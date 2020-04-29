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الأوسكار: قبول الأفلام على منصات رقمية بسبب كورونا

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص
الأوسكار - صورة أرشيفية
الأوسكار - صورة أرشيفية
أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، دفعت القائمون على جوائز جولدن جلوب إلى تغيير سياساتها، من خلال تقييم الأفلام عبر المنصات إلكترونية، إذ صرح منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار، أمس الثلاثاء، بأنه سيتم إجراء بعض التغييرات على قواعد الأفلام الخاصة بعام 2021.
قررت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية المختصة بجوائز "الأوسكار" إجراء بعض التعديلات، على عرض الأفلام، إذ سيتم الاستغناء لأول مرة عن بند العرض السينمائي بدور العرض. وأوضحت الأكاديمية أن الأفلام، التي طرحت على منصات البث والفيديو، ستكون مؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار لهذا العام، حيث كانت تعرض في
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بعد ظهوره في «الاختيار»..محمد إمام: رحم الله الشهداء

شارك الفنان محمد إمام كضيف شرف في مسلسل"الاختيار"، إذ قام بشخصية النقيب فتحي ضابط في أحد الأكمنة بسيناء، الذي استشهد بعد معركة مع مجموعة من الإرهابيين هجموا على الكمين بالأسلحة الثقيلة، "إمام" نشر صورة له من داخل المسلسل، علق عليها بجملة من أحداث المسلسل مصحوبة بدعاء للشهداء قائلا: "انا لو موت قول لأمي ابنك مات راجل.. رحم الله شهداء الوطن". وشهدت حلقات مسلسل"الاختيار" ظهور عددا من الفنانين كضيوف شرف منهم: "صلاح عبدالله، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رجب"، وآسر ياسين، وإياد نصار".
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مي نور الشريف تُحيي ذكرى ميلاد والدها: «واحشني جدا»

أحيت الفنانة مي نور الشريف، ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل نور الشريف، بصور له في فترة شبابه نشرتها على حسابها عبر إنستجرام، علقت عليها: «كل سنة وأنت حبيبي يا بابي في الجنة إن شاء الله ربنا يرحمك ويغفر لك، وفى الجنة إن شاء الله والفردوس الأعلى برحمته وكرمه، واحشني جدا، النهاردة عيد ميلاد حبيبي دائما نور الشريف.. رجاء الفاتحة». وتحل اليوم 28 أبريل ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف، واسمه الحقيقي «محمد جابر»، الذي بدأ حياته الفنية عام 1964، وذلك قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

حكاية صور جمعت بين الشهيد أحمد المنسي وأمير كرارة

بصور تجمع بين الشهيد أحمد المنسي، والفنان أمير كرارة، الذي يجسد شخصيته من خلال مسلسل "الاختيار"، الذي يعرض حاليًّا على شاشات التلفزيون، فاجأ مصمم الجرافيك محمد جابر، متابعيه بالصورة التي نشرها على حسابه عبر «إنستجرام»، إذ علق عليها قائلا: «إهداء للفنان أمير كرارة، الذي أعتقد أنه أحق بهذا التصميم عن المسلسل الأكثر من رائع الاختيار.. ‏رحم الله الشهيد المنسي والرجال الذين رحلوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وبارك في ذرياتهم وحفظ الله مصر وسائر بلادنا».
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إليسا

«الفيروس اتعمل لشيء معين»..إليسا توجه رسالة أمل

يحاول الجميع الآن تشجيع الجيش الأبيض، على استكمال مهامه الصعبة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذين يبذلون قصارى جهدهم، للتخفيف من آلام المرضى، ما دفع الفنانة إليسا إلى توجيه رسالة تحية وشكر، للأطباء في كل مكان، وللتشجيع على البقاء في المنزل، وصورت أغنية بعنوان "هنغني كمان وكمان" من داخل المنزل، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، من خلال الفيديو كول، من أجل تحدي أجواء الكورونا، ونشر الفرح والمرح، وحققت الأغنية أكثر من 3.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".
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«جورج كلوني وزوجته» يتبرعا بأكثر من مليون دولار

يتحد العالم لأول مرة من أجل إنقاذ البشرية، ومواجهة فيروس الكورونا المستجد، فقررت جميع فئات الشعوب، مساعدة غير القادرين في هذه الفترة الحرجة، فأطلقت مبادرات من قبل الفنانين ونجوم الكورة، على سبيل المثال مبادرة الخير، التي تستهدف الأسر المتضررة من الكورونا، وغيرها من الأعمال النبيلة الأخرى، للتشجيع على البقاء بالمنزل، والالتزام بما أقرته الدول من إجراءات وقائية، تتمثل في عدم الخورج إلا للضرورة القصوى، ومن الدول العربية إلى الخارج، فقرر الثانئي جورج كلوني وزوجته التبرع بأكثر من مليون دولار لمكافحة الكورونا.
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«جون براين».. هزم السرطان مرتين وقضت «كورونا» عليه

هاجمت الكورونا العالم أجمع، لا يوجد بلد آمن الآن، وليس لدينا حلول سوى الالتزام بما أقرته البلاد من إجراءات وقائية، تتمثل في البقاء بالمنزل، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وغسل اليدين جيدا، وعدم الخورج إلا للضرورة القصوى، وبالرغم من أن عددا كبيرا من الأشخاص يتبع إجراءات السلامة، إلا أن "كورونا" تمكنت من الدخول إلى القصر الملكي، وأصابت ولي العهد الأمير تشارلز، كما هاجمت عددًا من الفنانين وكان آخرهم المغني الأمريكي جون براين، الذي توفى نتيجة الإصابة بالفيروس.
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«لايف من الدوبليكس».. عودة أبلة فاهيتا مع حسن شاكوش

ذاع صيت مغني المهرجانات حسن شاكوش في الفترة الأخيرة بشكل كبير، خاصة بعد نجاح "بنت الجيران"، وأصبح أشهر من نار على علم، بعد نجاح أغنيته الثانية "عود البطل"، فعند الذهاب إلى الحفلات والمناسبات والأفراح، ستجد أغانيه بمثابة شعار رسمي، حتى فرض نفسه ضيفا على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبليكس"، الذي يعرض على قناة ON TV، حيث تحاول الأبلة الشهيرة نشر الوعي بأهمية البقاء بالمنزل، وتعمل على تسلية الجمهور من خلال إطلالتها الساخرة.
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