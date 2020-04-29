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نعم للسوائل ولا للقطائف.. روشتة رمضان لمرضى السكر

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ ص
مرضى السكري
مرضى السكري
يحتاج مرضى السكري إلى رعاية خاصة في شهر رمضان، وبالرغم من أن الامتناع عن الطعام، ينتج عنه مضاعفات متعددة، إلا أنه يمكنك الصيام دون التعرض لهذه المضاعفات، وذلك من خلال اتباع إجراءات وقائية، تحافظ على صحتك، لذا ينصح بشرب كميات كبيرة من السوائل، كالماء والعصائر الطبيعية، ويوصى أيضا بتجنب المشروبات، الغنية بكميات كبيرة من السكر، والاهتمام بتناول المصادر الطبيعية للسكر، التي تتمثل في الفواكه، لأنها خالية من أي آثار جانبية.
وهذه بعض النصائح الهامة لمرضى السكري، التي يجب وضعها في الاعتبار: - تناول كميات كافية من السوائل خلال فترة السحور والإفطار، إضافة إلى البقاء في مكان رطب، وتجنب التعرض للشمس. - افحص معدلات السكر بالدم من وقت لآخر، مع الانتباه جيدا لبعض الأعراض مثل عدم وضوح الرؤية، واضطراب ضربات القلب. - تجنب تناول الأطعمة،
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الطعام-المناسب-لجسمك (2)

للحفاظ على صحتك في رمضان.. إليك 5 نصائح فعالة

الإفراط في تناول الطعام في أثناء الإفطار خلال شهر رضمان هو أحد العادات المتبعة التي يقع فيها الكثيرون، لذا عليك أن تنتبه جيدا، للحفاظ على صحتك، وينصح الخبراء دوما بتناول الألياف الغذائية، التي تمنح الجسم الترطيب، وتزيد من معدلات الشبع، وتسهل من عملية الهضم، ويوصى أيضا بأهمية السحور، لتحمل ساعات الصيام الطويلة، بجانب شرب العصائر الطبيعية، وذلك نقلا عن موقع "Healthxchange".
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لو بطنك بتوجعك في رمضان..إليك الحل في 4 نصائح

يٌقال دائمًا أن أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والقلب والضغط، هم أكثر عرضة لمشكلات صحية في رمضان، ولكن الذي لا تعرفه أن هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص، لديهم مشكلات صحية تتعلق بالجهاز الهضمي أيضًا، وتظهر بشكل واضح خلال شهر رمضان، لعدم التنظيم الجيد للأطعمة، فالبعض يفرط في تناول الطعام أثناء الإفطار، والبعض الأخر يستهلك مواد غذائية غنية بالدهون في السحور، وبالتالي ينتج عنها حركة غير مريحة في الأمعاء، ولكن لا تشعر بالحيرة، فالحل يوجد في نصائح بسيطة، وذلك نقلًا عن موقع "The Food Treatment Clinic".
النوم المتقطع

لا تجعل «كورونا» يحدث خللا في جدول نومك

تغيرت العادات اليومية كثيرا بعد أزمة فيروس الكورونا، وخاصة بعد تطبيق قرارات العمل من المنزل، إذ ستجد نفسك في حيرة، لا تتمكن من تنظيم الوقت بشكل جيد، بجانب تناول طعام غير صحي، لا يحتوي على العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، وبالنسبة للنوم، يقول خبراء التغذية والصحة، إن النوم تأثر كثيرا في فترة العزل الصحي، بسبب العمل من البيت والقلق والتوتر، وربما يتعرض البعض للأرق واضطرابات النوم، وعدم القدرة على التوازن، لذا لا بد من التعرف على المحفزات، للحصول على نوم صحي، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
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بيض وزبادي وشوفان.. قائمة الأطعمة الصحية للسحور

يتعامل بعض الأشخاص مع رمضان على أنه شهر الإفراط في تناول الطعام، ويقضون نهاره في تحضير الأطباق المتنوعة، ما يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية تتعلق بالمعدة، كالإمساك والإسهال، وبالرغم من أن وجبة الإفطار تعتبر هامة، لكن السحور هو مصدر الطاقة، الذي سيجعلك قادرا على إنجاز أعمالك اليومية، ويمنحك معدلات عالية من الترطيب، لذا لا بد من الاهتمام بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، للحصول على السوائل المرجوة، كما أن البيض مهم، وغيره من الأطعمة الأخرى، وذلك نقلا عن موقع "Food.Ndtv".
التين-المجفف

صحي لمرضى السكري والضغط.. 5 فوائد للتين المجفف

يتميز التين المجفف بعدة فوائد صحية، تمنح الجسم العناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال الكالسيوم والكربوهيدرات والماغنسيوم والبروتين والبوتاسيوم والحديد، إضافة إلى فيتامين K، وبجانب ذلك، يساعد في الحفاظ على العظام، ويضبط معدلات ضعط الدم بالجسم، ويقلل من الإجهاد التأكسدي، وذلك نقلا عن موقع "organic Facts".
فوائد المشمش المجفف

مفيد للعظام والمعدة.. 4 فوائد للمشمش المجفف

يعتبر المشمش المجفف أحد الفواكه الشائعة في شهر رمضان، ونتناوله دائما مع التمر والتين المجفف، وغيرها من الفواكه اللذيذة، ومن حيث القيمة الغذائية، فهو غني بمعدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، على سبيل المثال البروتين والألياف الغذائية وفيتامين C، والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم، كما يساعد في تحسين الرؤية، والتعزيز من صحة العظام، وزيادة الدورة الدموية في الجسم، وغيرها من الفوائد الصحية الأخرى، ولكن ينبغي تناوله بكميات محدودة، وذلك نقلا عن موقع "Organic Facts".
الطعام-المناسب-لجسمك (2)

للحفاظ على صحتك في رمضان.. إليك 5 نصائح فعالة

الإفراط في تناول الطعام في أثناء الإفطار خلال شهر رضمان هو أحد العادات المتبعة التي يقع فيها الكثيرون، لذا عليك أن تنتبه جيدا، للحفاظ على صحتك، وينصح الخبراء دوما بتناول الألياف الغذائية، التي تمنح الجسم الترطيب، وتزيد من معدلات الشبع، وتسهل من عملية الهضم، ويوصى أيضا بأهمية السحور، لتحمل ساعات الصيام الطويلة، بجانب شرب العصائر الطبيعية، وذلك نقلا عن موقع "Healthxchange".
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