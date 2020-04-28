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تعافي 10 مصابين بكورونا داخل مستشفى عزل المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
ارتفعت عدد الحالات التي تم شفائها من مرض فيروس كورونا المستجد بمستشفى عزل ملوي بالمنيا، إلى 85 شخصا بعد شفاء 10 حالات اليوم الثلاثاء، تقرر خروجهم بعد تحول نتيجة عيناتهم من إيجابية لسلبية، إذ قال مصدر طبى بالمستشفى، إن إجمالي حالات الوفاة هو 9 أشخاص، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، موضحًا أن الحالات الموجوده داخل مستشفى العزل بملوى كانت قد تم تحويلها من مختلف المحافظات وليست قاصرة على محافظة المنيا فقط. ?كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن عن فتح حساب بنكي لقبول جميع التبرعات المادية من الأفراد والكيانات والمؤسسات المختلفة.
يأتي ذلك في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، وضمن المساهمة المجتمعية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومجابهة التداعيات الناجمه عن أزمة فيروس كورونا المستجد.ودعا المحافظ جميع أفراد المجتمع من رجال الأعمال والمستثمرين والشخصيات العامة والمواطنين للتبرع للحساب من خلال فروع البنوك الأربعة، وهي البنك
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«بهجة ووداع وفراق».. كورونا يحصد روح مسنة وشفاء أخر بالإسكندرية

«بهجة ووداع وفراق».. هذا هو الحال داخل مستشفيات العزل الصحي فى محافظة الإسكندرية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، ما بين وداع حالات تماثلت للشفاء واستقبال حالات جديدة وأداء صلاة الجنازة، حيث أعلنت، أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي، المخصصة كحجر صحي، بغرب المدينة، تماثل حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا والسماح له بمغادرة الحجر الصحي، بعد التأكد من الشفاء تماما، لافته أن عدد من تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى بلغ 82 حالة حتى الآن.
أمينة شفيق

أمينة شفيق: التاريخ سيحكم على مبارك.. وعارضت السادات عندما قال «أنا مسلم لبلد مسلم»

واحدة من كبار الصحفيين فى مصر، عاصرت أهم الأحداث فى تاريخ الأمة العربية، سافرت إلى بورسعيد لتغطية الأحداث عبر مركب صيد، مرت خلال رحلتها بثلاث ثورات منذ تأسيس الجمهورية، انتقدت الرئيس أنور السادات أثناء توقيعه اتفاقية كامب ديفيد، تحمل فى جعبتها كثيرًا من المعلومات والأسرار على مر العصور، لديها قراءة تحليلية للأحداث التى تدور حاليًّا، سواء كانت سياسية أو دينية، أو مجتمعية، ناقشت العديد من القضايا المهمة، لها وجهة نظر مختلفة فى تأميم "القنال" فترة حكم جمال عبد الناصر، وكذلك فى المشهد الصحفى الحالى، إنها الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة شفيق، التى كان لنا معها هذا الحوار الذى كشفت فيه كواليس العديد من الأحداث المهمة التى غيرت تاريخ مصر، وإلى نص الحوار:
طقس-بارد

«شبورة وريارح وبرد».. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وعلى شمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة.. حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه ومثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعد.
وزارة الخارجية

«رغم الخلافات».. مصر متمسكة بالحل السياسي للصراع في ليبيا

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تمسُك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك، مشددا على أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي.
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كورونا والحجر الصحي (4)

شفاء 18 مصابا داخل مستشفى عزل كورونا في المنيا

شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، شفاء 18 مصابا من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتقرر خروجهم جميعا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. ووصل عدد من تماثلوا للشفاء داخل مستشفى ملوي، إلى30 متعافي. وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام، الجمعة قبل الماضية، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية.
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تطهير الشوراع ورعاية الأسر الفقيرة... مبادرات لمواجهة كورونا بالمنيا

«تطهير وتعقيم المنازل والشوارع، وتوصيل الطلبات مجانًا للمواطنين، ومساعدة العمالة اليومية والأسر الفقيرة»،.. جميعها مبادرات شهدتها مدن و قرى محافظة المنيا، منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ لاقت المبادرات جميعها ترحيبًا كبيرًا من الشباب والأهالي؛ من أجل مواجهة فيروس كورونا، وكذلك مساعدة المتضررين ماديًا من تلك الأزمة، خاصة بعد غلق العديد من المشروعات الصغيرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.
فيروس- كورونا (14)

صحة المنيا تنفي وفاة حالة مصابة بكورونا داخل المستشفى

قالت مديرية الصحة بالمنيا، مساء اليوم الجمعة، إن جميع الحالات المشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتم سحب عينات منها وفحصها في معمل pcr بمستشفي حميات المنيا، لافته غلى أنه عند ثبوت أي حالة من الحالات بحملها الفيروس يتم عمل فحص أخر بالمعامل المركزية بوزارة الصحة لنفس العينة للتأكد.
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خالفوا حظر التجوال.. فض أفراح وتحرير محاضر في المنيا

تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، وحتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التنقل منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال التواجد في الشوارع، وإقامة الأفراح وسراداقات العزاء. ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط تواجد موظفو الوحدات المحلية الذين يتابعوا قرار الحظر يوميًا، وتحرير محاضر للمُخالفين له من المحلات.
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