رياضة

عمار حمدي: أتمنى تواجد هذا الثلاثي بالأولمبياد

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص
عمار حمدي - صورة أرشيفية
عمار حمدي - صورة أرشيفية
حدد عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لطلائع الجيش، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة"، على قناة "أون تايم سبورت"، اللاعبين الثلاثة الذين يود تواجدهم مع المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، التي تأجلت للعام المقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "أتمنى تواجد كل من محمد صلاح، ومحمود تريزيجيه، جناح أستون فيلا، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، وفي أثناء تواجدي بالنصر، تلقيت عدة عروض، مثل بازل السويسري، وجنت البلجيكي، وسموحة، فضلا عن عرض من الزمالك عن طريق أيمن عبد العزيز، الذي طلب عقد معي جلسة، لكنني رفضت احتراما للنصر".
وعن انضمامه للأهلي، قال حمدي: "بدأت القصة من خلال مكالمة بين محمود الخطيب رئيس الأهلي، مع عمرو عبد الحق رئيس النصر، ثم عقدت جلسة مع علاء ميهوب، ومحمد فضل، ووقعت على عقود الانضمام للأهلي". وعن فترة إعارته للاتحاد السكندري، قال: "الاتحاد نادٍ كبير، وفضلت الانتقال إليه بسبب جماهريته العريقة، بالإضافة للمعاملة
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رضا عبد العال: الخطيب أسطورة.. وأزمة صلاح لن تنتهي

أكد رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي سابقا، أن محمود الجوهري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أنشأ روابط مشجعين تهتف باسمه، وكان يمنح المشجعين أموالا مقابل الهتاف له في المباريات، قائلا: "الجوهري كان يكره اللاعبين أصحاب المهارات مثلي وحمادة عبد اللطيف وطاهر أبو زيد وبدر رجب، لكنه أعظم مدرب في تاريخ مصر، وجيل المنتخب الوطني مع حسن شحاتة الأفضل في تاريخ مصر، فشحاتة حقق ما لم يحققه أي مدرب آخر، خاصة بطولات إفريقيا الثلاث، ناهيك عن الأداء المميز في كأس القارات".
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نجم الزمالك يقارن بين فايلر وكارتيرون

قارن محمد أبو العلا لاعب فريق الكرة بالزمالك الأسبق، بين رينيه فايلر مدرب فريق الكرة بالأهلي ونظيره الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، وقال محمد أبو العلا في تصريحات إذاعية عبر آثير أون سبورت إف إم: "نجاح فايلر كان في إدارته للمجموعة والسيطرة عليها وتجهيز جميع اللاعبين وعدم الشعور بفارق حال غياب أي من النجوم كما حدث أثناء إصابة رمضان صبحي أو حسين الشحات". وتابع: "فايلر تواجد في نادٍ مستقر وفائز ببطولة الدوري الموسم الماضي، وجعل جميع اللاعبين متساويين في الجاهزية، كما أنه حقق رقما مميزا في الدوري بالفوز في 16 مباراة متتالية".
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ضياء السيد: النني أفضل لاعب خط وسط في مصر

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حسني عبد ربه يكشف كواليس جديدة عن توقيعه للأهلى

كشف حسني عبد ربه لاعب فريق الإسماعيلي السابق، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، عن كواليس توقيعه للنادي الأهلي في وقت سابق، مؤكدا أنه قام بذلك مجبرا بسبب تصرفات يحيى الكومي، رئيس الدراويش وقتها، موضحا: "عندما كنت ألعب مع ستراسبورج الفرنسي، عرض عليّ محمود الخطيب رئيس الأهلي ملايين الجنيهات من أجل ضمي لصفوف القلعة الحمراء، واتصل بي ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها أيضا، لكني رفضت الانضمام للقطبين، لأنني قلت لن ألعب لأي فريق في مصر سوى الإسماعيلي".
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حسام حسن: لا أعلم أسباب عدم قيادتي لمنتخب مصر

تحدث حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، في حوار لبرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن حظوظه في تدريب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، فهو يملك كافة المقومات لتدريب الأهلي، كما أنه لديه تجارب رائعة في العمل مع أندية جماهيرية، موضحا أنه شرح للجماهير الحمراء كيفية رحيله للزمالك، وأنه تعرض لموقف لا يليق به من إدارة الأهلي، متابعا أنه لم يرحل لقيادة فريق بيراميدز من أجل المال، لكنه اكتفى بتجربته مع المصري البورسعيدي: "للأسف تعرضت لهجوم غير مبرر من إدارة المصري".
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