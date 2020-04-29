الآثار الاقتصادية ما بعد كورونا

نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ ص

كورونا والاقتصاد - تعبيرية

النظرة المستقبلية للاقتصاد ما زالت غير مضمونة، حتى يتم الإعلان عن اكتشاف مصل لفيروس كورونا، وضبابية التاريخ المتوقع لاكتشاف المصل يعزز القوى الانكماشية في الاقتصاد العالمي، وانخفاض معدلات النمو وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.

ذكر تقرير “الأونكتاد” أن تأثير أزمة كورونا أعمق مما كان عليه الأمر في الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومع شعور النشاطات الاقتصادية المحلية الآن بآثار الأزمة، فإن المنظمة غير متفائلة بشأن نوع الانتعاش السريع الذي يمكن أن يحدث في الدول النامية، على غرار ما شهده عدد كبير منها بين عامي