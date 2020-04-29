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تفاصيل تقسيط ضريبة الدخل للشركات المتضررة من كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٩ ص
مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية
مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية
أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات رقم (47) لسنة 2020 وملحق لها، بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 على الشركات العاملة في كل من قطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، وقطاع الفنادق (المنشآت السياحية والفندقية)، وقطاع الصحافة والإعلام، (بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق)، والقطاع الصناعي (خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، وباستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية أو المنظفات.
وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء (الشركات المرخص لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمات الإتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول)، وقطاع الرياضة (الشركات العاملة فى القطاع الرياضى والخدمات الرياضية). وأكد رضا عبد
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الحكومة تبحث مع الأمم المتحدة آثار أزمة كورونا

عقدت وزارة التعاون الدولى، اجتماع رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وريتشارد ديكتس الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
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بعائد 14%.. شهادات استثمار جديدة من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري عن بدء طرح شهادات استثمار جديدة بفائدة تصل إلى 14% للأفراد والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري، وأيضا من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبنك الأهلي اليوم، الأربعاء، ويصدر البنك الأهلي ثلاث شهادات استثمار جديدة وتتمثل في كل من:
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أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسي، خطابًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، به توصيات حول كيفية الحد من الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واشتملت التوصيات على مطالبة الحكومة بضرورة إعطاء مزيد من الثقة للشركات الوطنية للعمل بالمشروعات الكبرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة المتعلقة بالتحول الرقمي لما لذلك أثر إيجابي على تقوية وتدعيم ورفع القدرات التنافسية لتلك الشركات.
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تعليمات جديدة من الضرائب بشأن رفع الحجز على الممولين

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار حرص الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب على مساندة أنشطة وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية، وتيسيرا عليهم في ظل الظروف الحالية، وكذلك إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية، أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين.
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المالية: تيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع الصحة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتضمن القرار السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدا أو إلكترونيا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا.
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ارتفاع حالات الشفاء بالمدينة الشبابية في الإسكندرية

أعلنت ادارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية بأبو قير في شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، تعافي 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة حيث قررت وزارة الصحة والسكان، تخصيص ثاني المقار الطبية الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا والتي لا تتطلب حالتهم الوضع على أجهزة التنفس الصناعي وتكون حالاتهم المرضية بسيطة.
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المالية:تقسيط ضريبة الدخل للشركات المتضررة من كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فقد وافق مجلس الوزراء على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتى 30 يونيو المقبل، دون فرض أي غرامات أو مقابل تأخير وذلك للشركات العاملة بقطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهي، وقطاع الفنادق «المنشآت السياحية والفندقية»، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير.
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