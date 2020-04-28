مي نور الشريف تُحيي ذكرى ميلاد والدها: «واحشني جدا»
تحرير:محمد أبو زيد٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ م
نور الشريف
أحيت الفنانة مي نور الشريف، ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل نور الشريف، بصور له في فترة شبابه نشرتها على حسابها عبر إنستجرام، علقت عليها: «كل سنة وأنت حبيبي يا بابي في الجنة إن شاء الله ربنا يرحمك ويغفر لك، وفى الجنة إن شاء الله والفردوس الأعلى برحمته وكرمه، واحشني جدا، النهاردة عيد ميلاد حبيبي دائما نور الشريف.. رجاء الفاتحة».
وتحل اليوم 28 أبريل ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف، واسمه الحقيقي «محمد جابر»، الذي بدأ حياته الفنية عام 1964، وذلك قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.
ولد الفنان نور الشريف في حي الخليفة بمنطقة السيدة زينب عام 1946، وقدم العديد من الأعمال السينمائية لعل أبرزها، «سواق الأتوبيس».
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كل سنة و أنت حبيبي يا بابي في الجنة ان شاء الله ربنا يرحمك و يغفر لك و في الجنة ان شاء الله و الفردوس الأعلي برحمته و كرمه.واحشني
ولد الفنان نور الشريف في حي الخليفة بمنطقة السيدة زينب عام 1946، وقدم العديد من الأعمال السينمائية لعل أبرزها، «سواق الأتوبيس».
قدم نور الشريف وبوسي العديد من الأفلام بدأها بـ"حبيبى دائما" وانتهت بـ"العاشقان"، وتوفي "الشريف" في أغسطس عام 2015 عن عمر يناهز 69 عاما، نتجية الإصابة بسرطان الرئة، لكن زوجته بوسي وعائلته أخفوا عنه طبيعة مرضه وكانوا يقولون له أنه مصاب بالتهاب في الرئة.