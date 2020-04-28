حسن عسيري لرامز جلال: «إنت أكتر حيوان بيخوفني»

تحرير:هالة صقر ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ م

رامز جلال

تصدر الفنان السعودي حسن عسيري محركات البحث على جوجل، وقائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، واعتبره نشطاء السوشيال ميديا من الشخصيات المبهجة التي استضافها الفنان رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، إذ تفاعل مغردو تويتر مع رد فعل حسن عسيري على رامز جلال عندما سأله رامز: «إيش أكتر حيوان يخوفك»؟، وكانت إجابة عسيري صادمة، حيث أجاب «رامز جلال»، وهو ما اعتبره نشطاء السوشيال ميديا قصف جبهة لرامز جلال، وأصبح الحوار مسيطرا على التعليقات.

وأثنى عددًا من المشاهدين على حلقة عسيري، حيث كتب أحدهم: «عسيري أخف دم طلع مع رامز»، وكتب آخر: «طيب والله عسيري دا أنا ما أعرفوش ولا عمري شوفتو قبل كدا بس حبيته والله». تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة