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«رجال الأعمال» تتقدم بمقترحات للنهوض بقطاع الاتصالات

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٠ م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسي، خطابًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، به توصيات حول كيفية الحد من الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واشتملت التوصيات على مطالبة الحكومة بضرورة إعطاء مزيد من الثقة للشركات الوطنية للعمل بالمشروعات الكبرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة المتعلقة بالتحول الرقمي لما لذلك أثر إيجابي على تقوية وتدعيم ورفع القدرات التنافسية لتلك الشركات.
وأكدت أهمية الحصول على مستحقات شركات تكنولوجيا المعلومات لدى الحكومة واسترداد خطابات الضمان المنتهية، وعدم احتساب غرامات التأخير على المشروعات المتأخره نتيجة للظروف الحالية، بالإضافة إلى إتاحة مشروعات التحول الرقمي للشركات المصرية العاملة بالقطاع مما يزيد الطلب المحلي.وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات
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