليست جديدة، رغم ذلك كان هناك أعضاء للمحررين، أحد أعضاء النقابة كان طه حسين: «عاصرت طه حسين؛ لأنه توفى فى السبعينيات ككاتب، لكن لم يعاصره مجلس النقابة».

- وكيف ترين دور النقابة الآن؟

مثلها مثل النقابات الأخرى فى كل مكان، لكننى عاصرت فترة النقابات فى الستينيات والسبعينيات، التى كان لها دور كبير جدًّا، ورأيى أن المؤسسات النقابية التى عاشت القرن العشرين، بتشكيلاته الاقتصادية والاجتماعية يفترض أن تطور نفسها فى القرن الـ21.

وفى عام 64 كان هناك اتحاد نقابات يابانى كان له أثر كبير فى التضامن مع المواطنين، لكنه اليوم أصبح مختفيًا، كل التشكيلات التى ضمت نضال المواطنين أحزابًا أو نقابات أو اتحادات خلال القرن العشرين، لا بد أن نفكر فى تطويرها بما يتلاءم مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى القرن الـ21 بما فيها نقابة الصحفيين.

- لماذا لم نرَ حتى الآن نقيبة امرأة؟

لأننا نعيش فى مجتمع «بطريركى»، أى مجتمع ذكورى، وإقبال بركة، وأمينة سعيد ترشحتا لمنصب نقيب الصحفيين، لكنهما لم تنجحا بسبب سيطرة الفكر الذكورى، لكن من المتوقع أن نرى امرأة نقيبًا للصحفيين مستقبلًا، ليس الآن، لكننى وصلت لمنصب سكرتير عام النقابة، وهذا المنصب هو أقصى ما أقدمه لبنات جيلى. وكانوا يطالبوننى بالترشح لمنصب النقيب، كنت أرفض، أنا رأيى لا يهم أن تكون الأول، المهم ألا تكون الأخير: «ببص لنفسى هل أنا نجحت؟ لا مانجحتش؟ أنا نجحت بشخصى، هل ضربت نموذجًا لزملائى الصحفيين وأقنعتهم أن ينتخبوا الصحفيات السيدات؟ هل أنا الأولى؟ أيوة أنا الأولى، هل أنا الأخيرة حتى الآن؟ أيوة أنا الأخيرة، لكننى أعتبر نفسى مانجحتش».

- من قدوتك فى العمل الصحفى؟

كثير جدًّا.. محمد حسنين هيكل واحد منهم، وموسى صبرى أحبه وأحترمه وأقدره، رغم اختلافه الشديد مع هيكل، لكن حينما تقترب منه تحبه وتقدره، والفضل فيما أنا فيه الآن يرجع للفرص.

- احكى لنا عن علاقتك بهيكل؟

هيكل كان رئيس تحريرى، وهو صحفى مهنى له مدرسة صحفية بلا شك، والسبب فى تعيينى بالأهرام: «هيكل تشتغل وتلتزم بالجورنال يحبك جدًّا، لما آجى أعمل برنامج فى التليفزيون لازم أستأذنه»، كان يحب ناسه متفوقين، ويحترم جدًّا جدًّا الصحفى الشاطر، ولم يحب نفسه أكثر من الكتابة، ولن تتكرر شخصيته مرة أخرى، كان قريبًا جدا من السلطة بالصدفة البحتة.

- كيف أثرت التكنولوجيا سلبًا وإيجابًا على الصحافة المصرية؟

التغير هو أن اليوم أصبح هناك صحفيون زملاء لنا فى النقابة لم يعملوا معنا فى الجرائد، لكنهم يعملون بمواقع إلكترونية، وبالفعل التكنولوجيا أثرت على العمل الصحفى كصناعة: «أنا عشت حتى عام 1994 أكتب مقالى على ورق وأرسله لرئيس التحرير، ثم بعد ذلك يتم الموافقة عليه ويذهب إلى المطبعة»، وحينما انتقلت إلى الأهرام بدأت أكتب مقالاتى على الكمبيوتر، وهنا فصلت بين العمل الذهنى والعمل العضلى، وهذا تغير، لكن العمل المهنى يتطور مع العمل العام، وما يسمى بكسر الحواجز ما بين العمل الذهنى حدث، وكسر الحاجز بين الرجل والمرأة.

