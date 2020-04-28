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بعد ظهوره في «الاختيار»..محمد إمام: رحم الله الشهداء

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٩ م
محمد إمام
محمد إمام
شارك الفنان محمد إمام كضيف شرف في مسلسل"الاختيار"، إذ قام بشخصية النقيب فتحي ضابط في أحد الأكمنة بسيناء، الذي استشهد بعد معركة مع مجموعة من الإرهابيين هجموا على الكمين بالأسلحة الثقيلة، "إمام" نشر صورة له من داخل المسلسل، علق عليها بجملة من أحداث المسلسل مصحوبة بدعاء للشهداء قائلا: "انا لو موت قول لأمي ابنك مات راجل.. رحم الله شهداء الوطن". وشهدت حلقات مسلسل"الاختيار" ظهور عددا من الفنانين كضيوف شرف منهم: "صلاح عبدالله، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رجب"، وآسر ياسين، وإياد نصار".
تدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم «أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي، بينما يجسد «أحمد العوضي»، دور الإرهابي هشام عشماوي. ويعرض
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مي نور الشريف تُحيي ذكرى ميلاد والدها: «واحشني جدا»

أحيت الفنانة مي نور الشريف، ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل نور الشريف، بصور له في فترة شبابه نشرتها على حسابها عبر إنستجرام، علقت عليها: «كل سنة وأنت حبيبي يا بابي في الجنة إن شاء الله ربنا يرحمك ويغفر لك، وفى الجنة إن شاء الله والفردوس الأعلى برحمته وكرمه، واحشني جدا، النهاردة عيد ميلاد حبيبي دائما نور الشريف.. رجاء الفاتحة». وتحل اليوم 28 أبريل ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف، واسمه الحقيقي «محمد جابر»، الذي بدأ حياته الفنية عام 1964، وذلك قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

حكاية صور جمعت بين الشهيد أحمد المنسي وأمير كرارة

بصور تجمع بين الشهيد أحمد المنسي، والفنان أمير كرارة، الذي يجسد شخصيته من خلال مسلسل "الاختيار"، الذي يعرض حاليًّا على شاشات التلفزيون، فاجأ مصمم الجرافيك محمد جابر، متابعيه بالصورة التي نشرها على حسابه عبر «إنستجرام»، إذ علق عليها قائلا: «إهداء للفنان أمير كرارة، الذي أعتقد أنه أحق بهذا التصميم عن المسلسل الأكثر من رائع الاختيار.. ‏رحم الله الشهيد المنسي والرجال الذين رحلوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وبارك في ذرياتهم وحفظ الله مصر وسائر بلادنا».
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في ذكرى ميلاد نور الشريف.. بوسي أخفت عنه مرضه وهذه قصة طلاقهما

يوافق اليوم 28 أبريل ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف، اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وتوفى يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما، وبدأ نور حياته الفنية عام 1964، وذلك قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم تزوج من الممثلة بوسي، واستمرت الزيجة فترة طويلة، لكنهما انفصلا في عام 2006، وعادا مرة أخرى في عام 2014، ولهما ابنتان هما سارة ومي.
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مسلسل الاختيار - أمير كرارة

حكاية صور جمعت بين الشهيد أحمد المنسي وأمير كرارة

بصور تجمع بين الشهيد أحمد المنسي، والفنان أمير كرارة، الذي يجسد شخصيته من خلال مسلسل "الاختيار"، الذي يعرض حاليًّا على شاشات التلفزيون، فاجأ مصمم الجرافيك محمد جابر، متابعيه بالصورة التي نشرها على حسابه عبر «إنستجرام»، إذ علق عليها قائلا: «إهداء للفنان أمير كرارة، الذي أعتقد أنه أحق بهذا التصميم عن المسلسل الأكثر من رائع الاختيار.. ‏رحم الله الشهيد المنسي والرجال الذين رحلوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وبارك في ذرياتهم وحفظ الله مصر وسائر بلادنا».
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

تسليم عشماوي وحادث رفح.. «الاختيار» يتصدر تويتر

أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مسلسل الاختيار وتصدر تريند تويتر، عقب عرض أولى حلقات المسلسل التي بدأت بلقطات من واقعة استشهاد البطل أحمد المنسي، وهو يفتدي مجموعته ويبادر بالاقتحام ويقاتل الإرهابيين، ونقلت الأحداث إلى مشهد إلقاء القبض على هشام عشماوي فى قبضة الأمن المصري قادما من ليبيا، وظهور الإعلامي خالد أبوبكر في مشهد تسليم عشماوي عقب ووصوله إلى مطار القاهرة، وظهر الفنان محمد رجب في دور أحد الضباط المشاركين في القبض على عشماوي، وشهدت أحداث رفح الإرهابي الأول، الذي وقع أثناء إفطار الجنود في شهر رمضان.
احمد-العوضى-من-مسلسل-ياسر-جلال

«بكرا هتبدأ المعركة».. أحمد العوضي يروج لـ«الاختيار»

نشر الفنان أحمد العوضي صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، من كواليس مسلسل «الاختيار» عبر «إنستجرام»، قائلا: «بكرا هتبدا المعركة». وتعرض أولى حلقات مسلسل «الاختيار» غدا الجمعة على قناة ON في الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الساعة الثانية بعد منتصف الليل على ON دراما، إذ تدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم «أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي، بينما يجسد «أحمد العوضي»، دور الإرهابي هشام عشماوي.
الشهيد- أحمد- المنسي (5)

مؤلف «الاختيار» يوجه رسالة للشهيد أحمد المنسي

وجه المؤلف باهر دويدار، مؤلف مسلسل "الاختيار"، رسالة للشهيد أحمد المنسي على حسابه عبر فيسبوك، قائلا: «الأخ العزيز أحمد منسي، ها قد وصلنا لنهاية رحلتنا التي امتدت لأحد عشر شهرًا، عرفتك فيها ولم تعرفني وسافرت فيها خلال رحلة حياتك القصيرة المبهرة رغم أنني لم أعش معك فيها، ولو للحظة واحدة ولعلها يا سيدي تكون المرة الأولى التي أشعر فيها بمثل هذا الحزن لانتهائي من عمل ما"، متابعًا: "حالة من ألم الفراق الغير مفهوم وحالة من الفراغ الذي يبحث عمن يملؤه جعلتني أخيرا أتفهم ما صادفته مع كل من عرفك من حنين غريب وارتباط أغرب وفقد لا يجد ما يعوضه".
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