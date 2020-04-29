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البرلمان الصيني يعقد دورته السنوية 22 مايو

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م
البرلمان الصيني - صورة أرشيفية
البرلمان الصيني - صورة أرشيفية
يعقد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى سلطة تشريعية في البلاد، دورته السنوية في 22 مايو، بتأخير شهرين ونصف الشهر عن الموعد الذي كان مقررا سابقا والذي أرجئ بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهذا الاجتماع الذي يعقد سنويا في قصر الشعب في بكين ويشارك فيه حوالي 3 آلاف نائب يعتبر حدثا أساسيا في الروزنامة السياسية للنظام الشيوعي الذي يعلق عليه أهمية مضاعفة هذه السنة، إذ يتوقع أن يعلن خلاله الرئيس شي جين بينج، انتصار البلاد على فيروس كورونا.
وكان من المفترض أن يجتمع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في دورته السنوية 2020، مطلع شهر مارس الماضي، لكن المجلس قرر، في نهاية شهر فبراير الماضي، إرجاء هذه الدورة بسبب وباء كورونا الذي كان في ذروة تفشيه في الصين في حينه. ولم توضح وكالة "شينخوا" المدة التي ستستغرقها الدورة البرلمانية، علما بأن الدورات
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ميخائيل ميشوستين

روسيا تمدد القيود المفروضة على دخول الأجانب

أعلن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي الحكومي، أن القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى روسيا سيتم تمديدها حتى موعد تحسن الوضع وانحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "حتى 30 أبريل على المواطنين الأجانب قيود مفروضة على دخولهم إلى بلادنا، ولقد وقعت على قرار حكومي بتمديد هذه الفترة حتى انحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا، أما بالنسبة لبعض الأجانب سيتم إلغاء القيود المفروضة على دخول الأراضي الروسية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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منشق: زعيم كوريا الشمالية لا يستطيع الوقوف أو السير

طرح ثاي يونج أحد المنشقين عن نظام كوريا الشمالية، فرضية جديدة لغياب الزعيم كيم جونج أون، الذي أصبح لغزا يتسابق الجميع لحله، قائلا: "غياب كيم عن احتفال بارز للحزب الحاكم في 15 أبريل الجاري أمر غير طبيعي، كيم ليس زعيم كوريا الشمالية فحسب، بل حفيد كيم إيل سونج مؤسس البلاد، الذي كان الحفل مخصصا لذكراه، لذلك فهو لن يغيب عن هذا الحفل، إلا لوجود أسباب قاهرة، فالأمر يشير إلى أن ألما جسديا أصاب الدكتاتور، مما جعله غير قادر على السير بمفرده"، وذلك بحسب ما صرح به لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
الشرطة الألمانية

ألمانيا تمدد التحذير من السفر حتى 14 يونيو

قررت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، تمديد تحذيرها من السفر لأنحاء العالم بسبب وباء كورونا حتى يوم 14 يونيو المقبل، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مجلس الوزراء الألماني وافق على مقترح قرار من وزارة الخارجية الألمانية حول هذا الشأن. وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت، في وقت سابق اليوم، استنادا إلى مقترح الوزارة أن تحذير السفر الساري حاليا سيستمر حتى إشعار آخر، على الأقل حتى منتصف يونيو المقبل، وأشار المقترح إلى ضرورة تقييم الوضع مجددا قبل هذا الموعد بالتنسيق مع دول الجوار في الاتحاد الأوروبي.
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واشنطن تدرس إخضاع القادمين من الخارج لفحوص «كورونا»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته تدرس مطالبة المسافرين من بعض الرحلات الجوية الدولية بالخضوع لاختبارات درجات الحرارة وفحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) للمساعدة في وقف انتشار الفيروس، قائلا: "نتطلع إلى القيام بذلك على الرحلات الدولية المقبلة من المناطق المصابة بشدة، ولم يتحدد بعد ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية أو شركات الطيران ستجري الاختبار، وربما يكون مزيج من الاثنين"، وجاءت تصريحاته خلال فعالية لعرض برنامج قروض "باي تشيك بروتيكشن" لمساعدة الشركات الصغيرة للتغلب على الوباء.
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كورونا والحجر الصحي (7)

الصين تسجل 46 إصابة جديدة بـ«كورونا» دون وفيات

سجلت الصين 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات إلى 82 ألفا و341 حالة. وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية عبر حسابها على موقع "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 34 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ولم تسجل، أمس الأربعاء، أي حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى ارتفاع عدد من تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات إلى 77 ألفا و892 شخصا. وأمس سجلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و342 حالة وفاة.
لودريان

فرنسا تستدعي سفير الصين احتجاجا على سلسلة اتهامات

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، السفير الصيني احتجاجا على سلسلة من الاتهامات المثيرة للجدل من قبل سفارة بكين في باريس بشأن وباء "كوفيد-19"، ورفض وزير الخارجية الفرنسي،جان إيف لودريان، في بيان، تلك الاتهامات، معتبرا إياها لا تتناسب مع طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين. ونشرت السفارة الصينية في فرنسا، على موقعها الإلكتروني، نصا مطولا بعنوان "استعادة الحقائق المشوهة - مشاهدات دبلوماسي صيني في باريس"، يشيد بنجاح بكين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وينتقد الطريقة التي استجابت بها البلدان الغربية لتفشي الوباء.
الصين

رئيس مخابرات بريطانيا سابقا:الصين أخفت انتشار كورونا

اتهم الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني (إم. آي 6) جون ساورز، اليوم الأربعاء، الصين بإخفاء معلومات جوهرية عن انتشار فيروس كورونا المستجد عن بقية العالم، وبالتالي ينبغي أن تُحاسب على هذا الخداع. وقال جون ساورز رئيس المخابرات البريطانية منذ عام 2009 حتى عام 2014 إن من الأفضل إلقاء المسؤولية على الصين وليس منظمة الصحة العالمية. وأضاف في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هناك غضب شديد في أميركا إزاء ما يرون أنه ضرر أُلحق بنا جميعا على يد الصين وتتهرب الصين من تحمل جزء كبير من مسؤولية ظهور الفيروس والإخفاق في التعامل معه في البداية".
العالم يحارب كورونا

الصين تسجل حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصين حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و342 حالة، ومن بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 82 ألفا و295 حالة، فيما تماثل 77 ألفا و816 شخصا للشفاء وخروجهم من المستشفيات، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية. وأغلقت بكين حدودها فعليا أمام الغرباء بإجراءات صارمة لحماية العاصمة المركزية ضد تهديد وصول موجة ثانية من عدوى الفيروس من مناطق أخرى.
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