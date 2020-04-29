الخطوط الجوية البريطانية تخطط لتسريح 12 ألف موظف

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ ص

الخطوط الجوية البريطانية - صورة أرشيفية

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، خطة إعادة الهيكلة التي يمكن أن تؤدي إلى الآلاف من عمليات التسريح الدائمة، وتقول شركة الطيران إنها ستخطر نقاباتها رسميا بالخطة، التي ستؤثر على معظم موظفى الخطوط الجوية البريطانية وربما تؤدي إلى تسريح ما يصل إلى 12 ألف منهم، ومنحت شركة الخطوط الجوية البريطانية بالفعل 22 ألفا و626 موظفا إجازة مؤقتة، في شهر أبريل الجاري، كجزء من خطة الاحتفاظ التابعة للحكومة، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة الأم IAG عن نتائج الربع الأول، وشهدت IAG، التى تمتلك أيضا Iberia، انخفاضا في إجمالي الإيرادات بنسبة 13% فى الربع الأول.

وحذرت شركة الطيران من أن الخسائر في الربع الثاني ستكون أسوأ بكثير، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة إنها تتوقع أن يستغرق عودة الركاب إلى مستويات 2019 عدة سنوات.وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن شركة الطيران خفضت 94% من رحلاتها، وخسرت الشركة الأم IAG، ما يقرب من نصف مليار جنيه فى الأشهر