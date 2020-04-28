روحاني: يجب توخي الحذر من كورونا وعدم الخوف منه

تحرير:وكالات ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٣ م

حسن روحاني

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، مواطني بلاده إلى توخي الحذر وليس الخوف من فيروس كورونا، وذلك وسط توجه إيران إلى تخفيف القيود المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد-19، إذ نقل الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله اليوم الثلاثاء: «إن الخوف المفرط والقلق المفرط والهلع المفرط أسوأ من كورونا نفسه وهذا الفيروس، ويمكن أن يدمر ذلك حياة الناس ويقلق راحتهم». وتابع الرئيس الإيراني: «في الوقت نفسه علينا ألا نكون مهملين مما يعني أنه يجب ألا نفرط في القلق والهلع ويجب توخي الحذر اللازم».

وعاد الإيرانيون إلى المتاجر والأسواق والحدائق خلال الأسبوع الحالي مع تخفيف البلاد القيود المفروضة بسبب كورونا، بعد أن تراجعت الزيادة اليومية في عدد الوفيات إلى أقل من 100 منذ 14 أبريل الجاري، وفقا لروسيا اليوم.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات الناجمة