3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين في 4 دول

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ م

مصر للطيران - صورة أرشيفية

تسير شركتا مصر للطيران و"إيركايرو" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، 3 رحلات استثنائية، إلى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا وباريس في فرنسا وجزر المالديف وسلطنة عمان، لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وتعود الرحلات الاستثنائية، إلى مطار مرسى علم الدولي على متنهم المصريين العالقين هناك، إذ تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران