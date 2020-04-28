فرنسا: مستعدون لدعم لبنان في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية

تحرير:وكالات ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٨ م

أعلنت فرنسا، عن استعدادها لدعم الحكومة اللبنانية في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، استجابة للأزمة التي يواجهها البلد ولمصلحة جميع اللبنانيين، إذ أشار بيان للخارجية الفرنسية إلى أنه "لا بد من اتخاذ تدابير ملموسة وذات مصداقية بسرعة لتلبية توقعات اللبنانيين واستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني"، وفقا لروسيا اليوم.

واندلعت مواجهات بين الجيش والمحتجين بطرابلس شمالي لبنان، إثر مقتل شاب نتيجة صدامات وقعت مساء الإثنين، فيما شهدت مناطق لبنانية عدة موجة احتجاج جديدة على الأوضاع الاقتصادية الخانقة.وتحولت التظاهرات الاحتجاجية ليلا في طرابلس إلى أعمال شغب وإحراق للمصارف، كما تم إحراق آليتين للجيش اللبناني بالزجاجات الحارقة.وأفاد