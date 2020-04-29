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كلينتون تدعم بايدن لرئاسة الولايات المتحدة

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م
هيلاري كلينتون - صورة أرشيفية
هيلاري كلينتون - صورة أرشيفية
أعلنت المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، في أثناء مؤتمر عبر الفيديو كوانفرانس مع جو بايدن نائب الرئيس السابق، دعمها حملته للوصول إلى البيت الأبيض، الذي رأته نموذجا للقائد الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة الأمريكية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "أريد أن أضم صوتي إلى العديد من الذين أيّدوك لتكون رئيسنا، فكروا فيما يعنيه أن يكون لدينا رئيس حقيقي ليس مجرد شخص يلعب دور رئيس على شاشة التلفزيون"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خصم بايدن.
وقالت مخاطبة بايدن: "كم أتمنى لو كنت رئيسا الآن، فكر فقط في الفرق الذي سيحدث الآن لو كان لدينا رئيس يستمع فقط إلى العلم بالحقائق عوضا عن الخيال، وقام أيضا بلم شملنا". وبايدن هو المرشح الديمقراطي الذي سيواجه ترامب في نوفمبر بعد أن يتم ترشيحه رسميا في مؤتمر الحزب الذي تم تأجيله لأغسطس بسبب كورونا. بدورها، أعلنت
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مايك بنس

نائب ترامب ينتهك إجراءات «كورونا» خلال زيارة مستشفى

رفض نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال زيارة قام بها إلى "مايو كلينك"، منتهكا بذلك القواعد المتّبعة في هذا المستشفى ومثيرا موجة انتقادات حادة في أكثر بلد في العالم تضررا من الوباء، وكان لافتا خلال الزيارة التي التقى فيها طاقم المستشفى وعددا من المرضى أن نائب الرئيس كان الشخص الوحيد الذي لم يضع كمامة في غرفة مكتظة بالناس. وبموجب القواعد المتّبعة في هذا المستشفى الشهير في ولاية مينيسوتا: "يجب على جميع المرضى والزوار والموظفين وضع كمامة للحماية من انتقال كوفيد-19".
دونالد ترامب

«خوفا من كورونا».. ترامب: فحص المسافرين للولايات المتحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يبحث سبل إجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع المسافرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة، إذ وقال ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض مع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، اليوم الثلاثاء: «سنفعل ذلك على الأرجح»، مشيرا بشكل خاص إلى البرازيل بهذا الصدد، قائلا: «إنها تشهد تفشيا كبيرا للفيروس»، مضيفا: «أن قرارا بهذا الشأن سيتخذ قريبا جدا». وردا على سؤال عمّا إذا كان سيطلب إجراء فحوصات كورونا أو فحص بسيط لدرجة الحرارة، قال ترامب إنه سيطلب إجراء كليهما، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
دونالد ترامب

ترامب: لا أستبعد طلب تعويضات من الصين عن ضرر كورونا

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لتطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات عن ضرر الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، مضيفًا: "نحن مستاؤون من الصين، كان من الممكن "ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع، ويوجد عدة وسائل لمحاسبتها، نجري تحقيقات جدية جدًّا بهذه المسألة، ونحن نتحدث عن مبلغ كبير كثيرا، لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيرا".
الضفة الغربية - أرشيفية

واشنطن مستعدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة

أعلنت الولايات المتحدة استعدادها الاعتراف بضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: "كما أوضحنا دوما، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها جزءا من دولة إسرائيل"، مضيفة أن الاعتراف الأمريكي بهذا الضم سيتم في سياق موافقة حكومة إسرائيل على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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ترامب

البيت الأبيض يكشف حقيقة تغيير وزير الصحة بسبب كورونا

ذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال وبوليتيكو"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفكر في تغيير وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار، بسبب خطوات خاطئة اتخذت في بداية التعامل مع فيروس كورونا المستجد، إلا أن جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض، نفى ذلك، قائلا: "وزارة الصحة بقيادة أزار تواصل الريادة في عدد من أولويات الرئيس، وإن أي تكهن بشأن الأفراد يتسم بعدم المسؤولية ويعد تشتيتا عن ردنا كحكومة على كوفيد-19". وذكرت "وول ستريت جورنال" نقلا عن 6 أشخاص على دراية بالمناقشات، إن خيبة الأمل في أزار تزيد لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة.
دونالد ترامب

ترامب: استراتيجيتنا لمحاربة كورونا أنقذت مئات الآلاف من الأشخاص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن استراتيجية بلاده لمحاربة كورونا سمحت بإنقاذ مئات الآلاف من الأشخاص، مضيفا أن إغلاقا طويل الأمد سيلحق أضرارا ضخمة بالصحة العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.
شلل-الاطفال

الصحة العالمية: قرار ترامب يؤثر على برامج شلل الأطفال

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، اليوم الخميس، إن قرار الولايات المتحدة بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية سيؤثر سلبًا على برامج المنظمة الخاصة بشلل الأطفال في المنطقة الإفريقية. وقالت مويتي خلال إيجاز على الإنترنت: "سيكون تأثير هذا القرار كبيرًا، أولا وقبل كل شيء، على برنامج القضاء على شلل الأطفال". ولفتت إلى أنه تم تخصيص نحو 300 مليون دولار في ميزانية منظمة الصحة العالمية للبرامج في 47 دولة في المنطقة الإفريقية.
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وفاة أحد أصدقاء ترامب مصابا بفيروس كورونا

توفي ستانلي تشيرا، أحد أصدقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وقالت مجلة "تايم" الأمريكية إن تشيرا، كان أحد المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية، وقد توفي متأثرا بإصابته بالفيروس التاجي "كورونا" بعد أن بلغ أواخر السبعينات من عمره. وكان ترامب، قد تحدث خلال إيجاز صحفى بالبيت الأبيض مؤخرا عن صديق له مريض وفى غيبوبة نتيجة إصابته بفيروس كورونا وحالته غير مستقرة. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين، وفاة 1514 شخصا في عموم الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 الساعة الماضية.
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