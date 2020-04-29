واشنطن تدرس إخضاع القادمين من الخارج لفحوص «كورونا»

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥١ ص

أحد المطارات - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته تدرس مطالبة المسافرين من بعض الرحلات الجوية الدولية بالخضوع لاختبارات درجات الحرارة وفحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) للمساعدة في وقف انتشار الفيروس، قائلا: "نتطلع إلى القيام بذلك على الرحلات الدولية المقبلة من المناطق المصابة بشدة، ولم يتحدد بعد ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية أو شركات الطيران ستجري الاختبار، وربما يكون مزيج من الاثنين"، وجاءت تصريحاته خلال فعالية لعرض برنامج قروض "باي تشيك بروتيكشن" لمساعدة الشركات الصغيرة للتغلب على الوباء.

وتابع ترامب أن إدارة الأعمال الصغيرة عالجت المزيد من القروض في 14 يوما، بشكل أكبر مما فعلته في الـ14 عاما الماضية. ودافع ترامب في وقت سابق عن تعامل إدارته مع الجائحة، حيث التقى بحاكم فلوريدا رون ديسانتيس ووعد بمساعدة الولايات على بدء إعادة فتح اقتصاداتها بأمان. وشدد ترامب، الذي كان جالسا بجوار ديسانتيس