مي نور الشريف تُحيي ذكرى ميلاد والدها: «واحشني جدا»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ م

نور الشريف

أحيت الفنانة مي نور الشريف، ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل نور الشريف، بصور له في فترة شبابه نشرتها على حسابها عبر إنستجرام، علقت عليها: «كل سنة وأنت حبيبي يا بابي في الجنة إن شاء الله ربنا يرحمك ويغفر لك، وفى الجنة إن شاء الله والفردوس الأعلى برحمته وكرمه، واحشني جدا، النهاردة عيد ميلاد حبيبي دائما نور الشريف.. رجاء الفاتحة». وتحل اليوم 28 أبريل ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف، واسمه الحقيقي «محمد جابر»، الذي بدأ حياته الفنية عام 1964، وذلك قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.

ولد الفنان نور الشريف في حي الخليفة بمنطقة السيدة زينب عام 1946، وقدم العديد من الأعمال السينمائية لعل أبرزها، «سواق الأتوبيس». View this post on Instagram كل سنة و أنت حبيبي يا بابي في الجنة ان شاء الله ربنا يرحمك و يغفر لك و في الجنة ان شاء الله و الفردوس الأعلي برحمته و كرمه.واحشني