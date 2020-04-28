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فرنسا: مستعدون لدعم لبنان في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية

تحرير:وكالات ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٨ م
لبنان_أرشيفية
لبنان_أرشيفية
أعلنت فرنسا، عن استعدادها لدعم الحكومة اللبنانية في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، استجابة للأزمة التي يواجهها البلد ولمصلحة جميع اللبنانيين، إذ أشار بيان للخارجية الفرنسية إلى أنه "لا بد من اتخاذ تدابير ملموسة وذات مصداقية بسرعة لتلبية توقعات اللبنانيين واستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني"، وفقا لروسيا اليوم.
واندلعت مواجهات بين الجيش والمحتجين بطرابلس شمالي لبنان، إثر مقتل شاب نتيجة صدامات وقعت مساء الإثنين، فيما شهدت مناطق لبنانية عدة موجة احتجاج جديدة على الأوضاع الاقتصادية الخانقة.وتحولت التظاهرات الاحتجاجية ليلا في طرابلس إلى أعمال شغب وإحراق للمصارف، كما تم إحراق آليتين للجيش اللبناني بالزجاجات الحارقة.وأفاد
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كورونا والحجر الصحي (11)

اليابان تُسجل 20 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في اليابان اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 407 حالات، إذ ذكر بيان رسمي، أن "الوفيات الجديدة سجلت 6 منها في العاصمة طوكيو، 4 في محافظة تشيبا، و2 في كل من محافظات سايتاما، توياما، وأوساكا، بالإضافة إلى 6 حالات في مناطق ريفية متفرقة"، وفقا لروسيا اليوم.
حسن-روحانى

روحاني: يجب توخي الحذر من كورونا وعدم الخوف منه

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، مواطني بلاده إلى توخي الحذر وليس الخوف من فيروس كورونا، وذلك وسط توجه إيران إلى تخفيف القيود المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد-19، إذ نقل الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله اليوم الثلاثاء: «إن الخوف المفرط والقلق المفرط والهلع المفرط أسوأ من كورونا نفسه وهذا الفيروس، ويمكن أن يدمر ذلك حياة الناس ويقلق راحتهم». وتابع الرئيس الإيراني: «في الوقت نفسه علينا ألا نكون مهملين مما يعني أنه يجب ألا نفرط في القلق والهلع ويجب توخي الحذر اللازم».
ترامب (1)

غضب صيني من تلميح ترامب طلب تعويضات جراء «كورونا»

أثارت تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يسعى للحصول على تعويضات من الصين جرّاء وباء كوفيد-19 الذي ظهر في مدينة ووهان قبل أن يجتاح العالم، ردا غاضبا من بكين اليوم الثلاثاء. وانخرطت بكين وواشنطن بشكل متكرر في سجال بشأن تفشي الفيروس مع ارتفاع منسوب التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وقال ترامب الاثنين خلال مؤتمره الصحافي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19 "نحن مستاؤون من الصين"، مضيفا "لسنا راضين عن الوضع بأكمله لأننا نعتقد أنه كان من الممكن وقفه (الفيروس) في مصدره".
أضخم طائرة فى العالم

هبوط أثقل وأضخم طائرة شحن في العالم بألمانيا

?هبطت طائرة أنطونوف إيه أن - 225، أضخم وأثقل طائرة في العالم، في مطار مدينة لايبزيغ الألمانية، وعلى متنها إمدادات طبية صينية. وضمن الإمدادات الطبية، 25 مليون كمامة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من مساعدات طلبتها الحكومة الألمانية من الصين. وكان في استقبال الطائرة، وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور. وسجلت ألمانيا أكثر من 156 ألفًا و200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى صباح الثلاثاء، وذلك بحسب تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مقارنة بحوالي 155 ألفًا و500 إصابة حتى صباح أمس الاثنين.
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الجيش -اللبنانى (2)

الجيش اللبناني يحذر متظاهري طرابلس: لن نتهاون مع المخلين

دعا الجيش اللبناني المتظاهرين في مدينة طرابلس إلى إخلاء الساحات، محذرًا أنه لن يتهاون مع أي مخل بالأمن. في المقابل أفاد مصدر بوقوع مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمال لبنان، قائلا: إن هناك أنباء عن وقوع جرحى. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن هناك مندسين في تحرك احتجاجي في طرابلس وأعمال شغب وتعرض للأملاك العامة والخاصة، وفقا لسبوتنيك. واندلعت مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية بمدينة طرابلس، مساء اليوم الإثنين، وصفت بالأعنف منذ بدء أزمة فيروس كورونا في لبنان.
الشرطة-الفرنسية (2)

مقتل شخص هاجم أفرادا من الشرطة بسكين شمالي باريس

أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية، أن قوات الأمن تمكنت من قتل رجل هاجم أفرادا من الشرطة بسكين في منطقة لا كورنوف شمالي العاصمة باريس، مضيفا أن الهجوم وقع حوالي الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت جرينتش، عندما كان ضباط الشرطة في دورية على متن دراجات، ولم يستطع المصدر توضيح دوافع مهاجم السكين. وفي بداية الشهر الجاري، هاجم رجل السكان بسكين في بلدة رومان سور إيزير الصغيرة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
لودريان

فرنسا تستدعي سفير الصين احتجاجا على سلسلة اتهامات

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، السفير الصيني احتجاجا على سلسلة من الاتهامات المثيرة للجدل من قبل سفارة بكين في باريس بشأن وباء "كوفيد-19"، ورفض وزير الخارجية الفرنسي،جان إيف لودريان، في بيان، تلك الاتهامات، معتبرا إياها لا تتناسب مع طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين. ونشرت السفارة الصينية في فرنسا، على موقعها الإلكتروني، نصا مطولا بعنوان "استعادة الحقائق المشوهة - مشاهدات دبلوماسي صيني في باريس"، يشيد بنجاح بكين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وينتقد الطريقة التي استجابت بها البلدان الغربية لتفشي الوباء.
كورونا والحجر الصحي (8)

فرنسا تسجل أكثر من 15 ألف وفاة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا نحو 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، لتصبح بذلك رابع دولة تتخطى هذا الحاجز بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة. وبهذا، فإن معدل الوفيات اليومي في فرنسا، عاد للارتفاع قليلا، بعدما ظل مستقرا لأيام، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. لكن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6730 من 6821 خلال 24 ساعة، ليتراجع الإجمالي بذلك لليوم السادس على التوالي.
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