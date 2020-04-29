الآثار الاقتصادية ما بعد كورونا

ذكر تقرير “الأونكتاد” أن تأثير أزمة كورونا أعمق مما كان عليه الأمر في الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومع شعور النشاطات الاقتصادية المحلية الآن بآثار الأزمة، فإن المنظمة غير متفائلة بشأن نوع الانتعاش السريع الذي يمكن أن يحدث في الدول النامية، على غرار ما شهده عدد كبير منها بين عامي 2009 و2010.
ويحذر صندوق النقد الدولي، وفق تقرير صادر بتاريخ 15 أبريل 2020، من حدوث “أسوأ تراجع اقتصادي منذ الكساد العظيم”، في ظل توقعات بتراجع النمو لهذا العام بنسبة 3%، وهو ما يُعدّ تغيّرًا جذريًا واضحًا منذ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير، الصادر في يناير 2020، ويعتبر أولى ضحايا تداعيات انتشار وباء كورونا على الاقتصاد العالمي.
وفي ظل هذه التقلبات الكبرى، بدأت شركة الحفر الأمريكية Whiting Petroleum Corporation في إجراءات تسجيل إفلاسها، مع الهبوط الحاد في أسعار النفط (وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال).
أحداث ومؤشرات توضح بما لا يدع مجالاً للشك، أن العالم مقبل على أزمة اقتصادية لم يشهد لها مثيلا من قبل، لذلك علينا أن نعد أنفسنا، ونتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة “أسوأ كساد عالمي”.