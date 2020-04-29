حماية العظام والمخ.. 5 فوائد سحرية للزبادي

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م

الزبادي - صورة أرشيفية

توجد بعض الأطعمة الأساسية في رمضان، مثل التمر والفواكه المجففة والسمبوسك، وبالنسبة للزبادي، فهو جزء أساسي من السحور، حيث يتميز بقيمة غذائية عالية، على سبيل المثال غني بالكالسيوم والبروتين، والبكتيريا النافعة، التي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، وبجانب قدرته الكبيرة على التعزيز من عملية الهضم، فهو يحمي العظام أيضًا، ويساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، وبالنسبة لوظائف المخ، فتقول الأبحاث والدراسات إنه يغير من الحالة المزاجية، وذلك نقلا عن موقع "Organic Facts".

يعتبر الزبادي من أكثر العلاجات المنزلية، للتحسين من عملية الهضم، والوقاية من الإمساك والإسهال، وبجانب ذلك، فهو يتميز بفوائد آخر، وفيما يلي بعض منها: - يتميز بفاعلية كبيرة في التعزيز من صحة العظام، لأنه غني بالكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم، ومضاد للالتهابات أيضًا. - يعتبر مصدرًا غنيًّا بالبكتيريا النافعة،