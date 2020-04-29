نائب ترامب ينتهك إجراءات «كورونا» خلال زيارة مستشفى

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٣ م

مايك بنس بدون كمامة

رفض نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال زيارة قام بها إلى "مايو كلينك"، منتهكا بذلك القواعد المتّبعة في هذا المستشفى ومثيرا موجة انتقادات حادة في أكثر بلد في العالم تضررا من الوباء، وكان لافتا خلال الزيارة التي التقى فيها طاقم المستشفى وعددا من المرضى أن نائب الرئيس كان الشخص الوحيد الذي لم يضع كمامة في غرفة مكتظة بالناس. وبموجب القواعد المتّبعة في هذا المستشفى الشهير في ولاية مينيسوتا: "يجب على جميع المرضى والزوار والموظفين وضع كمامة للحماية من انتقال كوفيد-19".

وأكد المستشفى، في بيان، أنه أبلغ مكتب نائب الرئيس بهذه المعلومة قبل الزيارة، لكن الأخير رفض وضع الكمامة. وقال نائب الرئيس الجمهوري، في معرض توضيحه سبب هذا الرفض، إنه لا يعتبر نفسه بحاجة لوضع كمامة كونه يخضع بانتظام لفحص فيروس كورونا المستجد. وأضاف: "بما أنني لست مصابا بفيروس كورونا فقد اعتبرتها مناسبة