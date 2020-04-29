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«بـ100 وش» يتصدر «تويتر»: شبه عصابة حمادة وتوتو

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٢ ص
آسر ياسين - صورة أرشيفية
آسر ياسين - صورة أرشيفية
تمكن مسلسل "بـ100 وش"، أن يصنع مكانا لنفسه وينافس في موسم رمضان، فالجميع يشيد بدور نيللي كريم وآسر ياسين، إذ تمكن الثنائي من كسر النمط التقليدي للصراع، الذي تعتمد عليه معظم الأعمال الدرامية، وقدما إطارا كوميديا نال استحسان الجمهور.
وتصدر مسلسل "بـ100 وش"، موقع "توتير"، إذ برع الثنائي (آسر ونيللي) في تجسيد فيلم "عصابة حمادة وتوتو"، بطريقة رائعة ومتطورة تقنيا. وكتب أحد المتابعين: "بـ 100 وش هو ألذ وأخف وأمتع وأحلي مسلسل نزل السنة دي حرفيا، تحس أن الحلقة بتنزل تدلعك كدة وأنت بتتفرج وبتبقي مستمتع جدا بكل مشهد"، وذكر آخر: "بـ 100 وش
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رامز-جلال (2)

حسن عسيري لرامز جلال: «إنت أكتر حيوان بيخوفني»

تصدر الفنان السعودي حسن عسيري محركات البحث على جوجل، وقائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، واعتبره نشطاء السوشيال ميديا من الشخصيات المبهجة التي استضافها الفنان رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، إذ تفاعل مغردو تويتر مع رد فعل حسن عسيري على رامز جلال عندما سأله رامز: «إيش أكتر حيوان يخوفك»؟، وكانت إجابة عسيري صادمة، حيث أجاب «رامز جلال»، وهو ما اعتبره نشطاء السوشيال ميديا قصف جبهة لرامز جلال، وأصبح الحوار مسيطرا على التعليقات.
عمرو-عبد-الجليل

مين عايز يتعمل روبوت؟.. عمرو عبد الجليل مداعبا جمهور «النهاية»

نقل الروبوت الذي قام بتصنيعه الفنان عمرو عبد الجليل كنسخة آلية من الفنان يوسف الشريف بمسلسل النهاية، المشاهدين من الواقع إلى عالم الخيال، حيث أصبح الروبوت أمنية لهم مثلما كان أمنية إلى صباح "الفنانة سهر الصايغ" في المسلسل والتي حاولت بكل الطرق تجميع مكوناته حتى تحصل على نسخة من المهندس زين "يوسف الشريف" الذي تحبه ولكنه متزوج. وانهالت التعليقات على صفحات السوشيال ميديا والتي يطالب من خلالها المشاهدون بصناعة روبوت لأشخاص يحبونهم مثلما فعلت صباح في "النهاية".
دينا الشربيني (2)

دينا الشربيني تتصدر «تريند تويتر»

منذ انطلاق المارثون الرمضاني، والجمهور يتابع الأعمال الدرامية بعناية شديدة، وتمكنت دينا الشربيني، من حجز مكانة لها لدى الجمهور، وبالرغم من الانتقادات التي وجهت إليها، إلا أن هاشتاج "دينا الشربيني" تصدر "تريند" موقع "تويتر"، بسبب أدائها في مسلسل "لعبة النسيان".
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نيلى-كريم

بعد الهروب من كورونا.. نيلي كريم تروج لـ«بـ100 وش»

تعرض عددًا من المسلسلات الرمضانية للتوقف، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، الذي نتج عنه إيقاف التصوير لفترة، حرصًا على حياة الفنانين، وبالرغم من أن مسلسل الفنانة نيلي كريم "بـ100 وش"، تعرض لإيقاف عدة مرات، وكان من المفترض ألا يلحق بالمارثون الرمضاني، ولكن استطاع الهروب من الكورونا، وأصبح من المسلسلات الرمضانية، التي ينتظرها الجمهور، ونشرت الفنانة نيلي كريم بوستر للمسلسل عبر حسابها الشخصي على انستجرام، للترويج له، و ستشارك بشخصية جديدة لم يشهدها الجمهور من قبل.
نيلى-كريم (2)

طرح برومو مسلسل بـ«100 وش» للفنانة نيللي كريم

طرحت قناة الحياة برومو مسلسل بـ "100وش" للفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين، والمنتظر عرضه في رمضان 2020. مسلسل "بـ 100وش" كان يحمل اسم "النصابين" قبل أن يتم تغييره وتخوض به السباق الرمضاني نيللي كريم، وتجسد شخصية "سكر" مع آسر ياسين، ويقوم بدور "عمر" ويلتقيان داخل أحداث العمل لتشكيل فريق احتيال لتتصاعد أحداث كل قصة في 5 حلقات، والمسلسل من تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.
أحمد-شيبة

أحمد شيبة يُغني تتر مسلسل «الفتوة»

طرحت شركة سينرجي أغنية مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، والأغنية من تأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وغناء الفنان أحمد شيبة، وفي وقت سابق نشر المؤلف هاني سرحان، برومو المسلسل، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية «حسن الجبالي»، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية «عزمي أبو شديد»، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى «ليل».
رامز-جلال (2)

بفانوس وهيكل عظمي.. طرح بوستر برنامج رامز مجنون رسمي

كشفت قناة MBC مصر عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، على صفحتها عبر إنستجرام، إذ ظهر رامز جلال على البوستر ممسكا بصاعق كهربائي وفانوس ويقف خلف هيكل عظمي. تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
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