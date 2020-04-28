اليابان تُسجل 20 حالة وفاة بفيروس كورونا

تحرير:وكالات ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٨ م

أعلنت السلطات الصحية في اليابان اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 407 حالات، إذ ذكر بيان رسمي، أن "الوفيات الجديدة سجلت 6 منها في العاصمة طوكيو، 4 في محافظة تشيبا، و2 في كل من محافظات سايتاما، توياما، وأوساكا، بالإضافة إلى 6 حالات في مناطق ريفية متفرقة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البيان: "جرى الإبلاغ عن أكثر من 160 حالة إصابة جديدة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، 39 منها في العاصمة، لتنخفض عن 100 حالة لليوم الثاني على التوالي".وقال مسؤول حكومي، إن "طلب البقاء في المنزل بدأ يؤثر على انخفاض أعداد الإصابات إلى حد ما، ولكن هناك حاجة إلى مراقبة الوضع بشكل دقيق".وتجاوز إجمالي