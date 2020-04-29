سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعائد 14%.. شهادات استثمار جديدة من البنك الأهلي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٣ م
الادخار - صورة تعبيرية
الادخار - صورة تعبيرية
أعلن البنك الأهلي المصري عن بدء طرح شهادات استثمار جديدة بفائدة تصل إلى 14% للأفراد والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري، وأيضا من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبنك الأهلي اليوم، الأربعاء، ويصدر البنك الأهلي ثلاث شهادات استثمار جديدة وتتمثل في كل من:
شهادة استثمار "ب" لمدة سنتين: وهي تصدر للأفراد لأجل عامين بفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر، ويبدأ شراء الشهادة بداية من فئة 1000 جنيه ومضاعفتها. شهادة استثمار "ب" ذات أجل 3 سنوات: وهي تصدر للأفراد، ومدتها تبلغ 3 سنوات، بفائدة 12.5%، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر، ويبدأ شراء الشهادة بداية
اقرأ المزيد
التأمين-الصحي-ببورسعيد (6)

مصر تحصل على 400 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التأمين الصحي

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار بدلاً من 250 مليون دولار. يأتي ذلك لتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.
البورصة

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين الأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 571.241 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10545 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، كما مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تواصل الهبوط.. والجرام يخسر 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1708 دولارات. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الامم المتحدة

الحكومة تبحث مع الأمم المتحدة آثار أزمة كورونا

عقدت وزارة التعاون الدولى، اجتماع رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وريتشارد ديكتس الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
اقرأ المزيد من الأخبار
نيفين القباج

بعائد 15.5%.. تفاصيل شهادة «إيد واحدة» للأطباء

وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الأحد، على إصدار شهادة للأطباء وطاقم التمريض تحت مسمي "ايد واحدة" بعائد 15.5%، وذلك كتعبير عن عمق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة ومواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أنهم خط الدفاع الأول، موضحة أن الشهادة ستكون لمدة عام بعائد 15.5% يصرف سنويا، وقيمة الوديعة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر.
اموال

85 مليار جنيه حصيلة بنكي مصر والأهلي بشهادات الـ15%

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد سجل نحو 58 مليار جنيه في البنك الأهلي. وأوضح أن عدد العملاء الذين قاموا بالاكتتاب في الشهادات التي تمنح أعلى عائد بالسوق بواقع 15% سنويًا يصرف شهريًا قدر بنحو 307 ألف عميل. وطرح البنك الأهلي شهادة ادخار جديدة ذات عائد 15% ولمدة سنة يصرف العائد شهرياً، وتعد تلك الشهادات أعلى فائدة فى مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة. ويتيح البنك للعملاء استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
تعاملات بنكية (3)

66 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادة الـ15%

سجلت حصيلة الشهادات مرتفعة العائد التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعائد 15% سنوياً نحو 66 مليار جنيه حتى الآن، حيث سجلت حصيلة البنك الأهلي المصري فقط نحو 44 مليار جنيه من الشهادات مرتفعة العائد، بحسب ما ذكره يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك. وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن البنك جمع حصيلة قيمتها 22 مليار جنيه من شهادة “ابن مصر” حتى الآن. وتقدم الشهادة أعلى عائد شهري حالياً، بواقع 15%، ومدتها عام، ويتيح البنك الأهلي شراء الشهادة من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز الاتصال الخاص بالبنك 19623.

البنك الأهلي: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قال البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، إنه ليس الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للمواطنين من العمالة غير المنتظمة والتي أقرتها وزارة القوى العاملة لتخفيف الآثار التي لحقت بهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه عند الإعلان عن تلك المنحة من قبل الجهة المعنية بها لم يتم توضيح آلية صرفها، داعيا المواطنين لضرورة توخي أساليب السلامة من خلال عدم التزاحم على فروع البنك.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]