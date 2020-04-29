ألمانيا تمدد التحذير من السفر حتى 14 يونيو

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م

عناصر من الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية

قررت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، تمديد تحذيرها من السفر لأنحاء العالم بسبب وباء كورونا حتى يوم 14 يونيو المقبل، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مجلس الوزراء الألماني وافق على مقترح قرار من وزارة الخارجية الألمانية حول هذا الشأن. وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت، في وقت سابق اليوم، استنادا إلى مقترح الوزارة أن تحذير السفر الساري حاليا سيستمر حتى إشعار آخر، على الأقل حتى منتصف يونيو المقبل، وأشار المقترح إلى ضرورة تقييم الوضع مجددا قبل هذا الموعد بالتنسيق مع دول الجوار في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تقرير المجلة، فإن وزارة الخارجية تبرر تمديد التحذير من السفر بأن الرحلات الاعتيادية إلى الخارج لن تكون ممكنة خلال الأسابيع المقبلة، حيث تتوقع الوزارة استمرار القيود الصارمة على حركة الطيران الدولي وحظر السفر على مستوى العالم وقواعد الحجر الصحي. وأشارت الوزارة في المقترح أن الهدف من التحذير من