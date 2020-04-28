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حسن عسيري لرامز جلال: «إنت أكتر حيوان بيخوفني»

تحرير:هالة صقر ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ م
رامز جلال
رامز جلال
تصدر الفنان السعودي حسن عسيري محركات البحث على جوجل، وقائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، واعتبره نشطاء السوشيال ميديا من الشخصيات المبهجة التي استضافها الفنان رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، إذ تفاعل مغردو تويتر مع رد فعل حسن عسيري على رامز جلال عندما سأله رامز: «إيش أكتر حيوان يخوفك»؟، وكانت إجابة عسيري صادمة، حيث أجاب «رامز جلال»، وهو ما اعتبره نشطاء السوشيال ميديا قصف جبهة لرامز جلال، وأصبح الحوار مسيطرا على التعليقات.
وأثنى عددًا من المشاهدين على حلقة عسيري، حيث كتب أحدهم: «عسيري أخف دم طلع مع رامز»، وكتب آخر: «طيب والله عسيري دا أنا ما أعرفوش ولا عمري شوفتو قبل كدا بس حبيته والله». تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة
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عمرو-عبد-الجليل

مين عايز يتعمل روبوت؟.. عمرو عبد الجليل مداعبا جمهور «النهاية»

نقل الروبوت الذي قام بتصنيعه الفنان عمرو عبد الجليل كنسخة آلية من الفنان يوسف الشريف بمسلسل النهاية، المشاهدين من الواقع إلى عالم الخيال، حيث أصبح الروبوت أمنية لهم مثلما كان أمنية إلى صباح "الفنانة سهر الصايغ" في المسلسل والتي حاولت بكل الطرق تجميع مكوناته حتى تحصل على نسخة من المهندس زين "يوسف الشريف" الذي تحبه ولكنه متزوج. وانهالت التعليقات على صفحات السوشيال ميديا والتي يطالب من خلالها المشاهدون بصناعة روبوت لأشخاص يحبونهم مثلما فعلت صباح في "النهاية".
دينا الشربيني (2)

دينا الشربيني تتصدر «تريند تويتر»

منذ انطلاق المارثون الرمضاني، والجمهور يتابع الأعمال الدرامية بعناية شديدة، وتمكنت دينا الشربيني، من حجز مكانة لها لدى الجمهور، وبالرغم من الانتقادات التي وجهت إليها، إلا أن هاشتاج "دينا الشربيني" تصدر "تريند" موقع "تويتر"، بسبب أدائها في مسلسل "لعبة النسيان".
فيفى-عبده

في عيد ميلادها.. زيجات «فيفي عبده» وعمرها الحقيقي

يوافق اليوم 26 أبريل عيد ميلاد الفنانة فيفي، فهي راقصة وممثلة، واسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح، واليوم تحتفل بعيد ميلادها الـ67، وظهرت للمرة الأولى في السينما بأدروار صغيرة، وكان أول عمل فني لها "عظماء الإسلام" 1970، كما انطلقت بدور الراقصة من خلال عدد من الأفلام السينمائية، وفي السنوات الأخيرة، ظهرت كبطلة في المسلسلات التليفزيونة، وفي رمضان الحالي، قررت أن تقدم برنامج مقالب، يحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، ويعرض على شاشة قناة "mbc مصر"، في الساعة التاسعة مساءً.
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عمرو-عبد-الجليل

مين عايز يتعمل روبوت؟.. عمرو عبد الجليل مداعبا جمهور «النهاية»

نقل الروبوت الذي قام بتصنيعه الفنان عمرو عبد الجليل كنسخة آلية من الفنان يوسف الشريف بمسلسل النهاية، المشاهدين من الواقع إلى عالم الخيال، حيث أصبح الروبوت أمنية لهم مثلما كان أمنية إلى صباح "الفنانة سهر الصايغ" في المسلسل والتي حاولت بكل الطرق تجميع مكوناته حتى تحصل على نسخة من المهندس زين "يوسف الشريف" الذي تحبه ولكنه متزوج. وانهالت التعليقات على صفحات السوشيال ميديا والتي يطالب من خلالها المشاهدون بصناعة روبوت لأشخاص يحبونهم مثلما فعلت صباح في "النهاية".
دينا الشربيني (2)

دينا الشربيني تتصدر «تريند تويتر»

منذ انطلاق المارثون الرمضاني، والجمهور يتابع الأعمال الدرامية بعناية شديدة، وتمكنت دينا الشربيني، من حجز مكانة لها لدى الجمهور، وبالرغم من الانتقادات التي وجهت إليها، إلا أن هاشتاج "دينا الشربيني" تصدر "تريند" موقع "تويتر"، بسبب أدائها في مسلسل "لعبة النسيان".
امينة-خليل (1)

«جزمة أمينة خليل» في برنامج رامز مجنون رسمي تشعل السوشيال ميديا

«زي معظم البنات ممكن تخاف على لبسها أكتر من نفسها»، كان هذا أول رد فعل من الفتيات على السوشيال ميديا، عن الفنانة أمينة خليل التي كانت ضيفة الحلقة الرابعة من برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي يقدمه الفنان رامز جلال. فبالرغم من صعوبة الموقف الذي تعرضت له خلال الحلقة إلا أن ذلك لم يكون باعثا على القلق في بداية الأمر بقدر قلقها أن ينال المقلب من حذائها، إذ طلبت منه أن تخلعه قائلة: «الجزمة غالية وبحبها»، ومن هنا اشتعلت صفحات السوشيال ميديا لتتصدر أمينة خليل التريند على موقع «تويتر».
غادة-عادل

«متكهربنيش».. بكاء غادة عادل ببرنامج رامز مجنون رسمي

وقعت الفنانة غادة عادل ضحية لرامز جلال في أولى حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، إذ جلست غادة عادل على كرسي البرنامج، مقيدة، ودخلت في وصلة من البكاء بعد صعقها بالكهرباء ثم أغرقها بالمياه، وقام بتحريكها من على الكرسي في جميع الاتجاهات، وخوفا من الصعق بالكهرباء بكت غادة وتوسلت له قائلة: "متكهربنيش والنبي"، وأجبرها على الغناء باسمه تحت تهديد "ثعبان" ممسكا به. وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداعه من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت.
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