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نائب ترامب ينتهك إجراءات «كورونا» خلال زيارة مستشفى

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٣ م
مايك بنس بدون كمامة
مايك بنس بدون كمامة
رفض نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال زيارة قام بها إلى "مايو كلينك"، منتهكا بذلك القواعد المتّبعة في هذا المستشفى ومثيرا موجة انتقادات حادة في أكثر بلد في العالم تضررا من الوباء، وكان لافتا خلال الزيارة التي التقى فيها طاقم المستشفى وعددا من المرضى أن نائب الرئيس كان الشخص الوحيد الذي لم يضع كمامة في غرفة مكتظة بالناس. وبموجب القواعد المتّبعة في هذا المستشفى الشهير في ولاية مينيسوتا: "يجب على جميع المرضى والزوار والموظفين وضع كمامة للحماية من انتقال كوفيد-19".
وأكد المستشفى، في بيان، أنه أبلغ مكتب نائب الرئيس بهذه المعلومة قبل الزيارة، لكن الأخير رفض وضع الكمامة. وقال نائب الرئيس الجمهوري، في معرض توضيحه سبب هذا الرفض، إنه لا يعتبر نفسه بحاجة لوضع كمامة كونه يخضع بانتظام لفحص فيروس كورونا المستجد. وأضاف: "بما أنني لست مصابا بفيروس كورونا فقد اعتبرتها مناسبة
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هيلاري-كلينتون (1)

كلينتون تدعم بايدن لرئاسة الولايات المتحدة

أعلنت المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، في أثناء مؤتمر عبر الفيديو كوانفرانس مع جو بايدن نائب الرئيس السابق، دعمها حملته للوصول إلى البيت الأبيض، الذي رأته نموذجا للقائد الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة الأمريكية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "أريد أن أضم صوتي إلى العديد من الذين أيّدوك لتكون رئيسنا، فكروا فيما يعنيه أن يكون لدينا رئيس حقيقي ليس مجرد شخص يلعب دور رئيس على شاشة التلفزيون"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خصم بايدن.
دونالد ترامب

«خوفا من كورونا».. ترامب: فحص المسافرين للولايات المتحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يبحث سبل إجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع المسافرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة، إذ وقال ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض مع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، اليوم الثلاثاء: «سنفعل ذلك على الأرجح»، مشيرا بشكل خاص إلى البرازيل بهذا الصدد، قائلا: «إنها تشهد تفشيا كبيرا للفيروس»، مضيفا: «أن قرارا بهذا الشأن سيتخذ قريبا جدا». وردا على سؤال عمّا إذا كان سيطلب إجراء فحوصات كورونا أو فحص بسيط لدرجة الحرارة، قال ترامب إنه سيطلب إجراء كليهما، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
دونالد ترامب

ترامب: لا أستبعد طلب تعويضات من الصين عن ضرر كورونا

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لتطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات عن ضرر الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، مضيفًا: "نحن مستاؤون من الصين، كان من الممكن "ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع، ويوجد عدة وسائل لمحاسبتها، نجري تحقيقات جدية جدًّا بهذه المسألة، ونحن نتحدث عن مبلغ كبير كثيرا، لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيرا".
الضفة الغربية - أرشيفية

واشنطن مستعدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة

أعلنت الولايات المتحدة استعدادها الاعتراف بضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: "كما أوضحنا دوما، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها جزءا من دولة إسرائيل"، مضيفة أن الاعتراف الأمريكي بهذا الضم سيتم في سياق موافقة حكومة إسرائيل على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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ترامب (1)

غضب صيني من تلميح ترامب طلب تعويضات جراء «كورونا»

أثارت تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يسعى للحصول على تعويضات من الصين جرّاء وباء كوفيد-19 الذي ظهر في مدينة ووهان قبل أن يجتاح العالم، ردا غاضبا من بكين اليوم الثلاثاء. وانخرطت بكين وواشنطن بشكل متكرر في سجال بشأن تفشي الفيروس مع ارتفاع منسوب التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وقال ترامب الاثنين خلال مؤتمره الصحافي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19 "نحن مستاؤون من الصين"، مضيفا "لسنا راضين عن الوضع بأكمله لأننا نعتقد أنه كان من الممكن وقفه (الفيروس) في مصدره".
دونالد ترامب

ترامب: لا أستبعد طلب تعويضات من الصين عن ضرر كورونا

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لتطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات عن ضرر الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، مضيفًا: "نحن مستاؤون من الصين، كان من الممكن "ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع، ويوجد عدة وسائل لمحاسبتها، نجري تحقيقات جدية جدًّا بهذه المسألة، ونحن نتحدث عن مبلغ كبير كثيرا، لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيرا".
ترامب

البيت الأبيض يكشف حقيقة تغيير وزير الصحة بسبب كورونا

ذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال وبوليتيكو"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفكر في تغيير وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار، بسبب خطوات خاطئة اتخذت في بداية التعامل مع فيروس كورونا المستجد، إلا أن جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض، نفى ذلك، قائلا: "وزارة الصحة بقيادة أزار تواصل الريادة في عدد من أولويات الرئيس، وإن أي تكهن بشأن الأفراد يتسم بعدم المسؤولية ويعد تشتيتا عن ردنا كحكومة على كوفيد-19". وذكرت "وول ستريت جورنال" نقلا عن 6 أشخاص على دراية بالمناقشات، إن خيبة الأمل في أزار تزيد لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة.
أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

حاكم نيويورك: ترامب لم يضغط لإعادة فتح الاقتصاد

صرح حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، بأنه بحث مع الرئيس دونالد ترامب مسائل تقديم الدعم الفيدرالي في محاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن اللقاء كان بناءً، والنقاشات كانت حول إجراء الفحوصات ومشاكل الميزانية، مضيفا: "أمامنا مهمة ضخمة ينبغي علينا إنجازها وترك جميع الأمور الأخرى جانبا، وكانت نبرة المناقشات عملية وفعالة جدا، كما أن الولايات تحتاج إلى الدعم من الحكومة الفيدرالية، فنيويورك لم تعد تحتاج إلى سفينة المستشفى كومفورت الطبية"، جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب لقائه مع ترامب، اليوم الأربعاء.
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