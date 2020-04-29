خطيبة جونسون تنجب ولدا بعد الانتصار على «كورونا»

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٣ ص

جونسون وخطيبته - صورة أرشيفية

أنجبت كاري سيموندز خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مولودا ذكرا بصحة جيدة، وفق تقرير من مجموعة "بي. إيه" الإعلامية، وقال المتحدث باسم الوالدين: "يسر رئيس الوزراء والسيدة سيموندز الإعلان عن ولادة طفل سليم في مستشفى بلندن في وقت سابق من هذا الصباح. كل من الأم والطفل بصحة جيدة"، مضيفا: "يود رئيس الوزراء وسيموندز أن يشكرا فريق الأمومة الرائع التابع لهيئة الخدمات الطبية البريطانية". وكان جونسون (55 عاما) أصيب بفيروس كورونا ودخل المستشفى حيث أمضى 3 أيام في العناية المركزة، وأصيبت خطيبته (32 عاما) أيضا، ولكنهما تغلبا على المرض.

وفي شهر مارس الماضي، كان الظهور الأول لسيموندز، بعد أسبوع من إعلان حملها وخطبتها، وكانت أنيقة في فستان مزين بالورود. وارتدت سيموندز، خاتم خطبتها المميز، بينما تواجد الثنائي في حدث لليوم العالمي للمرأة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية. ولم يتم الإعلان عن تاريخ حفل زفافهما، لكنه سيكون لأول مرة منذ 250