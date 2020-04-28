تعافي 10 مصابين بكورونا داخل مستشفى عزل المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ م

ارتفعت عدد الحالات التي تم شفائها من مرض فيروس كورونا المستجد بمستشفى عزل ملوي بالمنيا، إلى 85 شخصا بعد شفاء 10 حالات اليوم الثلاثاء، تقرر خروجهم بعد تحول نتيجة عيناتهم من إيجابية لسلبية، إذ قال مصدر طبى بالمستشفى، إن إجمالي حالات الوفاة هو 9 أشخاص، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، موضحًا أن الحالات الموجوده داخل مستشفى العزل بملوى كانت قد تم تحويلها من مختلف المحافظات وليست قاصرة على محافظة المنيا فقط. ?كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن عن فتح حساب بنكي لقبول جميع التبرعات المادية من الأفراد والكيانات والمؤسسات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، وضمن المساهمة المجتمعية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومجابهة التداعيات الناجمه عن أزمة فيروس كورونا المستجد.ودعا المحافظ جميع أفراد المجتمع من رجال الأعمال والمستثمرين والشخصيات العامة والمواطنين للتبرع للحساب من خلال فروع البنوك الأربعة، وهي البنك