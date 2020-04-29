تفاصيل تقسيط ضريبة الدخل للشركات المتضررة من كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٩ ص

مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية

أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات رقم (47) لسنة 2020 وملحق لها، بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 على الشركات العاملة في كل من قطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، وقطاع الفنادق (المنشآت السياحية والفندقية)، وقطاع الصحافة والإعلام، (بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق)، والقطاع الصناعي (خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، وباستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية أو المنظفات.

وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء (الشركات المرخص لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمات الإتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول)، وقطاع الرياضة (الشركات العاملة فى القطاع الرياضى والخدمات الرياضية). وأكد رضا عبد