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الحكومة تبحث مع الأمم المتحدة آثار أزمة كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م
الأمم المتحدة - صورة أرشيفية
الأمم المتحدة - صورة أرشيفية
عقدت وزارة التعاون الدولى، اجتماع رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وريتشارد ديكتس الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت المشاط، أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على التعاون للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، بما يساهم في عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تم صياغته
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مصر تحصل على 400 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التأمين الصحي

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار بدلاً من 250 مليون دولار. يأتي ذلك لتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.
البورصة

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين الأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 571.241 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10545 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، كما مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة.
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أسعار الذهب تواصل الهبوط.. والجرام يخسر 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1708 دولارات. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
فلوس

بعائد 14%.. شهادات استثمار جديدة من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري عن بدء طرح شهادات استثمار جديدة بفائدة تصل إلى 14% للأفراد والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري، وأيضا من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبنك الأهلي اليوم، الأربعاء، ويصدر البنك الأهلي ثلاث شهادات استثمار جديدة وتتمثل في كل من:
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وزيرة -التضامن- غادة- والى

غادة والي: عودة العمل بمقر الأمم المتحدة في فيينا تدريجيا 15 مايو

أعلنت الدكتورة غادة والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، في بيان لها، اليوم السبت،عن عودة العمل في مقر الأمم المتحدة بفيينا تدريجيا اعتبارا من 15 مايو المقبل، مشيرة إلى أن القرار تم بالتشاور مع الحكومة النمساوية وبقية المنظمات الدولية العاملة في فيينا.
أنطونيو-جوتيريش-الأمين-العام-للأمم-المتحدة

الأمم المتحدة: 75% من الأمراض التي تصيب البشر تأتي من الحيوانات

أفادت الأمم المتحدة للبيئة، أن 75% من الأمراض الجديدة التى تصيب البشر كل 4 أشهر تأتى من الحيوانات، وأشار آخر تقرير للمنظمة، أنه من العوامل التى يمكن أن تزيد احتمال انتقال الأمراض المعدية (مثل فيروس كورونا) من الحيوانات إلى البشر تغير المناخ والتغيرات التى من صنع الإنسان على الطبيعة، والجرائم التى تعطل التنوع البيولوجى مثل إزالة الغابات، وتغير استخدام الأراضى، وتكثيف الإنتاج الزراعى والحيوانى، والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.
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الأمم المتحدة: الجوع في العالم قد يتضاعف بسبب تفشي كورونا

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن عدد المعرضين للنقص الحاد بالغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل إلى 265 مليونا بسبب التداعيات الاقتصادية لمرض كوفيد-19.
الامم المتحدة

مصر تؤكد أهمية حفظ على الأمن الغذائي في إفريقيا لمواجهة كورونا

في إطار تحرك الدبلوماسية المصرية على المستوى الدولي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، قامت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالاشتراك مع بعثات كندا وإيطاليا والبرازيل، بتنظيم اجتماع رفيع المستوي عن طريق الاتصال المرئي عبر الإنترنت حول تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا في ظل تحديات جائحة كورونا، بمشاركة رئيس الجمعية العامة ونائبة سكرتير عام الأمم المتحدة وكبار المسئولين من كندا وإيطاليا والبرازيل ومنظمات الدولية الثلاثة المعنية بقضايا الغذاء (FAO، وIFAD وWFP).
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