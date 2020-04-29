كلينتون تدعم بايدن لرئاسة الولايات المتحدة

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م

هيلاري كلينتون - صورة أرشيفية

أعلنت المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، في أثناء مؤتمر عبر الفيديو كوانفرانس مع جو بايدن نائب الرئيس السابق، دعمها حملته للوصول إلى البيت الأبيض، الذي رأته نموذجا للقائد الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة الأمريكية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "أريد أن أضم صوتي إلى العديد من الذين أيّدوك لتكون رئيسنا، فكروا فيما يعنيه أن يكون لدينا رئيس حقيقي ليس مجرد شخص يلعب دور رئيس على شاشة التلفزيون"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خصم بايدن.

وقالت مخاطبة بايدن: "كم أتمنى لو كنت رئيسا الآن، فكر فقط في الفرق الذي سيحدث الآن لو كان لدينا رئيس يستمع فقط إلى العلم بالحقائق عوضا عن الخيال، وقام أيضا بلم شملنا". وبايدن هو المرشح الديمقراطي الذي سيواجه ترامب في نوفمبر بعد أن يتم ترشيحه رسميا في مؤتمر الحزب الذي تم تأجيله لأغسطس بسبب كورونا. بدورها، أعلنت