- بالمناسبة.. كيف كان دخولك للمجلس القومى للمرأة؟

ماكنتش أعرف لما اتنشر اسمى، لكننى استفدت منه من خلال التجول فى القرى والمحافظات للوصول للمرأة فى الريف المصرى، واكتشفت خلال 10 سنوات أننى مهما تحدثت عن تحرير المرأة نحتاج إلى شوط آخر، نحن صفوة، وتعلمت أن مصر ليست مصر واحدة، هناك أمثالى وهناك النساء المعدمات، واكتشفت أن هناك ملايين الرجال يرغبون أن يكونوا مثلى.

- هل قام الإعلام بدوره فى التوعية بخطورة ختان الإناث؟

مش أوى.. لكن التى قامت بدور كبير جدًّا جدًّا فى التوعية بخطورة ختان الإناث مشيرة خطاب، ولو تابع الإعلام خطواتها، وسار على مسلكها كان الوضع هيكون أفضل من ذلك.

- حدثينا عن علاقتك بالفنانة الراحلة شادية؟

لم أحتكّ بفنان طوال عمرى.. وليس بينى وبينها أى علاقة، لكننى كنت أحبها فى الأفلام القديمة، وما كتبته فى بوابة الأهرام، أعجبت بها بعد أن أصبحت ممثلة كويسة، كنت أنظر لشادية وأنا صغيرة وأردد أغانيها: «يا دبلة الخطوبة، يا حبيبتى يا مصر».

- لماذا منعت الداخلية فيلمى «ميرامار» و«شىء من الخوف»؟

الداخلية هى من تُسأل فى ذلك، كانت ممتنعة وقتها عن الإفراج عن الأفلام، لكن عبد الناصر أخذ الأفلام، وأرجع الحكم لـ«حكمت أبو زيد» أول سيدة وزيرة فى تاريخ مصر، وقال الحكم يرجع إليها، وبالفعل وافقت على عرض الأفلام، وكانت الأفلام تحديدًا للفنانة شادية، ومتنوعة.

- ما أكثر الأغانى التى تحبين سماعها؟

أحب أسمع تحديدًا قصائد أم كلثوم، لأنها علمت الشعب غناء القصيدة وهو أمى، الشعب المصرى كان يغنى «سلوا قلبى» وهى قصيدة لأحمد شوقى، و«الأطلال»، وهو أكثر أمية من الفترة الحالية.

- وماذا عن الأغانى الشعبية؟

طول عمر مصر كان بها غناء شعبى، لكن لم تكن هناك الأدوات التى تساعد على وصولها للمواطنين.

- ما رأيك فى قرار منع المهرجانات؟

لا أعلم.. لكن أحارب الرذيلة بنشر الفضيلة: «باتفرج على التليفزيون لا بلاقى برنامج ثقافى، ولا برنامج للأطفال، بلاقى مسلسلات وتوك شو، فمن حق الآخرين أن يفعلون هذا»، لكننى أتساءل أين البرنامج الثقافى بالتليفزيون المصرى؟ الثقافة غائبة، الثقافة ليست الأوبرا فقط، محمد محمود شعبان ما زلنا حتى الآن نردد أغانيه.

- هل نحتاج إلى تجديد الخطاب الدينى؟

لا يوجد شىء اسمه تجديد الخطاب الدينى، نحتاج إلى تجديد الخطاب الثقافى العام، نحتاج إلى ثورة ثقافية، وهناك خلل ثقافى فى المجتمع المصرى.