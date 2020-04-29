عمار حمدي: أتمنى تواجد هذا الثلاثي بالأولمبياد

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص

عمار حمدي - صورة أرشيفية

حدد عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لطلائع الجيش، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة"، على قناة "أون تايم سبورت"، اللاعبين الثلاثة الذين يود تواجدهم مع المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، التي تأجلت للعام المقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "أتمنى تواجد كل من محمد صلاح، ومحمود تريزيجيه، جناح أستون فيلا، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، وفي أثناء تواجدي بالنصر، تلقيت عدة عروض، مثل بازل السويسري، وجنت البلجيكي، وسموحة، فضلا عن عرض من الزمالك عن طريق أيمن عبد العزيز، الذي طلب عقد معي جلسة، لكنني رفضت احتراما للنصر".

وعن انضمامه للأهلي، قال حمدي: "بدأت القصة من خلال مكالمة بين محمود الخطيب رئيس الأهلي، مع عمرو عبد الحق رئيس النصر، ثم عقدت جلسة مع علاء ميهوب، ومحمد فضل، ووقعت على عقود الانضمام للأهلي". وعن فترة إعارته للاتحاد السكندري، قال: "الاتحاد نادٍ كبير، وفضلت الانتقال إليه بسبب جماهريته العريقة، بالإضافة للمعاملة