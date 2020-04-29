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الخطوط الجوية البريطانية تخطط لتسريح 12 ألف موظف

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ ص
الخطوط الجوية البريطانية - صورة أرشيفية
الخطوط الجوية البريطانية - صورة أرشيفية
أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، خطة إعادة الهيكلة التي يمكن أن تؤدي إلى الآلاف من عمليات التسريح الدائمة، وتقول شركة الطيران إنها ستخطر نقاباتها رسميا بالخطة، التي ستؤثر على معظم موظفى الخطوط الجوية البريطانية وربما تؤدي إلى تسريح ما يصل إلى 12 ألف منهم، ومنحت شركة الخطوط الجوية البريطانية بالفعل 22 ألفا و626 موظفا إجازة مؤقتة، في شهر أبريل الجاري، كجزء من خطة الاحتفاظ التابعة للحكومة، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة الأم IAG عن نتائج الربع الأول، وشهدت IAG، التى تمتلك أيضا Iberia، انخفاضا في إجمالي الإيرادات بنسبة 13% فى الربع الأول.
وحذرت شركة الطيران من أن الخسائر في الربع الثاني ستكون أسوأ بكثير، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة إنها تتوقع أن يستغرق عودة الركاب إلى مستويات 2019 عدة سنوات.وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن شركة الطيران خفضت 94% من رحلاتها، وخسرت الشركة الأم IAG، ما يقرب من نصف مليار جنيه فى الأشهر
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جونسون وخطيبته

خطيبة جونسون تنجب ولدا بعد الانتصار على «كورونا»

أنجبت كاري سيموندز خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مولودا ذكرا بصحة جيدة، وفق تقرير من مجموعة "بي. إيه" الإعلامية، وقال المتحدث باسم الوالدين: "يسر رئيس الوزراء والسيدة سيموندز الإعلان عن ولادة طفل سليم في مستشفى بلندن في وقت سابق من هذا الصباح. كل من الأم والطفل بصحة جيدة"، مضيفا: "يود رئيس الوزراء وسيموندز أن يشكرا فريق الأمومة الرائع التابع لهيئة الخدمات الطبية البريطانية". وكان جونسون (55 عاما) أصيب بفيروس كورونا ودخل المستشفى حيث أمضى 3 أيام في العناية المركزة، وأصيبت خطيبته (32 عاما) أيضا، ولكنهما تغلبا على المرض.
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اليابان تُسجل 20 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في اليابان اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 407 حالات، إذ ذكر بيان رسمي، أن "الوفيات الجديدة سجلت 6 منها في العاصمة طوكيو، 4 في محافظة تشيبا، و2 في كل من محافظات سايتاما، توياما، وأوساكا، بالإضافة إلى 6 حالات في مناطق ريفية متفرقة"، وفقا لروسيا اليوم.
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روحاني: يجب توخي الحذر من كورونا وعدم الخوف منه

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، مواطني بلاده إلى توخي الحذر وليس الخوف من فيروس كورونا، وذلك وسط توجه إيران إلى تخفيف القيود المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد-19، إذ نقل الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله اليوم الثلاثاء: «إن الخوف المفرط والقلق المفرط والهلع المفرط أسوأ من كورونا نفسه وهذا الفيروس، ويمكن أن يدمر ذلك حياة الناس ويقلق راحتهم». وتابع الرئيس الإيراني: «في الوقت نفسه علينا ألا نكون مهملين مما يعني أنه يجب ألا نفرط في القلق والهلع ويجب توخي الحذر اللازم».
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فرنسا: مستعدون لدعم لبنان في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية

أعلنت فرنسا، عن استعدادها لدعم الحكومة اللبنانية في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، استجابة للأزمة التي يواجهها البلد ولمصلحة جميع اللبنانيين، إذ أشار بيان للخارجية الفرنسية إلى أنه "لا بد من اتخاذ تدابير ملموسة وذات مصداقية بسرعة لتلبية توقعات اللبنانيين واستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني"، وفقا لروسيا اليوم.
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كورونا والحجر الصحي (2)

بريطانيا: أمامنا طريق طويل جدا في مكافحة كورونا

قال كبير المستشارين الصحيين للحكومة البريطانية، إنه أمام بريطانيا طريق طويل لتقطعه في محاولتها احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، ولا ينبغي أن يركز الناس فقط على المرور من أول ذروة لحالات COVID-19، مضيفا: «لقد قطعنا طريقًا طويلًا جدًا. أعتقد أن مجرد التفكير في الذروة الأولى، التي نجحنا بالفعل في المرور بها، ولا يزال أمامنا بعض الطريق قبل أن تسقط على الفور، ولكن هناك فترة طويلة". "إن الطريق طويل لتجاوز ذلك»، متابعا: «من الخطأ الكبير في نظري مجرد التفكير في المرحلة الأولى فقط. نحتاج إلى النظر إلى الوباء ككل».
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بعد تعافيه من كورونا.. «جونسون» يعود لمقر الحكومة

عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى مقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله، الإثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد. وعاد جونسون، الذي قضى أسبوعا بالمستشفى في أوائل أبريل، بينها ثلاث ليال في العناية المركزة، من مقر إقامته الريفي لمكتبه في داونينج ستريت. ومن المتوقع أن يتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط فور عودته للعمل الإثنين، لوضع خطة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن تغيب عن العمل لثلاثة أسابيع، بسبب إصابته بكورونا، وفقا لسكاي نيوز.
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وزير بريطاني: سنبقي على إجراءات الحجر حتى نصبح بأمان

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن بلاده ستبقي على إجراءات الحجر والإغلاق حتى تصبح آمنة على الرغم من التكاليف الاقتصادية جراء تداعيات ذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد. وقال هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة، "لن أسمح بإجراء تغييرات غير آمنة.. يجب أن نحافظ على السلامة العامة.. أتفهم وأفهم الضغوط الاقتصادية.. أنا أهتم بشدة بذلك"، مضيفا أن تحقيق انخفاض في حالات الإصابة بالفيروس هو أفضل شيء بالنسبة للاقتصاد، في حين أن ارتفاعها مرة أخرى سيكون مدمرا للاقتصاد.
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بريطانيا تختبر 300 ألف شخص حول المناعة من كورونا

شرعت بريطانيا في دراسة واسعة النطاق لـ300 ألف شخص لمعرفة نسبة السكان المصابين بالفعل بفيروس كورونا وعدد الذين قد يكون لديهم بعض الحصانة منه أو أجسام مضادة نتيجة لذلك، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وتجرى دراسات حول العالم لتحديد مدى انتشار العدوى، وحتى الآن، وُجد أن نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة تظهر أنهم مصابون بنسب منخفضة. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع ، يبدو أن حوالي 2 إلى 3% فقط من عامة السكان أصيبوا مع أو بدون أعراض.
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