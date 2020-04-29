دمشق تفتح المحلات التجارية بعد أسابيع من الإغلاق

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١١ م

إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية

بدأت السلطات السورية في تخفيف الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذتها قبل أسابيع لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقررت السلطات فتح الأسواق الشعبية وكافة الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، مع ضرورة التزام كافة الفعاليات والمحلات بشروط السلامة الصحية، كما قررت الحكومة إلغاء حظر التجول المفروض بين المدن والأرياف ضمن المحافظة الواحدة بما يسهل حركة تنقل العمال بين الريف والمدينة، كما سمحت لعيادات أطباء الأسنان بمعاودة العمل.

وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، من أن مليوني شخص في شمال شرق سوريا يفتقرون إلى الإمدادات الطبية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا، بسبب القيود المفروضة على تسليم المساعدات. ولم تتمكن جماعات الإغاثة من إيصال الإمدادات الأساسية من العراق إلى شمال شرق سوريا منذ أن أوقف مجلس