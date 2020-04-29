الحكومة تبحث مع الأمم المتحدة آثار أزمة كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م

الأمم المتحدة - صورة أرشيفية

عقدت وزارة التعاون الدولى، اجتماع رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وريتشارد ديكتس الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المشاط، أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على التعاون للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، بما يساهم في عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تم صياغته