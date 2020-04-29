انتشال طفل من القمامة بالقليوبية وتحريات لكشف المجرم

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢١ م

رضيع - صورة أرشيفية

رضيع عمره أيام، لا حول له ولا قوة، مٌلقى وسط القمامة والقاذورات، يمتص أصابعه من الجوع، معرض في أي لحظة لكلب أو حتى فأر ينهش في جسده الغض، لا يعلم أحد من من الوقت لبش في كومة القمامة، حتى رآه أحد المارة، لفت انتباهه شيء يتحرك وسط القمامة، وكاد لا يستوعب ما تراه عيناه، بأن مولودا من بني آدم يحرك يده بعصبية في اتجاه فمه، وعلى الفور أضاء كشاف هاتفه ووجه نحو المشهد وبالفعل تيقن من وجود طفل وسط القمامة، فاستغاث بالأهالي ليشهدوا معه هذا الموقف العصيب، وبادر وسطهم بحمله، فيما جلب آخرون له لبن أطفال وأعطوه للطفل، وأبلغوا الشرطة بالواقعة.

بانتقال الأجهزة الامنية بمحافظة الدقهلية لفحص البلاغ أفاد الأهالي عثورهم على الرضيع ملقى وسط مقلب قمامة بجوار مزارع رمانة بمدينة طلخا، وتبين أن الطفل بكامل ملابسه وملقى وسط القمامة ولا يوجد بجواره أي أوراق ثبوتية، وتم نقله إلى مستشفى طلخا للاطمئنان على حالته الصحية، وتم إيداعه المستشفى على ذمة تصرفات