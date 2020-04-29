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خطيبة جونسون تنجب ولدا بعد الانتصار على «كورونا»

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٣ ص
جونسون وخطيبته - صورة أرشيفية
جونسون وخطيبته - صورة أرشيفية
أنجبت كاري سيموندز خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مولودا ذكرا بصحة جيدة، وفق تقرير من مجموعة "بي. إيه" الإعلامية، وقال المتحدث باسم الوالدين: "يسر رئيس الوزراء والسيدة سيموندز الإعلان عن ولادة طفل سليم في مستشفى بلندن في وقت سابق من هذا الصباح. كل من الأم والطفل بصحة جيدة"، مضيفا: "يود رئيس الوزراء وسيموندز أن يشكرا فريق الأمومة الرائع التابع لهيئة الخدمات الطبية البريطانية". وكان جونسون (55 عاما) أصيب بفيروس كورونا ودخل المستشفى حيث أمضى 3 أيام في العناية المركزة، وأصيبت خطيبته (32 عاما) أيضا، ولكنهما تغلبا على المرض.
وفي شهر مارس الماضي، كان الظهور الأول لسيموندز، بعد أسبوع من إعلان حملها وخطبتها، وكانت أنيقة في فستان مزين بالورود. وارتدت سيموندز، خاتم خطبتها المميز، بينما تواجد الثنائي في حدث لليوم العالمي للمرأة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية. ولم يتم الإعلان عن تاريخ حفل زفافهما، لكنه سيكون لأول مرة منذ 250
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ميخائيل ميشوستين

روسيا تمدد القيود المفروضة على دخول الأجانب

أعلن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي الحكومي، أن القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى روسيا سيتم تمديدها حتى موعد تحسن الوضع وانحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "حتى 30 أبريل على المواطنين الأجانب قيود مفروضة على دخولهم إلى بلادنا، ولقد وقعت على قرار حكومي بتمديد هذه الفترة حتى انحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا، أما بالنسبة لبعض الأجانب سيتم إلغاء القيود المفروضة على دخول الأراضي الروسية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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منشق: زعيم كوريا الشمالية لا يستطيع الوقوف أو السير

طرح ثاي يونج أحد المنشقين عن نظام كوريا الشمالية، فرضية جديدة لغياب الزعيم كيم جونج أون، الذي أصبح لغزا يتسابق الجميع لحله، قائلا: "غياب كيم عن احتفال بارز للحزب الحاكم في 15 أبريل الجاري أمر غير طبيعي، كيم ليس زعيم كوريا الشمالية فحسب، بل حفيد كيم إيل سونج مؤسس البلاد، الذي كان الحفل مخصصا لذكراه، لذلك فهو لن يغيب عن هذا الحفل، إلا لوجود أسباب قاهرة، فالأمر يشير إلى أن ألما جسديا أصاب الدكتاتور، مما جعله غير قادر على السير بمفرده"، وذلك بحسب ما صرح به لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
الشرطة الألمانية

ألمانيا تمدد التحذير من السفر حتى 14 يونيو

قررت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، تمديد تحذيرها من السفر لأنحاء العالم بسبب وباء كورونا حتى يوم 14 يونيو المقبل، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مجلس الوزراء الألماني وافق على مقترح قرار من وزارة الخارجية الألمانية حول هذا الشأن. وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت، في وقت سابق اليوم، استنادا إلى مقترح الوزارة أن تحذير السفر الساري حاليا سيستمر حتى إشعار آخر، على الأقل حتى منتصف يونيو المقبل، وأشار المقترح إلى ضرورة تقييم الوضع مجددا قبل هذا الموعد بالتنسيق مع دول الجوار في الاتحاد الأوروبي.
البرلمان الصيني

البرلمان الصيني يعقد دورته السنوية 22 مايو

يعقد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى سلطة تشريعية في البلاد، دورته السنوية في 22 مايو، بتأخير شهرين ونصف الشهر عن الموعد الذي كان مقررا سابقا والذي أرجئ بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهذا الاجتماع الذي يعقد سنويا في قصر الشعب في بكين ويشارك فيه حوالي 3 آلاف نائب يعتبر حدثا أساسيا في الروزنامة السياسية للنظام الشيوعي الذي يعلق عليه أهمية مضاعفة هذه السنة، إذ يتوقع أن يعلن خلاله الرئيس شي جين بينج، انتصار البلاد على فيروس كورونا.
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جونسون: لدينا مؤشرات على تجاوز ذروة انتشار كورونا

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، بأن هناك مؤشرات حقيقية على تجاوز ذروة انتشار فيروس كورونا في بلاده، وذلك في أول ظهور بعد تعافيه من إصابته بالفيروس. وقال في كلمة، من أمام مقر 10 داونينج ستريت، إنه يتفهم مخاوف مختلف القطاعات من استمرار الإغلاق، ولكنه حذر من أن التعجل في رفع الإغلاق قد يتسبب في موجة تفش ثانية ستكون أصعب بكثير وستضيع "كل الجهود والتضحيات" التي بُذلت. وأوضح أنه "تم تحقيق تقدم بتراجع أعداد من يتم إدخالهم للمستشفيات، وتراجع أعداد مصابي الفيروس في وحدات العناية المركزة، ومؤشرات حقيقية على أننا تجاوزنا الذروة".
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بعد تعافيه من كورونا.. «جونسون» يعود لمقر الحكومة

عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى مقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله، الإثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد. وعاد جونسون، الذي قضى أسبوعا بالمستشفى في أوائل أبريل، بينها ثلاث ليال في العناية المركزة، من مقر إقامته الريفي لمكتبه في داونينج ستريت. ومن المتوقع أن يتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط فور عودته للعمل الإثنين، لوضع خطة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن تغيب عن العمل لثلاثة أسابيع، بسبب إصابته بكورونا، وفقا لسكاي نيوز.
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وزير بريطاني يستبعد إيجاد لقاح كورونا في 2020

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في تصريح لقناة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في أسرع وقت ممكن، إلا أنه استبعد أن يتم التوصل إلى مثل هذا اللقاح خلال عام 2020، والذي سيكون مفيدا في حال حدوث موجات متكررة الفيروس، موضحا أن القدرة الحالية للحكومة هي إجراء 51 ألف فحص في اليوم، وأن العمل جار من أجل الوصول للمستهدف، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستفي بما تعهدت به بإجراء 100 ألف فحص لكورونا في اليوم.
كورونا والحجر الصحي (11)

حكومة بريطانيا تنفي رفع الإغلاق خلال 3 أسابيع

نفت الحكومة البريطانية، تقارير تقول إن الإغلاق الكامل المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا يمكن أن يتم رفعه خلال 3 أسابيع، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج"، اليوم الأحد، وذكر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، وهو واحد من هؤلاء الذين يقودون شؤون الحكومة، بينما يتعافى رئيس الوزراء بوريس جونسون من إصابته بالفيروس، أن الخطة مازالت تتمثل في الالتزام بالاختبارات التي حددها وزير الخارجية دومينيك راب. وكانت تقارير صحفية ذكرت اليوم أن الحكومة صاغت خطة مكونة من 3 مراحل لإنهاء الإغلاق الكامل، التي ربما تشهد إعادة فتح المدارس 11 مايو المقبل.
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