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3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين في 4 دول

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ م
مصر للطيران - صورة أرشيفية
مصر للطيران - صورة أرشيفية
تسير شركتا مصر للطيران و"إيركايرو" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، 3 رحلات استثنائية، إلى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا وباريس في فرنسا وجزر المالديف وسلطنة عمان، لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وتعود الرحلات الاستثنائية، إلى مطار مرسى علم الدولي على متنهم المصريين العالقين هناك، إذ تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.
وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة: 25% من وفيات كورونا تمت قبل النقل لمستشفى العزل

قالت الدكتورة هالة زايد، إن هناك 17 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، يبلغ عدد الأسرة بها 3214 سريرا، وتضم 527 سرير عناية مركزة، و413 جهاز تنفس صناعي. مشيرة خلال اجتماعها عن بعد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، إلى أن المقار التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى ذوي الحالات الأقل خطورة، عددها 13 منشأة بينها مدن جامعية ونزل شباب، يبلغ عدد الأسرة بها 2288 سريرا، وبلغ عدد المحولين إليها حتى الآن 1374 حالة، خرج منها 574 حالة بعد تماثلها للشفاء، مضيفة أن 25% من إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظرا لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة.
مصطفى مدبولي وهالة زايد

عقوبات فورية وإجراءات صارمة.. الحكومة تناقش خطة التعايش مع كورونا

عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا، والتي تقوم على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوم، للتصرف في ضوء تلك النتائج، مشيرة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.
مصطفى-مدبولي

رسميا.. السبت المقبل إجازة عيد العمال بدلا من الجمعة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا بأن يكون يوم السبت المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات،والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال، بدلا من يوم الجمعة المقبل.
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القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم بالجيزة والسويس

استمرارا لتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية باستكمال خطتها الشاملة لأعمال التطهير والتعقيم لكافة الميادين والأماكن الحيوية بمختلف محافظات الجمهورية، وانتشرت عربات التطهير والتعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة بمحافظة الجيزة لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الوقائي، وذلك في أثناء التوقيت الذي ينفذ فيه حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.
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مرسى علم تستقبل 148 مصريا عالقا في إندونيسيا وعمان

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلة استثنائية سيرتها شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، لإعادة نحو 148 راكبا مصريا من العالقين في دولتي إندونيسيا وعمان، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتصل رحلة "إيركايرو" الاستثنائية القادمة من مدينتي بالي وجاكرتا بإندونيسيا مرورا بالعاصمة العمانية مسقط، إلى مدينة مرسى علم، بعد ظهر اليوم، وتم تخصيص حجر صحي في مرسى علم بأحد فنادق عزل المصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما.
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مغادرة رحلة جوية لإعادة المصريين العالقين في ألمانيا

غادرت رحلة طائرة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني رقم 2111، اليوم الأحد، إلى فرانكفورت بألمانيا لإعادة المصريين العالقين هناك.
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اليوم.. عودة المصريين العالقين بالرياض إلى مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الأربعاء، إحدى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، كرحلة استثنائية قادمة من العاصمة السعودية الرياض، تقل على متنها أكثر من 300 مصري عالق، في ظل ظروف تعليق رحلات الطيران من المطارات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعد الرحلة هى الثانية ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، إذ وصلت، أمس الثلاثاء، أولى الرحلات القادمة من مطار بيروت وعلى متنها 72 راكبا عالقين في لبنان.
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تسيير رحلة خاصة إلى بيروت لإعادة المصريين العالقين

تقلع، اليوم الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين في لبنان تابعة لشركة مصر للطيران، لإجلاء المصريين العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج، وتغادر رحلة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي، في الساعة الخامسة مساءً متجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لإعادة المصريين العالقين من هناك إلى مطار مرسى علم الدولي.
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