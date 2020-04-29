نعم للسوائل ولا للقطائف.. روشتة رمضان لمرضى السكر

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ ص

مرضى السكري

يحتاج مرضى السكري إلى رعاية خاصة في شهر رمضان، وبالرغم من أن الامتناع عن الطعام، ينتج عنه مضاعفات متعددة، إلا أنه يمكنك الصيام دون التعرض لهذه المضاعفات، وذلك من خلال اتباع إجراءات وقائية، تحافظ على صحتك، لذا ينصح بشرب كميات كبيرة من السوائل، كالماء والعصائر الطبيعية، ويوصى أيضا بتجنب المشروبات، الغنية بكميات كبيرة من السكر، والاهتمام بتناول المصادر الطبيعية للسكر، التي تتمثل في الفواكه، لأنها خالية من أي آثار جانبية.

وهذه بعض النصائح الهامة لمرضى السكري، التي يجب وضعها في الاعتبار: - تناول كميات كافية من السوائل خلال فترة السحور والإفطار، إضافة إلى البقاء في مكان رطب، وتجنب التعرض للشمس. - افحص معدلات السكر بالدم من وقت لآخر، مع الانتباه جيدا لبعض الأعراض مثل عدم وضوح الرؤية، واضطراب ضربات القلب. - تجنب تناول الأطعمة،