رياضة

فاروق جعفر يسخر من مستوى حمدي النقاز

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٤ ص
فاروق جعفر - صورة أرشيفية
فاروق جعفر - صورة أرشيفية
سخر فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، في لقاء ببرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك، من مستوى الدولي التونسي حمدي النقاز، الذي لم يفد النادي فنيا، كما أعطى انطباعا سيئا عن اللاعب الأجنبي، بعد هروبه، وذلك بحسب قوله، مضيفا: "أبديت رأيي الفني في حمدي النقاز منذ انضمامه للفريق، وتعرضت لهجوم شرس، وهو لاعب سيئ على المستوى الفني، وأدعي أنني أفهم بعض الشيء في كرة القدم، بحكم مسيرتي كلاعب ومدرب للعديد من أندية الدوري، وبحكم تحليلي الفني، أرى أن النقاز لم يفد الزمالك على الصعيد الفني، بقدر ما استفاد من النادي".
وتابع جعفر: "عند تقييمي للنقاز، لا بد من الحكم على مستواه الفني على الصعيد الدفاعي الذي يعد هو مركزه الأساسي، ويكفي القول إنه تسبب في احتساب عدد من ركلات الجزاء على فريقه، فضلا عن استغلال منافسيه جبهته في المباريات القوية لإحراز أهداف". وذكر: "الدور الهجومي للظهير الأيمن يأتي في المرتبة الثانية، وليس
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