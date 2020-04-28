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«خوفا من كورونا».. ترامب: فحص المسافرين للولايات المتحدة

تحرير:وكالات ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ م
ترامب
ترامب
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يبحث سبل إجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع المسافرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة، إذ وقال ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض مع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، اليوم الثلاثاء: «سنفعل ذلك على الأرجح»، مشيرا بشكل خاص إلى البرازيل بهذا الصدد، قائلا: «إنها تشهد تفشيا كبيرا للفيروس»، مضيفا: «أن قرارا بهذا الشأن سيتخذ قريبا جدا». وردا على سؤال عمّا إذا كان سيطلب إجراء فحوصات كورونا أو فحص بسيط لدرجة الحرارة، قال ترامب إنه سيطلب إجراء كليهما، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
وأشار إلى أنه يناقش هذه المسألة مع حكام الولايات وخاصة ديسانتيس، الذي تعتبر ولايته وجهة رئيسية للرحلات الجوية في أمريكا اللاتينية.وكانت إدارة ترامب قد فرضت حظرا على الرحلات الجوية من وإلى البلاد، وأغلقت الحدود البرية وأبقت على حركة الشاحنات والبضائع، في إجراء لوقف انتشار فيروس كورونا، الذي وصل عدد المتوفين
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دونالد ترامب

ترامب: لا أستبعد طلب تعويضات من الصين عن ضرر كورونا

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لتطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات عن ضرر الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، مضيفًا: "نحن مستاؤون من الصين، كان من الممكن "ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع، ويوجد عدة وسائل لمحاسبتها، نجري تحقيقات جدية جدًّا بهذه المسألة، ونحن نتحدث عن مبلغ كبير كثيرا، لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيرا".
الضفة الغربية - أرشيفية

واشنطن مستعدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة

أعلنت الولايات المتحدة استعدادها الاعتراف بضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: "كما أوضحنا دوما، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها جزءا من دولة إسرائيل"، مضيفة أن الاعتراف الأمريكي بهذا الضم سيتم في سياق موافقة حكومة إسرائيل على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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ترامب: أعلم الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عندما سؤل عن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بأنه على دراية بالحالة الصحية له، لكنه لن يكشف المعلومات، وذلك وسط تنامي التكهن بحالة كيم، مضيفا: "نعم، لدي فكرة جيدة للغاية، لكن لا أستطيع التحدث عن هذا الآن، أتمنى فقط أن يكون على ما يرام". ومنذ أن تردد تقرير كوري جنوبي، في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، وجاء فيه أن كيم خضع لجراحة في القلب، عقب غيابه عن بعض الأحداث المهمة، أثيرت تساؤلات عن مصيره.
دونالد ترامب

ترامب: أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن من يعرفونه ويعرفون تاريخ الولايات المتحدة، يؤكدون أنه أكثر رؤساء البلاد نشاطا، إذ كتب على حسابه في «تويتر»، اليوم الأحد: «أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل، وما قمت به في 3 سنوات ونصف، يفوق ما قام به أي رئيس سابق في تاريخ أمريكا، لكن وسائل الإعلام المزيفة، تكره هذه الحقيقة». وتابع الرئيس الأمريكي: «أنا أعمل من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم أترك البيت الأبيض على مدى شهور إلا لإطلاق السفينة "كمفورت" المستشفى العائم الخاص بعلاج مصابي كورونا».
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دونالد ترامب

ترامب: أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن من يعرفونه ويعرفون تاريخ الولايات المتحدة، يؤكدون أنه أكثر رؤساء البلاد نشاطا، إذ كتب على حسابه في «تويتر»، اليوم الأحد: «أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل، وما قمت به في 3 سنوات ونصف، يفوق ما قام به أي رئيس سابق في تاريخ أمريكا، لكن وسائل الإعلام المزيفة، تكره هذه الحقيقة». وتابع الرئيس الأمريكي: «أنا أعمل من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم أترك البيت الأبيض على مدى شهور إلا لإطلاق السفينة "كمفورت" المستشفى العائم الخاص بعلاج مصابي كورونا».
كورونا والحجر الصحي (11)

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ55 ألف حالة

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الأحد، عتبة الـ55 ألف حالة، بتسجيل أكثر من 750 وفاة جديدة، إذ سجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الأحد، 977630 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 55013 وفاة، ما يعادل نحو 5.6% من حصيلة الحالات، بينما شهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعا بواقع 757 حالة على الأقل مقارنة مع الإحصائية اليومية الأخيرة المستمرة، حسب مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية، وفقًا لروسيا اليوم.
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ترامب: تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة 60 يوما

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيصدر مرسوما حول وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، موضحا خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم تعليق الهجرة لمدة 60 يوما، ثم سيتم مراجعة المرسوم، مشيرا إلى أنه سيوقعه يوم الأربعاء على الأرجح، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستدرس إجراءات إضافية في مجال الهجرة «لحماية العاملين الأمريكيين»، معتبرا أن تعليق الهجرة سيسمح بتوفير «الموارد الطبية الحيوية للمواطنين الأمريكيين»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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ترامب: استراتيجيتنا لمحاربة كورونا أنقذت مئات الآلاف من الأشخاص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن استراتيجية بلاده لمحاربة كورونا سمحت بإنقاذ مئات الآلاف من الأشخاص، مضيفا أن إغلاقا طويل الأمد سيلحق أضرارا ضخمة بالصحة العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.
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