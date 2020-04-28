«خوفا من كورونا».. ترامب: فحص المسافرين للولايات المتحدة

تحرير:وكالات ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ م

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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يبحث سبل إجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع المسافرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة، إذ وقال ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض مع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، اليوم الثلاثاء: «سنفعل ذلك على الأرجح»، مشيرا بشكل خاص إلى البرازيل بهذا الصدد، قائلا: «إنها تشهد تفشيا كبيرا للفيروس»، مضيفا: «أن قرارا بهذا الشأن سيتخذ قريبا جدا». وردا على سؤال عمّا إذا كان سيطلب إجراء فحوصات كورونا أو فحص بسيط لدرجة الحرارة، قال ترامب إنه سيطلب إجراء كليهما، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأشار إلى أنه يناقش هذه المسألة مع حكام الولايات وخاصة ديسانتيس، الذي تعتبر ولايته وجهة رئيسية للرحلات الجوية في أمريكا اللاتينية.وكانت إدارة ترامب قد فرضت حظرا على الرحلات الجوية من وإلى البلاد، وأغلقت الحدود البرية وأبقت على حركة الشاحنات والبضائع، في إجراء لوقف انتشار فيروس كورونا، الذي وصل عدد المتوفين