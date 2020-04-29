البرلمان الصيني يعقد دورته السنوية 22 مايو

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م

البرلمان الصيني - صورة أرشيفية

يعقد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى سلطة تشريعية في البلاد، دورته السنوية في 22 مايو، بتأخير شهرين ونصف الشهر عن الموعد الذي كان مقررا سابقا والذي أرجئ بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهذا الاجتماع الذي يعقد سنويا في قصر الشعب في بكين ويشارك فيه حوالي 3 آلاف نائب يعتبر حدثا أساسيا في الروزنامة السياسية للنظام الشيوعي الذي يعلق عليه أهمية مضاعفة هذه السنة، إذ يتوقع أن يعلن خلاله الرئيس شي جين بينج، انتصار البلاد على فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يجتمع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في دورته السنوية 2020، مطلع شهر مارس الماضي، لكن المجلس قرر، في نهاية شهر فبراير الماضي، إرجاء هذه الدورة بسبب وباء كورونا الذي كان في ذروة تفشيه في الصين في حينه. ولم توضح وكالة "شينخوا" المدة التي ستستغرقها الدورة البرلمانية، علما بأن الدورات