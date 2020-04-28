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مي نور الشريف تُحيي ذكرى ميلاد والدها: «واحشني جدا»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ م
نور الشريف
نور الشريف
أحيت الفنانة مي نور الشريف، ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل نور الشريف، بصور له في فترة شبابه نشرتها على حسابها عبر إنستجرام، علقت عليها: «كل سنة وأنت حبيبي يا بابي في الجنة إن شاء الله ربنا يرحمك ويغفر لك، وفى الجنة إن شاء الله والفردوس الأعلى برحمته وكرمه، واحشني جدا، النهاردة عيد ميلاد حبيبي دائما نور الشريف.. رجاء الفاتحة». وتحل اليوم 28 أبريل ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف، واسمه الحقيقي «محمد جابر»، الذي بدأ حياته الفنية عام 1964، وذلك قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.
ولد الفنان نور الشريف في حي الخليفة بمنطقة السيدة زينب عام 1946، وقدم العديد من الأعمال السينمائية لعل أبرزها، «سواق الأتوبيس». View this post on Instagram كل سنة و أنت حبيبي يا بابي في الجنة ان شاء الله ربنا يرحمك و يغفر لك و في الجنة ان شاء الله و الفردوس الأعلي برحمته و كرمه.واحشني
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محمد-امام-1

بعد ظهوره في «الاختيار»..محمد إمام: رحم الله الشهداء

شارك الفنان محمد إمام كضيف شرف في مسلسل"الاختيار"، إذ قام بشخصية النقيب فتحي ضابط في أحد الأكمنة بسيناء، الذي استشهد بعد معركة مع مجموعة من الإرهابيين هجموا على الكمين بالأسلحة الثقيلة، "إمام" نشر صورة له من داخل المسلسل، علق عليها بجملة من أحداث المسلسل مصحوبة بدعاء للشهداء قائلا: "انا لو موت قول لأمي ابنك مات راجل.. رحم الله شهداء الوطن". وشهدت حلقات مسلسل"الاختيار" ظهور عددا من الفنانين كضيوف شرف منهم: "صلاح عبدالله، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رجب"، وآسر ياسين، وإياد نصار".
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

حكاية صور جمعت بين الشهيد أحمد المنسي وأمير كرارة

بصور تجمع بين الشهيد أحمد المنسي، والفنان أمير كرارة، الذي يجسد شخصيته من خلال مسلسل "الاختيار"، الذي يعرض حاليًّا على شاشات التلفزيون، فاجأ مصمم الجرافيك محمد جابر، متابعيه بالصورة التي نشرها على حسابه عبر «إنستجرام»، إذ علق عليها قائلا: «إهداء للفنان أمير كرارة، الذي أعتقد أنه أحق بهذا التصميم عن المسلسل الأكثر من رائع الاختيار.. ‏رحم الله الشهيد المنسي والرجال الذين رحلوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وبارك في ذرياتهم وحفظ الله مصر وسائر بلادنا».
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في ذكرى ميلاد نور الشريف.. بوسي أخفت عنه مرضه وهذه قصة طلاقهما

يوافق اليوم 28 أبريل ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف، اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وتوفى يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما، وبدأ نور حياته الفنية عام 1964، وذلك قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم تزوج من الممثلة بوسي، واستمرت الزيجة فترة طويلة، لكنهما انفصلا في عام 2006، وعادا مرة أخرى في عام 2014، ولهما ابنتان هما سارة ومي.
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عمر-الشريف

رفض مهنة والده وتوفى بالزهايمر.. محطات في حياة عمر الشريف

شغفه وحبه للتمثيل أطاح بحلم والده "ديمتري شلهوب"في أن يعمل معه في تجارة الأخشاب، لم يكن يتخيل في ذلك الوقت والد "ميشيل" أن نجله سيصبح يوما نجما للسينما المصرية والعالمية، هو الشاب الوسيم والدنجوان الذي شغل عقول النساء وفتى أحلامهم، برع خلال مشواره الفني في تجسيد جميع الأدوار وأكثرها صعوبة وتعقيدا، هو"حسانين" الشاب المتمرد في فيلم "بداية ونهاية"، ويقنعك بكل سهولة بأنه العمدة "عبد الرازق الشرشابي" في فيلم" المواطن مصري"، وهو "الشريف علي" في فيلم "لورانس العرب"، وهو أيضا "محمد جاد الكريم" في فيلم " الأراجوز "، موهبة متفردة وعبقرية هو النجم العالمي عمر الشريف.
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والدته ألقت الجيتار بالشارع.. 75 عاما على ميلاد خورشيد

طفل لم يتجاوز الـ9 سنوات من عمره، وجد نفسه في وسط عائلة فنية، بدت موهبته تلوح في الأفق منذ نعومة أظافره، وقع في غرام آلة "الجيتار" ليقرر شراءه من مصروفه ممسكا به ليل نهار لتلقيه والدته من البلكونة خوفا من أن يترك دراسته من أجله، لم تكن تعلم سيدة المجتمع عواطف هاشم أن نجلها سيقف يوما عازفا خلف عبد الحليم حافظ وهو يغني "سواح"، وأم كلثوم وهي تشدو بـ"دارت الأيام"، هو موهبة لحنية متفردة استحق لقب "أمير الجيتار".
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طارق لطفي: وقف تصوير مسلسل «القاهرة كابول» بسبب الحظر

حصل صناع فريق عمل مسلسل «القاهرة كابول»، الذي كان مقرر عرضه في رمضان على إجازة من التصوير. الفنان طارق لطفي قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «متوقفين عن تصوير المسلسل بسبب الحظر، ولم نبدأ في التصوير متأخرًا، ربما سبقنا غيرنا بفترة قليلة، ولكن القاهرة كابول واجه عدة صعوبات، لأن هناك مشاهد خارجية تتطلب السفر إلى لبنان ولندن والغردقة، ونظرا لظروف الحظر وتعليق رحلات الطيران توقفت».
تامر-حبيب

تامر حبيب: أكتب آخر 5 حلقات من مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني، على حسابها عبر «إنستجرام» برومو مسلسل «لعبة النسيان»، الذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر، وحمل البرومو نوعا من التشويق والغموض. السيناريست تامر حبيب مؤلف العمل قال في تصريحاته إلى «لتحرير»، إنه أوشك على الانتهاء من كتابة آخر 5 حلقات في المسلسل، ويجرى تصويره حاليا. كان «لعبة النسيان»، قد واجه عدة عقبات منها: اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة زمنية طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في البلاد.
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