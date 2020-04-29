رياضة

رضا عبد العال: الخطيب أسطورة.. وأزمة صلاح لن تنتهي

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
أكد رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي سابقا، أن محمود الجوهري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أنشأ روابط مشجعين تهتف باسمه، وكان يمنح المشجعين أموالا مقابل الهتاف له في المباريات، قائلا: "الجوهري كان يكره اللاعبين أصحاب المهارات مثلي وحمادة عبد اللطيف وطاهر أبو زيد وبدر رجب، لكنه أعظم مدرب في تاريخ مصر، وجيل المنتخب الوطني مع حسن شحاتة الأفضل في تاريخ مصر، فشحاتة حقق ما لم يحققه أي مدرب آخر، خاصة بطولات إفريقيا الثلاث، ناهيك عن الأداء المميز في كأس القارات".
وتطرق عبد العال للحديث عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، موضحا: "بيبو أسطورة الأهلي على مدار تاريخه، نظرا لما حققه من أرقام وبطولات، ونجح في التواجد ضمن الكبار في قارة إفريقيا في أثناء تواجده داخل القلعة الحمراء". وأضاف: "البرتغالي مانويل جوزيه له فضل كبير على أبو تريكه في إظهار نجوميته مع الأهلي،
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عمار-حمدى

عمار حمدي: أتمنى تواجد هذا الثلاثي بالأولمبياد

حدد عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لطلائع الجيش، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة"، على قناة "أون تايم سبورت"، اللاعبين الثلاثة الذين يود تواجدهم مع المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، التي تأجلت للعام المقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "أتمنى تواجد كل من محمد صلاح، ومحمود تريزيجيه، جناح أستون فيلا، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، وفي أثناء تواجدي بالنصر، تلقيت عدة عروض، مثل بازل السويسري، وجنت البلجيكي، وسموحة، فضلا عن عرض من الزمالك عن طريق أيمن عبد العزيز، الذي طلب عقد معي جلسة، لكنني رفضت احتراما للنصر".
فاروق جعفر

فاروق جعفر يسخر من مستوى حمدي النقاز

سخر فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، في لقاء ببرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك، من مستوى الدولي التونسي حمدي النقاز، الذي لم يفد النادي فنيا، كما أعطى انطباعا سيئا عن اللاعب الأجنبي، بعد هروبه، وذلك بحسب قوله، مضيفا: "أبديت رأيي الفني في حمدي النقاز منذ انضمامه للفريق، وتعرضت لهجوم شرس، وهو لاعب سيئ على المستوى الفني، وأدعي أنني أفهم بعض الشيء في كرة القدم، بحكم مسيرتي كلاعب ومدرب للعديد من أندية الدوري، وبحكم تحليلي الفني، أرى أن النقاز لم يفد الزمالك على الصعيد الفني، بقدر ما استفاد من النادي".
باريس سان جيرمان

بسبب كورونا..رئيس الوزراء الفرنسى يوصى بإلغاء الدورى

قال إدورارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي إن الأحداث الرياضية في دولته لا يمكن أن تقام حتى خلف الأبواب المغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا. وذلك يوم الثلاثاء. وصرح فيليب حسبما نقلت وسائل الإعلام الفرنسية قائلا: "الأحداث الرياضية الكبيرة لا يمكن استئنافها قبل شهر سبتمبر، موسم 2019-2020 لا يمكن أن يعود في ظل هذه الأجواء". وحسب إذاعة مونت كارلو، فإن مسؤولي رابطة الكرة الفرنسية سيتقابلون خلال شهر مايو المقبل لمناقشة حسم الصعود والهبوط والمراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية .
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عمار-حمدى

عمار حمدي: أتمنى تواجد هذا الثلاثي بالأولمبياد

حدد عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لطلائع الجيش، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة"، على قناة "أون تايم سبورت"، اللاعبين الثلاثة الذين يود تواجدهم مع المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، التي تأجلت للعام المقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "أتمنى تواجد كل من محمد صلاح، ومحمود تريزيجيه، جناح أستون فيلا، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، وفي أثناء تواجدي بالنصر، تلقيت عدة عروض، مثل بازل السويسري، وجنت البلجيكي، وسموحة، فضلا عن عرض من الزمالك عن طريق أيمن عبد العزيز، الذي طلب عقد معي جلسة، لكنني رفضت احتراما للنصر".
رضا-عبد العال

رضا عبد العال: وليد سليمان يتعمد إيذاء منافسيه

طالب رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، بإبعاد بعض الأسماء عن خوض انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، إذ أن مجلس الجبلاية السابق برئاسة هاني أبو ريدة، لا يستحق الترشح من جديد لانتخابات اتحاد الكرة، مضيفا: "الجميع فقد الثقة في اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة حاليا، لأن ترشح هؤلاء منذ البداية كان بتوصية من أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا، ويجب ضخ دماء جديدة في إدارة اتحاد الكرة، أرفض نغمة أنني أهاجم الاتحاد لعدم منحي منصب بمنتخبات الشباب والناشئين وأقول لهم اعتبروني اعتزلت التدريب وردوا على اتهاماتي".
حسن-شحاتة

شحاتة يكشف سر تعنيفه لنجوم الفراعنة أمام البرازيل

تحدث حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد"،ةعن فترته في قيادة الفراعنة، والتي حقق خلالها 3 ألقاب إفريقية، قائلا: "نجحت في تحقيق 3 ألقاب لبطولة الأمم الإفريقية، بعد بناء جيل قوي من اللاعبين، بدأت بضم 42 لاعبا حتى وصلت للمجموعة التي حققت معها إنجازات كبيرة، واعتمدت دائما على تقديم الكرة الجميلة منذ بدايتي التدريبية، والتي ساعدتني على تحقيق لقبي كأس مصر والسوبر المصري مع المقاولون العرب عندما كان الفريق بالدرجة الثانية، على حساب الأهلي والزمالك".
رينيه فايلر

نجم الزمالك يقارن بين فايلر وكارتيرون

قارن محمد أبو العلا لاعب فريق الكرة بالزمالك الأسبق، بين رينيه فايلر مدرب فريق الكرة بالأهلي ونظيره الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، وقال محمد أبو العلا في تصريحات إذاعية عبر آثير أون سبورت إف إم: "نجاح فايلر كان في إدارته للمجموعة والسيطرة عليها وتجهيز جميع اللاعبين وعدم الشعور بفارق حال غياب أي من النجوم كما حدث أثناء إصابة رمضان صبحي أو حسين الشحات". وتابع: "فايلر تواجد في نادٍ مستقر وفائز ببطولة الدوري الموسم الماضي، وجعل جميع اللاعبين متساويين في الجاهزية، كما أنه حقق رقما مميزا في الدوري بالفوز في 16 مباراة متتالية".
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