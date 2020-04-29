«بـ100 وش» يتصدر «تويتر»: شبه عصابة حمادة وتوتو

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٢ ص

آسر ياسين - صورة أرشيفية

تمكن مسلسل "بـ100 وش"، أن يصنع مكانا لنفسه وينافس في موسم رمضان، فالجميع يشيد بدور نيللي كريم وآسر ياسين، إذ تمكن الثنائي من كسر النمط التقليدي للصراع، الذي تعتمد عليه معظم الأعمال الدرامية، وقدما إطارا كوميديا نال استحسان الجمهور.

وتصدر مسلسل "بـ100 وش"، موقع "توتير"، إذ برع الثنائي (آسر ونيللي) في تجسيد فيلم "عصابة حمادة وتوتو"، بطريقة رائعة ومتطورة تقنيا. وكتب أحد المتابعين: "بـ 100 وش هو ألذ وأخف وأمتع وأحلي مسلسل نزل السنة دي حرفيا، تحس أن الحلقة بتنزل تدلعك كدة وأنت بتتفرج وبتبقي مستمتع جدا بكل مشهد"، وذكر آخر: "بـ 100 وش