«بهجة ووداع وفراق».. كورونا يحصد روح مسنة وشفاء أخر بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣١ م

«بهجة ووداع وفراق».. هذا هو الحال داخل مستشفيات العزل الصحي فى محافظة الإسكندرية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، ما بين وداع حالات تماثلت للشفاء واستقبال حالات جديدة وأداء صلاة الجنازة، حيث أعلنت، أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي، المخصصة كحجر صحي، بغرب المدينة، تماثل حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا والسماح له بمغادرة الحجر الصحي، بعد التأكد من الشفاء تماما، لافته أن عدد من تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى بلغ 82 حالة حتى الآن.

وأضافت مدير المستشفى، أنه تم توديع مسنة توفيت فجر اليوم، متأثرة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن جميع الأطباء والعاملين في المستشفى أدوا عليها صلاة الجنازة بعد وضعها داخل كيس تكفين الموتى قبل دفنها.وأشارت أنه تم نقل 7 من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى المدينة المدينة الشبابية، بأبو قير، شرق محافظة الإسكندرية،