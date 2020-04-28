بعد ظهوره في «الاختيار»..محمد إمام: رحم الله الشهداء

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٩ م

محمد إمام

شارك الفنان محمد إمام كضيف شرف في مسلسل"الاختيار"، إذ قام بشخصية النقيب فتحي ضابط في أحد الأكمنة بسيناء، الذي استشهد بعد معركة مع مجموعة من الإرهابيين هجموا على الكمين بالأسلحة الثقيلة، "إمام" نشر صورة له من داخل المسلسل، علق عليها بجملة من أحداث المسلسل مصحوبة بدعاء للشهداء قائلا: "انا لو موت قول لأمي ابنك مات راجل.. رحم الله شهداء الوطن". وشهدت حلقات مسلسل"الاختيار" ظهور عددا من الفنانين كضيوف شرف منهم: "صلاح عبدالله، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رجب"، وآسر ياسين، وإياد نصار".

تدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم «أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي، بينما يجسد «أحمد العوضي»، دور الإرهابي هشام عشماوي. ويعرض