الأوسكار: قبول الأفلام على منصات رقمية بسبب كورونا

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص

الأوسكار - صورة أرشيفية

أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، دفعت القائمون على جوائز جولدن جلوب إلى تغيير سياساتها، من خلال تقييم الأفلام عبر المنصات إلكترونية، إذ صرح منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار، أمس الثلاثاء، بأنه سيتم إجراء بعض التغييرات على قواعد الأفلام الخاصة بعام 2021.

قررت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية المختصة بجوائز "الأوسكار" إجراء بعض التعديلات، على عرض الأفلام، إذ سيتم الاستغناء لأول مرة عن بند العرض السينمائي بدور العرض. وأوضحت الأكاديمية أن الأفلام، التي طرحت على منصات البث والفيديو، ستكون مؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار لهذا العام، حيث كانت تعرض في