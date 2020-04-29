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الآثار الاقتصادية ما بعد كورونا

رشدي العجوز
بقلم: رشدي العجوز
نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية
٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ ص
كورونا والاقتصاد - تعبيرية
كورونا والاقتصاد - تعبيرية
النظرة المستقبلية للاقتصاد ما زالت غير مضمونة، حتى يتم الإعلان عن اكتشاف مصل لفيروس كورونا، وضبابية التاريخ المتوقع لاكتشاف المصل يعزز القوى الانكماشية في الاقتصاد العالمي، وانخفاض معدلات النمو وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.
ذكر تقرير “الأونكتاد” أن تأثير أزمة كورونا أعمق مما كان عليه الأمر في الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومع شعور النشاطات الاقتصادية المحلية الآن بآثار الأزمة، فإن المنظمة غير متفائلة بشأن نوع الانتعاش السريع الذي يمكن أن يحدث في الدول النامية، على غرار ما شهده عدد كبير منها بين عامي
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الصين

اللحظة الكورونية الراهنة…!

(1) اللحظة الراهنة موحولة بالغث، وهو كثير ومتخم أكثر من الثمين، وهو نادر جدًّا.. ففي الزحام لا أحد يسمع أحدًا ، وفي خضم هذه اللحظة تبحث عن جملة مفيدة فتعز عليك إلا قليلا..
الكمامة (1)

وغدًا سنقول: «كورونا» مــرَّ من هنا...!

(1) غدًا.. يسدل مخرجو «مسرحية كورونا» الستار.. ولن يطيلوا العرض أكثر من ذلك.. فالذين أطلقوا الفيروس حققوا ما يريدون.. وبدؤوا جني الثمار اليانعة من دماء الناس وأموالهم وخوفهم ورعبهم.. «وإيه يعني فقدان مائة مليون مخلوق من بين ثمانية مليارات نسمة على كوكب الأرض؟»!!. فالمهم أن تمتلئ بنوكهم وصناديقهم النقدية بالأموال والأنفس والأرواح.. وأن يزداد أغنياء الحروب غنى.. وأن يربح تجار الأدوية أضعافًا مضاعفة.. و«كله قضاء وقدر»!!
سميرة موسى

قضية اغتيال العلماء العرب في الظلال الكئيبة لـ«كورونا»

أما قبل،،، في كوكب الميديا.. الغث، وهو كثير و غزير، يطغي على الثمين الذي هو نادر وشحيح، من ثم يحتاج التحقق مما ينشر جهدا كبيرا ومضنيا، فهو عالم افتراضي، وهذا ما نتناساه كثيرا، نتيجة ثقل وطأة الواقع الحقيقي، فالناس ربما تجد المعادل الموضوعي في عالم الميديا.. ربما.
فيروس- كورونا (10)

تساؤلات غير بريئة حول ما وراء «كورونا»!

(1) لماذا لا نمارس ثقافة الأسئلة؟ فالسؤال نصف الجواب، والجواب ينجب سؤالا. هذه الثقافة يدعو إليها كاتب هذ السطور، ولا ينفك يقاتل من أجل تحققها ما استطاع إلى ذلك سبيلا..
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الصين

اللحظة الكورونية الراهنة…!

(1) اللحظة الراهنة موحولة بالغث، وهو كثير ومتخم أكثر من الثمين، وهو نادر جدًّا.. ففي الزحام لا أحد يسمع أحدًا ، وفي خضم هذه اللحظة تبحث عن جملة مفيدة فتعز عليك إلا قليلا..
الكمامة (1)

وغدًا سنقول: «كورونا» مــرَّ من هنا...!

(1) غدًا.. يسدل مخرجو «مسرحية كورونا» الستار.. ولن يطيلوا العرض أكثر من ذلك.. فالذين أطلقوا الفيروس حققوا ما يريدون.. وبدؤوا جني الثمار اليانعة من دماء الناس وأموالهم وخوفهم ورعبهم.. «وإيه يعني فقدان مائة مليون مخلوق من بين ثمانية مليارات نسمة على كوكب الأرض؟»!!. فالمهم أن تمتلئ بنوكهم وصناديقهم النقدية بالأموال والأنفس والأرواح.. وأن يزداد أغنياء الحروب غنى.. وأن يربح تجار الأدوية أضعافًا مضاعفة.. و«كله قضاء وقدر»!!
سميرة موسى

قضية اغتيال العلماء العرب في الظلال الكئيبة لـ«كورونا»

أما قبل،،، في كوكب الميديا.. الغث، وهو كثير و غزير، يطغي على الثمين الذي هو نادر وشحيح، من ثم يحتاج التحقق مما ينشر جهدا كبيرا ومضنيا، فهو عالم افتراضي، وهذا ما نتناساه كثيرا، نتيجة ثقل وطأة الواقع الحقيقي، فالناس ربما تجد المعادل الموضوعي في عالم الميديا.. ربما.
فيروس- كورونا (10)

تساؤلات غير بريئة حول ما وراء «كورونا»!

(1) لماذا لا نمارس ثقافة الأسئلة؟ فالسؤال نصف الجواب، والجواب ينجب سؤالا. هذه الثقافة يدعو إليها كاتب هذ السطور، ولا ينفك يقاتل من أجل تحققها ما استطاع إلى ذلك سبيلا..
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