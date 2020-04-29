جريمة

انتشال طفل من القمامة بالقليوبية وتحريات لكشف المجرم

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢١ م
رضيع - صورة أرشيفية
رضيع - صورة أرشيفية
رضيع عمره أيام، لا حول له ولا قوة، مٌلقى وسط القمامة والقاذورات، يمتص أصابعه من الجوع، معرض في أي لحظة لكلب أو حتى فأر ينهش في جسده الغض، لا يعلم أحد من من الوقت لبش في كومة القمامة، حتى رآه أحد المارة، لفت انتباهه شيء يتحرك وسط القمامة، وكاد لا يستوعب ما تراه عيناه، بأن مولودا من بني آدم يحرك يده بعصبية في اتجاه فمه، وعلى الفور أضاء كشاف هاتفه ووجه نحو المشهد وبالفعل تيقن من وجود طفل وسط القمامة، فاستغاث بالأهالي ليشهدوا معه هذا الموقف العصيب، وبادر وسطهم بحمله، فيما جلب آخرون له لبن أطفال وأعطوه للطفل، وأبلغوا الشرطة بالواقعة.
بانتقال الأجهزة الامنية بمحافظة الدقهلية لفحص البلاغ أفاد الأهالي عثورهم على الرضيع ملقى وسط مقلب قمامة بجوار مزارع رمانة بمدينة طلخا، وتبين أن الطفل بكامل ملابسه وملقى وسط القمامة ولا يوجد بجواره أي أوراق ثبوتية، وتم نقله إلى مستشفى طلخا للاطمئنان على حالته الصحية، وتم إيداعه المستشفى على ذمة تصرفات
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مجمع-محاكم-مجلس-الدوله-ببورسعيد

دعوى للمطالبة بحلول لرؤية الأبناء فى ظل أزمة كورونا

تقدم عدد من الأهالي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها الجهات المعنية في الدولة، بتوفير آلية لتمكين الآباء المنفصلين وغير الحاضنين، من رؤية ضغارهم، بعد غلق الحدائق العامة، والأندية ومراكز الشباب، في ظل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحملت الدعوى رقم 852 لسنة 2020، وطالبت بصفة مستعجلة بإلغاء تنفيذ القرار المطعون فيه في المادة السابعة منه والخاصة، بإغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية وذلك بدا من يوم 25 مارس الماضي، دون وضع بدائل لتطبيق نظام الرؤية.
انهيار-منزل

انفجار اسطوانة غاز يقتل مسنة خلال تجهيزها الطعام

لقيت سيدة عجوز مصرعها، خلال إعدادها طعام الإفطار لأسرتها، بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل منزل سكني مكون من 3 طوابق، كائن بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم انتشال جثمان الضحية ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، تمهيدا للتصريح بالدفن، فيما تولى رجال الحماية المدنية تأمين المنزل لمنع انفجارات أخرى به، وإجراء الفحص اللازم لبيان حالة العقار عقب الانفجار، ومدى خطورة الانهيار الجزئي به جراء الانفجار على باقي العقارات المجاورة.
رامز-في-الشلال (2)

دعوى مستعجلة لوقف برنامج رامز مجنون رسمي

تقدم محامي بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كلا من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، للمطالبة بوقف برنامج الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، وعدم منح ترددات بث لقنوات mbc، وحملت الدعوى رقم 39636 لسنة 74 قضائية، وطالبت بصفة مستعجلة بوقف البرنامج باعتباره يعرض محتوى عنيف وغير لائق يخترق البيوت عبر شاشات التلفاز، بما يمكن أن يتسبب في تقليد الأطفال لمحتواه ويعرضهم لمخاطر نحن في غنى عنها، خاصة أن البرنامج لا قيمة هادفة له -بحسب الدعوى-.
محكمة-ارشفية

براءة موظفين بالسكة الحديد من إهدار أموال الهيئة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة "ي. م" مدير إدارة المعامل المركزية سابقا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، و"م. و" مدير إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن، و"م. م" رئيس قسم بإحدي الإدارات بالهيئة، من تهمة التسبب في إهدار مليون و732 ألف جنيه على أموال الهيئة، جراء التأخر في بت مناقصة توريد ملابس شتوية وصيفية لعام 2012 - 2013، وتقدمت 3 عطاءات من 3 شركات، وقدمت كل شركة عينات الملابس محل التوريد للفحص، وراعت المحكمة ظروف التأخير في البت ووجود مدة لا تقل عن شهر كانت كفيلة لإتمام باقي الإجراءات.
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ضبط-مواد-غذائية

«المسطحات» تضبط 323 طن مواد غذائية وتموينية فاسدة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظات عدة منها القليوبية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
الجوانتيات (3)

«رحلة انتهت بكمين».. ضبط سيارة محملة بقفازات طبية

لم تمر سوى أيام على مداهمة مأمورية من ضباط وحدة قسم شرطة مباحث الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، مخزنا اتخذه مالكه وكرا لتجميع كميات كبيرة من مالستلزمات الطبية (كماتا - قفازات - كحول)، بقصد طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الحقيقي، بحثا عن أرباح طائلة غير مشروعة، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شرائها، لتضبط الأجهزة الأمنية بالقليوبية سيارة مُحملة بكمية كبيرة من القفازات الطبية المعقمة؛ بقصد حجبها وتخزينها بأحد المخازن بدائرة قسم شرطة الخانكة للاتجار فيها.
حملات-ازاله (4)

إزالة تعديات على أراضي الدولة بـ9 محافظات

حركت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بـ9 محافظات، حملات أمنية بالتعاون مع الأحياء المختلفة لتنفيذ عشرات من قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، واستهدفت الحملة 9 مخافظات على رأسها الأقصر بـ28 قرار إزالة، والمنوفية بـ20 قرار إزالة، كما استهدفت الحملة التعديات بالجيزة وقنا وبني سويف وسوهاج وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المقرر استمرار الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
رشوة

ضبط 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

شنت مباحث الأموال العامة حملة أمنية لضبط تجار السوق السوداء، المتلاعبين بالعملة والمضاربين لأعمال البنوك، لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب الاقتصاد القومي، بممارستهم أعمال البنوك والصرافة، دون الحصول على تراخيص واتباع الاشتراطات ودفع مستحقات الدولة جراء ذلك، بما يعد تخريبًا للاقتصاد، وفى هذا السياق ضبطت القوات 3 متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية، وطرحها بأسعار بيع وشراء مغايرة للرسمية، بما يعد جريمة من جرائم الأموال العامة، ومضاربة لأعمال البنوك وتعليمات البنك المركزي.
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