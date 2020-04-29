بعائد 14%.. شهادات استثمار جديدة من البنك الأهلي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٣ م

الادخار - صورة تعبيرية

أعلن البنك الأهلي المصري عن بدء طرح شهادات استثمار جديدة بفائدة تصل إلى 14% للأفراد والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري، وأيضا من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبنك الأهلي اليوم، الأربعاء، ويصدر البنك الأهلي ثلاث شهادات استثمار جديدة وتتمثل في كل من:

شهادة استثمار "ب" لمدة سنتين: وهي تصدر للأفراد لأجل عامين بفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر، ويبدأ شراء الشهادة بداية من فئة 1000 جنيه ومضاعفتها. شهادة استثمار "ب" ذات أجل 3 سنوات: وهي تصدر للأفراد، ومدتها تبلغ 3 سنوات، بفائدة 12.5%، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر، ويبدأ شراء الشهادة بداية