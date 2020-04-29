رضا عبد العال: الخطيب أسطورة.. وأزمة صلاح لن تنتهي

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ ص

رضا عبد العال

أكد رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي سابقا، أن محمود الجوهري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أنشأ روابط مشجعين تهتف باسمه، وكان يمنح المشجعين أموالا مقابل الهتاف له في المباريات، قائلا: "الجوهري كان يكره اللاعبين أصحاب المهارات مثلي وحمادة عبد اللطيف وطاهر أبو زيد وبدر رجب، لكنه أعظم مدرب في تاريخ مصر، وجيل المنتخب الوطني مع حسن شحاتة الأفضل في تاريخ مصر، فشحاتة حقق ما لم يحققه أي مدرب آخر، خاصة بطولات إفريقيا الثلاث، ناهيك عن الأداء المميز في كأس القارات".

وتطرق عبد العال للحديث عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، موضحا: "بيبو أسطورة الأهلي على مدار تاريخه، نظرا لما حققه من أرقام وبطولات، ونجح في التواجد ضمن الكبار في قارة إفريقيا في أثناء تواجده داخل القلعة الحمراء". وأضاف: "البرتغالي مانويل جوزيه له فضل كبير على أبو تريكه في إظهار نجوميته مع الأهلي،

وتطرق عبد العال للحديث عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، موضحا: "بيبو أسطورة الأهلي على مدار تاريخه، نظرا لما حققه من أرقام وبطولات، ونجح في التواجد ضمن الكبار في قارة إفريقيا في أثناء تواجده داخل القلعة الحمراء".



وأضاف: "البرتغالي مانويل جوزيه له فضل كبير على أبو تريكه في إظهار نجوميته مع الأهلي، لكن سبب نجاح جوزيه وجود محمد بركات وأبو تريكة".



وعن سبب أزمة محمد صلاح نجم ليفربول مع المنتخب الوطني، علق: "هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، السبب الرئيسي في أزمة صلاح مع المنتخب، إذ فشل في حل الأزمة ولم يستطع التعامل مع الشركات الراعية".



واستكمل: "كان عليه (أبو ريدة) أن يحتوي الأزمة قبل وقوعها، بجلسة خاصة مع اللاعب والشركات الراعية، والوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف، فصلاح نجم كبير، ولا بد من التعامل معه بقيمته، والأزمة لن تنتهي".