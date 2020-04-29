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ألمانيا تمدد التحذير من السفر حتى 14 يونيو

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م
عناصر من الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
عناصر من الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
قررت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، تمديد تحذيرها من السفر لأنحاء العالم بسبب وباء كورونا حتى يوم 14 يونيو المقبل، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مجلس الوزراء الألماني وافق على مقترح قرار من وزارة الخارجية الألمانية حول هذا الشأن. وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت، في وقت سابق اليوم، استنادا إلى مقترح الوزارة أن تحذير السفر الساري حاليا سيستمر حتى إشعار آخر، على الأقل حتى منتصف يونيو المقبل، وأشار المقترح إلى ضرورة تقييم الوضع مجددا قبل هذا الموعد بالتنسيق مع دول الجوار في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير المجلة، فإن وزارة الخارجية تبرر تمديد التحذير من السفر بأن الرحلات الاعتيادية إلى الخارج لن تكون ممكنة خلال الأسابيع المقبلة، حيث تتوقع الوزارة استمرار القيود الصارمة على حركة الطيران الدولي وحظر السفر على مستوى العالم وقواعد الحجر الصحي. وأشارت الوزارة في المقترح أن الهدف من التحذير من
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ميخائيل ميشوستين

روسيا تمدد القيود المفروضة على دخول الأجانب

أعلن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي الحكومي، أن القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى روسيا سيتم تمديدها حتى موعد تحسن الوضع وانحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "حتى 30 أبريل على المواطنين الأجانب قيود مفروضة على دخولهم إلى بلادنا، ولقد وقعت على قرار حكومي بتمديد هذه الفترة حتى انحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا، أما بالنسبة لبعض الأجانب سيتم إلغاء القيود المفروضة على دخول الأراضي الروسية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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منشق: زعيم كوريا الشمالية لا يستطيع الوقوف أو السير

طرح ثاي يونج أحد المنشقين عن نظام كوريا الشمالية، فرضية جديدة لغياب الزعيم كيم جونج أون، الذي أصبح لغزا يتسابق الجميع لحله، قائلا: "غياب كيم عن احتفال بارز للحزب الحاكم في 15 أبريل الجاري أمر غير طبيعي، كيم ليس زعيم كوريا الشمالية فحسب، بل حفيد كيم إيل سونج مؤسس البلاد، الذي كان الحفل مخصصا لذكراه، لذلك فهو لن يغيب عن هذا الحفل، إلا لوجود أسباب قاهرة، فالأمر يشير إلى أن ألما جسديا أصاب الدكتاتور، مما جعله غير قادر على السير بمفرده"، وذلك بحسب ما صرح به لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
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البرلمان الصيني يعقد دورته السنوية 22 مايو

يعقد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى سلطة تشريعية في البلاد، دورته السنوية في 22 مايو، بتأخير شهرين ونصف الشهر عن الموعد الذي كان مقررا سابقا والذي أرجئ بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهذا الاجتماع الذي يعقد سنويا في قصر الشعب في بكين ويشارك فيه حوالي 3 آلاف نائب يعتبر حدثا أساسيا في الروزنامة السياسية للنظام الشيوعي الذي يعلق عليه أهمية مضاعفة هذه السنة، إذ يتوقع أن يعلن خلاله الرئيس شي جين بينج، انتصار البلاد على فيروس كورونا.
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واشنطن تدرس إخضاع القادمين من الخارج لفحوص «كورونا»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته تدرس مطالبة المسافرين من بعض الرحلات الجوية الدولية بالخضوع لاختبارات درجات الحرارة وفحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) للمساعدة في وقف انتشار الفيروس، قائلا: "نتطلع إلى القيام بذلك على الرحلات الدولية المقبلة من المناطق المصابة بشدة، ولم يتحدد بعد ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية أو شركات الطيران ستجري الاختبار، وربما يكون مزيج من الاثنين"، وجاءت تصريحاته خلال فعالية لعرض برنامج قروض "باي تشيك بروتيكشن" لمساعدة الشركات الصغيرة للتغلب على الوباء.
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فيروس كورونا

مرض له صلة بكورونا يحصد أرواح الأطفال في بريطانيا

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن إن بعض الأطفال في المملكة المتحدة يموتون فجأة دون أن يعانون من أي ظروف أو عوارض صحية كامنة، مؤكدا أن تفسير ذلك يعود إلى احتمال اصابتهم بمتلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ذات صلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ويبحث خبراء طبيون إيطاليون وبريطانيون في وجود صلة محتملة بين جائحة كورونا ومجموعات من الأمراض الالتهابية الحادة تنتشر بين الأطفال، الذين يصلون إلى المستشفيات يعانون من الحمى الشديدة وتورم الشرايين، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "مترو".
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ألمانيا تسجل 1737 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في ألمانيا ارتفع بواقع 1737 إصابة ليصل إلى 154 ألفا و175 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 140 حالة وفاة ليصل إلى 5 آلاف و640 حالة، ومن ناحية أخرى اقترح "المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا" (ZMD) تعديل الآذان بما يتوافق مؤقتاًمع حالة انتشار فيروس كورونا، وقال أيمن مزيك رئيس المجلس: "أعتقد أنه من المتصور أن نداء حي على الصلاة في الآذان للصلوات سيتحول إلى ألا صلّوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم".
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ميركل تنتقد الإفراط في النقاش حول تخفيف قيود كورونا

انتقدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بحدة غير معتادة النقاشات المثارة حول إجراء تخفيف واسع النطاق للقيود المفروضة لمكافحة أزمة كورونا. وأوضحت ميركل خلال مؤتمر عبر الفيديو لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي مدى استيائها من أن رسالة التخفيف الحذر أدت في بعض الولايات إلى " مغالاة في نقاشات الفتح"، وحذرت من أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يرفع بقوة شديدة من مخاطر الانتكاسة. جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين من مشاركين في المؤتمر.
أولاف شولتس

ألمانيا تحث مواطنيها على التعايش مع الحياة الجديدة

ناشد أولاف شولتس وزير المالية الألماني ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات للقناة الأولى في التلفزيون الألماني (ARD)، اليوم السبت، المواطنين في ألمانيا إلى التعود على نمط الحياة مع فيروس كورونا المستجد، قائلا: "نحتاج الآن إلى تطبيع حياتنا على المدى البعيد بسبب الوباء، وطالما لا توجد طرق علاج لأصحاب الأمراض الخطيرة ولا لقاحات لعلاج الفيروس، فيجب على المرء أن يتعلم التعايش مع الفيروس كحقيقة داخل المجتمع، لكنه حتى في حال اكتسبت الحياة طابعا عاديا فإن الأمر لن يعود كما كان، لأننا يجب أن نراعي الحذر دائما".
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