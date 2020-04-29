بعائد 14%.. شهادات استثمار جديدة من البنك الأهلي
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٣ م
الادخار - صورة تعبيرية
أعلن البنك الأهلي المصري عن بدء طرح شهادات استثمار جديدة بفائدة تصل إلى 14% للأفراد والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري، وأيضا من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبنك الأهلي اليوم، الأربعاء، ويصدر البنك الأهلي ثلاث شهادات استثمار جديدة وتتمثل في كل من:
شهادة استثمار "ب" لمدة سنتين: وهي تصدر للأفراد لأجل عامين بفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر، ويبدأ شراء الشهادة بداية من فئة 1000 جنيه ومضاعفتها.
شهادة استثمار "ب" ذات أجل 3 سنوات: وهي تصدر للأفراد، ومدتها تبلغ 3 سنوات، بفائدة 12.5%، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر، ويبدأ شراء الشهادة بداية
شهادة استثمار "ب" لمدة سنتين: وهي تصدر للأفراد لأجل عامين بفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر، ويبدأ شراء الشهادة بداية من فئة 1000 جنيه ومضاعفتها.
شهادة استثمار "ب" ذات أجل 3 سنوات: وهي تصدر للأفراد، ومدتها تبلغ 3 سنوات، بفائدة 12.5%، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر، ويبدأ شراء الشهادة بداية من فئة 1000 جنيه ومضاعفتها.
شهادة استثمار "د" لمدة 3 سنوات: وهي تصدر للأشخاص الاعتبارية غير الهادفة للربح، وتبلغ مدتها 3 سنوات، فائدة 11.25%، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر، ويبدأ شراء الشهادة بداية من فئة 1000 جنيه ومضاعفتها.
ويقدم البنك الأهلي المصري أيضا، شهادات استثمار والتي يصدرها بنك الاستثمار القومي، بسعر عائد 13% وذلك بالنسبة لشهادات استثمار المجموعة "ب" ذات العائد الدوري الممنوح لمدة سنة.
وشهادات الاستثمار، هي شهادات تصدر من خلال بنك الاستثمار القومي التابع للحكومة، وتعتبر نوع من شهادات الادخار.
ويختص البنك الأهلى المصري فقط باصدار وتسويق مثل هذه الشهادات منذ منتصف الستينات لصالح بنك الاستثمار القومي، وتصدر هذه الشهادات فى 3 مجموعات مختلفة لتناسب احتياجات كافة المدخرين، كما تتمتع هذه الشهادات بجميع مميزات الشهادات الادخارية ولا يجوز التصرف فيها، كما أن قيمتها وعوائدها وجوائزها معفاة من جميع أنواع الضرائب ورسوم الدمغة.